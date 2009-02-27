Ющенко призвал объявить мораторий на политические ссоры
11:45, 27 февраля 2009Разное
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И забыть о президентских выборах до 1 июля
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает объявить мораторий на политические ссоры и забыть о президентских выборах до 1 июля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем от оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ.
В.ЮЩЕНКО обратился к участникам совещания "не как к политикам, а как к государственным деятелям".
Он подчеркнул, что сегодня нужно отбросить политику и совместно работать над преодолением экономического кризиса.
Он отметил, что ситуация уже переходит критическую черту, и поэтому нужно остановиться
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