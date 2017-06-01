Кабмин утвердил порядок разработки и утверждения профстандартов

Кабинет министров Украины утвердил порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов. Соответствующее постановление от 31 мая 2017 года №373 опубликовано на Правительственном портале.

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Документом установлены общие требования к процедурам разработки, согласования, утверждения и пересмотра профессиональных стандартов. Последние, в частности, могут разрабатываться работодателями, их организациями и объединениями, отраслевыми (межотраслевыми) советами, центральными органами исполнительной власти, научными учреждениями, другими заинтересованными субъектами.

Отмечается, что порядок предусматривает проведение общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов. Кроме того, он должен пересматриваться не менее чем один раз в пять лет.

Предполагается, что утверждение порядка будет способствовать приближению Национальной системы квалификаций к европейским требованиям, совершенствованию образовательных стандартов, приведению содержания подготовки кадров в соответствие с потребностями работодателей, подтверждению результатов неформального профессионального обучения, повышению качества рабочей силы.