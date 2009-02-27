ГЛАВНОЕ на 27 февраля (вечер)

Анекдот в тему:

Говорят, что первым экономистом был Колумб. Когда он отправился открывать Америку, он не знал, куда направляется. Когда он ее достиг, он не знал, где находится. И все это он сделал на государственные средства.

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Хроника дня

Финансовый рынок

Министерство юстиции Украины отменило госрегистрацию нормы постановления правления Национального банка Украины, согласно которой банки могли передавать частным лицам и организациям информацию, которая содержит банковскую тайну.

В частности, как сообщает УНИАН пресс-служба Минюста, отменено решение о государственной регистрации пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 9 ноября 2006 года №428.

Указанной нормой предусматривалось, что банк имеет право предоставлять информацию частным лицам и организациям для обеспечения выполнения ими своих функций или предоставления услуг банку в соответствии с заключенными между этими лицами (организациями) и банком договорами. Обязательным условием предоставления информации было то, что предусмотренные договорами функции и услуги касаются основной деятельности банка.

В Министерстве юстиции было установлено, что применение вышеуказанной нормы приводит к расширению действующего законодательства в части установления права банка предоставлять информацию, которая фактически содержит банковскую тайну. Кроме того, норма противоречила Конституции Украины и статьям 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приняла решение о временной остановке лицензий на привлечение взносов членов кредитных союзов на депозитные счета.

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, временно приостановлена лицензия на привлечение взносов на депозитные счета и на выдачу кредитов кредитных союзов „Промышленно-финансовый союз” (Одесса), „Украинский кредитный альянс” (Одесса), „Гражданский кредит” (Киев), "Чиста крыныця" (Донецк), "РистКапитал" (Черкассы).

По данным Госфинуслуг, на конец третьего квартала 2008 года в Украине насчитывалось 814 кредитных союзов.

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга ОАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) и выпуска облигаций (серии А, В, D, E,) на сумму 350 млн. грн. с уровня uaА до уровня uaBBB. Рейтинги сохранены в Контрольном списке с прогнозом негативный.

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

Понижение кредитного рейтинга банка и сохранение в Контрольном списке было обусловлено ухудшением платежеспособности банковского учреждения, при сохранении низкой капитализации. Негативное влияние на уровень кредитного рейтинга банка оказывает также снижение деловой активности в большинстве секторов отечественной экономики, сокращение уровня доходов граждан, что негативно влияет на платежеспособность клиентов, снижение доверия вкладчиков к банковской системе и девальвация национальной валюты при осложнении доступа к внешним рынкам заимствований. Следует отметить, что ликвидность банковского учреждения в значительной степени поддерживается за счет средств НБУ.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде. Помещение рейтинга в список означает, что в настоящее время Агентство рассматривает вопрос его изменения в связи с событиями или развивающимися тенденциями, которые существенным образом могут повлиять на кредитоспособность обладателя такого рейтинга.

Польский банк PKO BP SA ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о возможности его участия в капитале ОАО "Кредобанк".

Об этом УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета ОАО «Кредобанк», вице-президент PKO BP Томаш МИРОНЧУК.

Как сообщалось, акционеры «Кредобанка» на собрании 23 февраля т.г. приняли решение об увеличении уставного капитала на 1,024 млрд. грн. – до 1,550 млрд. грн. Планируется разместить 102 млрд. 410 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн.

«Мы ведем переговоры с ЕБРР об их участии в этом финансировании», – сказал Т.МИРОНЧУК.

Ранее ЕБРР заявлял, что готов в 2009 году предоставить на финансирование украинских банков около 500 млн. долл. Оно может осуществляться как участие в капитале, предоставление субдолга или предоставление кредитных линий.

ЕБРР уже был акционером «Кредобанка», но летом 2007 года PKO BP выкупил 28,25% акций украинского финучреждения за 17,348 млн. евро.

Межведомственная рабочая группа Министерства транспорта и связи Украины пока только изучает возможность покупки банка «Стандарт» в качестве отраслевого банка ведомства.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Банк «Стандарт» – это сегодня реальное предложение, которое подпадает под те параметры, которые нам нужны. То есть, это чистый банк, банк созданный в 2008 г., у него нет никаких долгов, кредитов, депозитов и так дальше. Мы такой банк ищем», - отметил министр.

По его словам, для того, чтобы вопрос покупки банка для нужд министерства велся прозрачно, была создана Межведомственная рабочая группа. «Мне важно, чтобы вопрос решался объективно, без спекуляций и по прозрачной схеме. Будем делать публично, открыто, - какой будет банк, я не знаю. Мы за этот период перебрали порядка 20 банков, разных банков, и в ходе анализа получилось, что самый оптимальный вариант – такая конфигурация банка, как операционный банк», - сказал министр. По его данным, в 2008 г. был создан только один новый банк – «Стандарт», поэтому министерство на него и вышло. «Мы на него вышли и предложили эту возможность. А кто будет (куплен министерством в качестве отраслевого банка – УНИАН) – увидим», - отметил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, учредителями банка, который планируется купить, на 100% будут предприятия Минтранссвязи.

Иосиф ВИНСКИЙ также считает целесообразной продажу пакета акций «Экспресс-банка», имеющегося в собственности «Укрзализныци».

«16% банка принадлежит «Укрзализныце». Моя позиция: нужно найти, кто купит эти акции, и продать. Потому что «Экспресс-банк» сегодня не является банком, который работает на «Укрзализныцю», - сказал он.

По его словам, банк 4 года не выплачивал «Укрзализныце» дивиденды. Кроме того, в прошлом году «Экспресс-банк» также не предоставил «Укрзализныце» никаких кредитных ресурсов. «Вот это такие партнеры», - сказал он. А в то же время около 20 млрд. грн. средств «Укрзализныци» идут через этот банк как расчетные средства. «Это просто некорректно», - сказал он.

«Эрсте Банк» намерен сократить количество своих сотрудников на 15% – до 1820 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в пятницу.

«В результате оптимизации бизнес-модели, часть сотрудников банка изменят фокус своей деятельности, а около 300 сотрудников (15% от 2 120 человек) оставят банк», - говорится в сообщении.

Ранее руководство «Эрсте Банка» заявило, что финансовое учреждение планирует закончить 2009 год с убытком на уровне около 81,6 млн. грн.

Доллар снова начал расти на межбанке. Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1850/8,3250, к 12:00 цены выросли 8,3350/8,4100. К закрытию ценовые уровни достигли верха 8,5500/8,6500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения - 7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2270/0,2325, к 12:00 цены поднялись 0,2305/0,2340. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2375/0,2410. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 35,7600 (+0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2630/1,2750. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3460/10,5375, к 12:00 цены ушли вверх 10,5510/10,6600. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений 10,8165/10,9570.

НБУ на 2 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 27 февраля – 770.0000)

100 EUR – 973.5880 (на 27 февраля – 984.2140)

10 RUR – 2.1556 (на 27 февраля – 2.1555)

Рынок ценных бумаг

Общее собрание акционеров ОАО «Межрегиональный фондовый союз» одобрило предложение ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» о продаже ему МФС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем собрании акционеров.

Предложение о продаже МФС было до этого одобрено его наблюдательным советом.

Планируется, что Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг будет реализован целостный имущественный комплекс МФС оценочной стоимостью не ниже 9 млн. грн., а также акционеры МФС смогут продать свои акции ВДЦБ по цене 125 тыс. грн. за одну акцию. Акционеры МФС также получат право приобрести акции ВДЦБ.

Киевский хозяйственный суд своим определением запретил отчуждение целостного имущественного комплекса ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС), а также продажу его акций. Об этом сообщил во время сегодняшнего собрания акционеров «Межрегионального фондового союза» представитель одной из компаний - участников МФС.

В то же время, как отметил заместитель председателя наблюдательного совета МФС Борис ТИМОНЬКИН, судебный запрет распространяется только на саму процедуру отчуждения имущества или продажу акций ОАО, но не может заблокировать рассмотрение данных вопросов собранием акционеров.

После окончания собрания акционеров генеральный директор компании-участника МФС - ЗАО «КУА «Тект» Вадим ГРИБ не исключил возможности появления ряда судебных исков, обжалующих сегодняшнее решение акционеров МФС о продаже депозитария «Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг». По словам гендиректора КУА, при принятии данного решения не было учтено мнение значительной части акционеров МФС, а само решение противоречит некоторым нормам украинского корпоративного законодательства.

Новости АПК

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 26 февраля 2009 г. № 145 отменил ограничение цены на закупку Аграрным фондом (АФ) зерна урожая 2008 года. Текст постановления опубликован на сайте правительства.

Документом из постановления Кабмина от 18 февраля 2009 г. № 96 “О закупке зерна в государственный продовольственный резерв” исключены слова «но не выше установленной минимальной цены на продовольственное зерно”.

Как ранее заявлял министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, эти изменения необходимы, чтобы фактор минимальной цены не был ограничивающим. Это позволит Аграрному фонду работать в одинаковых условиях с зернотрейдерами. По словам министра, на сегодня рыночные цены на зерно растут, и АФ не успевает оперативно реагировать на изменение цены, поэтому не может полноценно конкурировать с зернотрейдерами.

Ранее Аграрный фонд закупал зерно урожая 2008 года по механизму средневзвешенных цен, которые сложились по итогам трех торговых сессий, но не выше минимально установленной цены.

Новости авторынка

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) рекомендовала своим членам до 6 марта 2009 года (до момента вступления в силу 13% таможенной надбавки к ввозной пошлине), завезти в Украину максимальное количество автомобилей и потом на протяжении 6 месяцев действия новых пошлин воздержаться от импорта автомобилей.

Об этом сообщил генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

«Мы рекомендовали нашим члена, а это 102 компании импортеров и дилеров, 782 дилерских центра в Украине, до 6 марта успеть завезти максимальное количество автомобилей и растаможить, и потом на протяжении шести месяцев не завозить автомобили совсем, и потом увидим по таможенным платежам… Это наше право – не завозить автомобили... Это будет так называемая «итальянская» забастовка», – отметил он.

По его информации, автоимпортеры поддержали такое решение на заседании ВААИД.

Вместе с тем, О.НАЗАРЕНКО отметил, что остановится не весь автоимпорт в Украину. «За время действия временной целевой надбавки к пошлине импортироваться автомобили будут, но это будет или импорт автомобилей под видом автопроизводства (ввоз машинокомплектов), или импорт из Российской Федерации (согласно соглашению о свободной торговле), освобожденный от уплаты не только 13%-ной надбавки, а и самой пошлины. При этом госбюджет не получит ни одной копейки поступлений», - добавил он.

Однако О.НАЗАРЕНКО прогнозирует, что временная надбавка к пошлине долго не продержится. «Мы надеемся, что в течение ближайшего времени нам удастся вообще отменить эту надбавку. Согласно законодательству, в течение 30 дней будут проводиться консультации с комитетом по вопросам платежного баланса Всемирной торговой организации. Если она признает, что данные меры по надбавке неадекватны, то Кабмин вынужден будет ее отменить», - сказал О.НАЗАРЕНКО.

6 марта 2009 года вступит в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения платежного баланса Украины в связи с мировым кризисом» N923-VI от 4 февраля 2009 года, согласно которому вводится временная целевая надбавка к ставкам ввозной пошлины на легковые, грузовые автомобили и автобусы в размере 13% от таможенной стоимости.

Новости компаний

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение аффилированной с ЗАО “Смарт-холдинг” компании Energees Investments Limited (Кипр) на приобретение контроля над компанией «Private Limited Liability Company Metinvest B.V.» (Metinvest B.V., г. Роттердам, Нидерланды), являющейся основным акционером Группы «Метинвест».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Согласно информации, контроль Energees Investments Limited над Metinvest B.V. будет получен путем принятия в новой редакции устава компании Metinvest B.V. «В частности, согласно уставу компания Energees Investments Limited приобретает право наложения вето на принятие решений по вопросам стратегического развития и другим важнейшим вопросам деятельности Metinvest B.V.".

Новости Евросоюза

В январе 2009 года годовая инфляция (январь к январю) в зоне евро составляла 1,1% против 1,6% в декабре 2008 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,7% против 2,2% в декабре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с декабрем 2008 года в январе 2009-го была зарегистрирована дефляция в еврозоне в 0,8%, в ЕС-27 - 0,6%.

В январе 2009 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Люксембурге (0,0%), Португалии (0,1%), Испании и Франции (по 0,8%).

Наибольшая годовая инфляция в январе 2009 года была зафиксирована в Латвии (9,7%), Литве (9,5%) и Румынии (6,8%).

Главными компонентами годовой инфляции в декабре 2008 года в еврозоне стали алкоголь и табак, строительство и содержание домов, гостиничный и ресторанный бизнес.

В январе 2009 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность в еврозоне вырос до 8,2%, против 8,1% в декабре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) в январе также вырос и составлял 7,6% против 7,5% в декабре 2008 г.

Самый низкий уровень безработицы в этом месяце зарегистрирован в Нидерландах (2,8%) и Австрии (4,0%). Самый высокий уровень - в Испании (14,8%) и Латвии (12,3%).

По данным Евростата, всего в январе не имели работу 13 млн. 036 тыс. чел. в еврозоне и 18 млн. 412 тыс. – в ЕС-27.

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(УНИАН)