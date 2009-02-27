Трудовые мигранты возвращаются

Во Львовском областном центре занятости зарегистрировались 15 человек, выезжавших на заработки за рубеж, которым предоставлен статус безработных.

10 из них вернулись с заработков из России, 3 – из Италии, остальные – из Португалии и Польши, сообщила УНИАН заместитель директора Львовского областного центра занятости Оксана ИВАНЧУК.

По ее словам, «эти люди сами сообщили нам о том, что они находились на заработках, ведь в их трудовых книжках – большие перерывы трудового стажа”.

Вместе с тем, отметила О.ИВАНЧУК, “по нашему мониторингу ситуации, с начала кризиса до 10% граждан, которые обращаются в центры занятости, скрывают то, что они находились на заработках по разным мотивам».

В целом, по данным О.ИВАНЧУК, на 20 февраля во Львовском областном центре занятости зарегистрировано 48 тыс. 675 граждан, из которых уже получили статус безработного – 46 тыс., а от работодателей поступила информация только об 1 тыс. 840 свободных и вакантных мест в области.

По разным оценкам, на заработках за рубежом находится от 100 до 300 тыс. жителей Львовской области.