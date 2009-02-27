Главное на 27 февраля (день)

Погоняй коня не кнутом, а овсецом. Народная мудрость

Хроника дня

Основной новостью начала дня стало достижение договоренностей между Президентом, премьером и спикером по ряду важных проблем. Прежде всего, это совместное обращение властей к МВФ и договоренности о совместной работе по выведению страны из кризиса.

В свою очередь представитель МВФ заявил, что Фонд может пойти на уступки в вопросе размера дефицита госбюджета в случае неинфляционного его финансирования.

Президент, премьер и спикер договорились

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН договорились об общих действиях по преодолению кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава государства Виктор ЮЩЕНКО, подытоживая встречу с Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИНЫМ, председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ, а также секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раисой БОГАТЫРЁВОЙ.

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность каждому из присутствующих за то, что между ними состоялся диалог. Он выразил убеждение, что это позволит более эффективно бороться с экономическим кризисом.

Президент сообщил, что стороны договорились осуществить три совместных шага.

Во-первых: подготовить совместную декларацию, которая освещает экономическое положение Украины, где подчеркивается готовность сторон совместно преодолевать последствия экономического кризиса.

В.ЮЩЕНКО отметил, что декларация будет содержать призывы к большинству и оппозиции совместно формировать эффективную политику по преодолению кризиса. Он отметил, что этот документ должен подписать Президент, правительство и НБУ, не исключив, что перечень подписантов будет расширен.

Второй шаг, о котором договорились участники совещания, - создание рабочей группы, которая сформирует совместную позицию всех ветвей власти по возобновлению сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Третьей договоренностью также является создание рабочей группы, в которую войдут представители всех присутствующих на совещании институтов власти. Эта группа должна разработать совместный антикризисный план.

«Каким он будет по глубине - это покажет готовность сторон брать на себя политическую ответственность, принимать решения, которые не являются простыми», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Для этого надо

Ющенко призвал объявить мораторий на политические ссоры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает объявить мораторий на политические ссоры и забыть о президентских выборах до 1 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем от оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ.

В.ЮЩЕНКО обратился к участникам совещания "не как к политикам, а как к государственным деятелям".

Он подчеркнул, что сегодня нужно отбросить политику и совместно работать над преодолением экономического кризиса.

Глава государства отметил, что ситуация уже переходит критическую черту, и поэтому нужно остановиться.

Виктор ЮЩЕНКО предложил также по понедельникам проводить совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

В.ЮЩЕНКО отметил, что решения во время этих совещаний будут приниматься консенсусом. «Если какая-то сторона будет иметь отдельную позицию по тому или другому вопросу, я даю гарантию, что решение не будет принято», - заверил Президент.

Глава государства призвал к совместным действиям, которые бы позволили исправить ситуацию наименее болезненно.

В первую очередь он предложил выработать совместные действия для возобновления диалога с МВФ.

Президент особо отметил, что нельзя политизировать эти проблемы. «Прекратить любое выяснение отношений, отказаться от возмущения общественных настроений через прессу, шоу. Очень часто такого рода действиями мы уничтожаем собственное самоуважение, уважение к национальным интересам. Отмежеваться от популистского фарса - этим жить невозможно», - предложил Президент. При выработке совместного пакета действий он предложил вынести за скобки наиболее чувствительные вопросы внешней и внутренней политики.

Президент назвал пути выхода из кризиса Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА и оппозицию совместно и скоординированно работать над антикризисными экономическими мерами.

«Между нами есть существенные политические, идеологические, профессиональные разногласия. Мы по-разному оцениваем и природу, и масштаб кризисных процессов, но выход из кризиса сегодня лежит в системе власти», - сказал Президент.

«Политизация этого процесса принесет только вред. Я обращаюсь к вам исключительно как к государственным деятелям, которые обязаны думать не о выборах, а о завтрашнем дне», - призвал глава государства.

Он предложил объединиться вокруг совместно выработанной антикризисной программой, цель которой – как можно менее болезненно выйти из кризиса. В первую очередь, речь идет о сохранении социальных стандартов.

«Первоочередное задание для всех нас - удержать ситуацию под контролем, уберечь экономику от глубокого кризиса, и для людей сохранить высокие социальные стандарты», - сказал Президент.

Чтобы преодолеть эти вызовы, он предложил три базовых принципа: первый приоритет - сохранение социальной защиты в 2009 году; эффективный антикризисный пакет, который включал бы налоговую реформу, поддержку национального производителя, политику энергосбережения; сбалансирование государственного бюджета и сокращение государственных расходов, чтобы, в частности, наполнить Стабилизационный фонд.

«Для того, чтобы заработал Стабилизационный фонд, нам нужен реальный бюджет», - напомнил В.ЮЩЕНКО. Он считает, что Стабилизационный фонд в действующем бюджете не будет наполнен на запланированном уровне.

«Нам нужно дать правдивую информацию, как может украинская экономика выйти из кризиса благодаря совместным честным смелым действиям», - подытожил Президент.

Отдельно глава государства призвал прекратить попытки давления на банковскую систему и Национальный банк, которые в частности происходят последние 3-4 месяца. «Банковская система в любой стране является основой для развития национальной экономики. То насилование, которое допущено в последние месяцы в банковской системе, эти постоянные попытки кадровых изменений и ручного управления принесли стране непоправимый вред. Такого негативного вклада нам не мог дать даже международный финансовый кризис», - убежден Президент. Он добавил, что из-за публичных комментариев высокопоставленных чиновников состоялся массовый отток вкладов из банков. В.ЮЩЕНКО высказал убеждение, что экономических оснований для таких процессов в банковской сфере и уровня валютного курса нет.

«Наша цель - предпринимать шаги, которые поддерживают и усиливают национальную банковскую систему», - сказал Президент, отметив, что самое первое задание - возобновить доверие к банкам.

Обращение к МВФ будет подготовлено к понедельнику Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН договорились до понедельника, 2 марта, подготовить совместный документ в Международный валютный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам В.ЮЩЕНКО по результатам сегодняшней встречи с Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИНЫМ, председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ, а также секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что рабочая группа должна выработать документ, который будет демонстрировать общую политическую волю всех ветвей власти в обеспечении реализации конкретных экономических вопросов.

Группа должна до 15.00 понедельника подготовить документ и парафировать его.

Украина и МВФ должны поскорее возобновить сотрудничество

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом должно быть возобновлено в ближайшую неделю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время совещания с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем от оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ.

«Возобновление сотрудничества в ближайшие недели или дни является самым чувствительным тестом целесообразности сегодняшней нашей встречи. Время работает против нас. Наша главная сегодняшняя задача - выработать тот план, чтобы диалог с МВФ в считанные дни был возобновлен», - сказал Президент, подчеркнув, что это стало бы первым серьезным шагом по преодолению кризиса.

Именно эту тему он предложил обсудить на этом совещании.

Президент объяснил, что успешное сотрудничество Украины с МВФ является сигналом для других стран и инвесторов.

«Не так важны финансы, как важен сигнал для бизнеса - внутреннего и интернационального, что в Украине есть программа, которая дает ответы по выходу из кризисной ситуации. Украине нужны сильные сигналы ведущих финансовых институтов, что украинская власть знает ответ на кризис», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь

МВФ пойдет на уступки по дефициту бюджета Украины

Международный валютный фонд может пойти на уступки в вопросе размера дефицита государственного бюджета Украины при неинфляционном его финансировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, выступая на выступая на ІІІ международном форуме «Европа – Украина».

«Дефицит можно профинансировать за счет инфляционной модели. Когда мы обсуждали программу с Украиной в октябре-ноябре 2008 года, мы предусматривали, что дефицит может быть совсем небольшим. Если правительство сможет найти здоровые (не инфляционные – УНИАН) источники финансирования дефицита, мы можем согласиться на больший дефицит», - сказал М.АЛЬЕР.

Вместе с тем

МВФ: Украина должна проводить открытую торговую политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Макс АЛЬЕР, выступая на ІІІ международном форуме «Европа – Украина».

«Следующий пункт – это открытая торговля. Для Украины, которая экспортирует сталь, очень важно оставлять свои рынки открытыми. Не нужно создавать барьеры в торговле и заниматься протекционизмом», – сказал М.АЛЬЕР.

По его мнению, сегодня Украина должна уделять особое внимание реализации проектов по энергоэффективности, а также инфраструктурных проектов.

«Нужно воспользоваться потенциалом Украины, который является значительным, а это возможно при условии макроэкономической стабильности», – сказал глава представительства МВФ.

Украина увеличила добычу газа и сократила - нефти

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе этого года увеличили добычу природного газа на 7,8%, по сравнению с январем 2008 года, до 1,8 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 5,8%, по сравнению с январем 2008 года, до 0,253 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе т.г. сократилась на 7,1%, по сравнению с январем 2008 года, до 89,4 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного – сократилась на 10,1% – до 69,2 млн. куб. м.

Белорусских шин станет в Украине меньше

ЗАО «Росава» (Украина) достигло предварительной договоренности с ОАО «Белшина» (Беларусь) о добровольном ограничении объемов поставки белорусских шин в Украину и ожидает от Министерства экономики Украины заключения соответствующего соглашения с Министерством иностранных дел Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО "Росава".

В ходе очередного раунда переговоров предварительно было получено согласие ОАО «Белшина» на добровольное ограничение поставок шин в Украину в размере 450 тыс. штук на 2009 год. При этом цена ввозимого товара должна быть не ниже цены на товар на внутреннем рынке Республики Беларусь.

До 6 марта «Белшина» обязалась предоставить письменное обязательство на основании достигнутых договоренностей в адрес ЗАО «Росава», а Минэкономики Украины должно подписать межведомственное соглашение с МИД Беларуси не позднее 1 апреля 2009 года.

Валютный рынок

В украинских банках средний курс покупки доллара сегодня понизился на 30 коп. (3,5%), по сравнению с 26 февраля, до 8,04 грн., продажи - на 39 коп. (4,3%) - до 8,65 грн. за 1 долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня уменьшился почти на 4%, по сравнению с 26 февраля, до 10,23 грн., продажи - на 4% - до 11,24 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 1,4%, по сравнению с 26 февраля, до 0,2164 грн., продажи - на 1% - до 0,2612 грн.

Средний курс покупки американской валюты в коммерческих банках Киева сегодня понизился на 1% по сравнению с 26 февраля - до 8,14 грн., продажи - на 2,3% - до 8,68 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,44 грн. (на 1% дешевле, чем 26 февраля), продают - по 11,31 грн. (на 2,7% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2111 грн. (курс понизился на 3,4% по сравнению с 26 февраля), продают - по 0,2641 грн. (на 1,4% дешевле).

На межбанковском валютном рынке Украины сегодня торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1850/8,3250, к 12:00 цены выросли до 8,3350/8,4100 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2270/0,2325, а к 12:00 цены поднялись до 0,2305/0,2340. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35,7500 (+0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2730/31, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,3460/10,5375, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5510/10,6600.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,84214 грн., к российскому рублю – 0,21555 грн.