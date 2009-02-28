Литвин не верит в роспуск ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не верит в роспуск парламента Украины в связи с возможным написанием 150-ю народными депутатами заявлений о сложении своих полномочий. Об этом председатель ВР сказал в эфире телеканала “Интер”.

В свою очередь один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ во время программы “Свобода слова” заявил, что в партии рассматривается вариант о сложении не менее 150 народными депутатами полномочий, повторив ситуацию, когда именно по этой юридической причине были досрочно прекращены полномочия парламента Украины предыдущего созыва. В ответ В.ЛИТВИН заявил: ”Это нереально”. По его словам, “этот механизм не будет действовать”, поскольку “когда ТИМОШЕНКО провела акцию-операцию по сложению 150 мандатов, тогда Верховная Рада Украины по инициативе тогдашней коалиции сделала невозможной в дальнейшем такую акцию”.

В.ЛИТВИН сомневается в том, что найдется 150 народных депутатов Украины в Партии регионов, которые напишут заявления о сложении депутатских полномочий. По его словам, даже если это произойдет, тогда парламент должен рассмотреть каждое заявление отдельно и голосовать за его поддержку. “У меня есть огромное сомнение, что Верховная Рада Украины удовлетворит 150 заявлений. Заявлений 10, я думаю, она удовлетворит и не более того”, - сказал он.