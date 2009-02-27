В Николаеве долги по зарплате сократились

Общая сумма задолженности по зарплате в Николаеве, по состоянию на 24 февраля, составила 11 млн. 612 тыс. грн., что почти на 2,4 млн. грн. меньше по сравнению с соответствующим показателем на начало месяца.

Об этом со ссылкой на данные, приведенные на очередном заседании городской комиссии по вопросам выплаты задолженности заработной платы на бюджетных предприятиях, сообщает газета «Вечерний Николаев».

Лидером по невыплате зарплаты своим работникам остается ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара". Сумма задолженности, по состоянию на 23 февраля, на этом предприятии составила 5200,6 тыс. грн. Кроме этого, на предприятии не выплачены текущие начисления за январь, а задолженность перед Пенсионным фондом составляет 8,4 млн. грн.