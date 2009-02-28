ГЛАВНОЕ на 28 февраля

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Хроника дня

Итоги заседения СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины признал, что существующее состояние организации системы биологической безопасности Украины и предубежденное отношение к проявлениям биотерроризма угрожает национальной безопасности Украины и не обеспечивает эффективного противодействия биологическим угрозам населению, сельскому хозяйству, окружающей среде и тому подобное.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это СНБО констатировал на своем заседании под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Проектом соответствующего решения СНБО предлагается комплекс мер, направленных на разработку и введение эффективной организации биологической безопасности государства, противодействия проявлениям биотерроризма, защиты населения от бесконтрольного и противоправного распространения генетически модифицированных продуктов, сохранение для потомков здоровой и безопасной естественной среды.

Кроме того, в ходе обсуждения вопроса «О состоянии безопасности водных ресурсов государства и обеспечение населения качественной питьевой водой в городах и селах Украины» участники заседания отмечали повышение уровня потенциальных угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и осложнение санитарно-эпидемической ситуации в отдельных регионах страны, связанных с ухудшением качества источников питьевого водоснабжения и неудовлетворительным техническим состоянием систем централизованного водоснабжения и водоотвода.

Было отмечено, что за запасами собственных водных ресурсов Украина принадлежит к числу наименее обеспеченных стран Европы. А при тенденции уменьшения объемов использования воды уровень антропогенной нагрузки на водоресурсный потенциал остается высоким. Свыше 60% загрязненных стоков попадает в водоемы в результате недостаточной очистки обратных вод на очистительных сооружениях, остальные 40% поступает в водоемы без какой-либо очистки.

Кроме того, снижение уровня производительности системы централизованного водоснабжения из-за несвоевременного проведения текущих и капитальных ремонтов, нарушение технологического регламента их эксплуатации, отключение от электроснабжения, неэффективная очистка стоковых вод обостряет проблему вторичного загрязнения воды в водопроводных сетях.

Централизованным водоснабжением обеспечено население всех городов, 88% поселков и всего 26% сельских населенных пунктов. В 98 населенных пунктах Украины из-за значительной изношенности основных фондов, дефицит мощностей водозаборных сооружений, потери питьевой воды во внешних сетях услуги по водоснабжению предоставляются не круглосуточно, а по графику.

Состояние очистительных сооружений, технологии водоочистки, и водоподготовки, которые были введены свыше 40-50 лет тому назад, не соответствуют растущему уровню загрязнения водных ресурсов и не всегда обеспечивают надлежащее качество питьевой воды.

Проектом соответствующего решения СНБО предложен комплекс мер, направленных на оздоровление экологической ситуации на водных объектах нашего государства на основе бассейнового принципа управления ими, на развитие, техническую модернизацию и технологическое обновление систем централизованного водоснабжения, водоподготовки и водоотвода, в числе которых, - совершенствование действующей законодательной и нормативно-правовой базы, обновление программных документов в отмеченной сфере и тому подобное.

Информация от "Нафтогаза"

Общее поступление денежных средств НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году должно составить почти 92,5 млрд. грн. Такой прогноз содержится в переданном на утверждение в Кабинет министров проекте финансового плана НАК «Нафтогаз України», текстом которого располагает «Зеркало недели» (№7 за 28 февраля-6 марта 2009 г.).

При этом расходы из госбюджета в 2009 году составят: компенсация за газ, поставленный предприятиям тепло-коммунальной энергетики (ТКЭ), - 10,4 млрд. грн., финансирование геологоразведочных работ - 0,44 млрд. гривен, возврат НДС за импортированный в 2008 году газ - 2,8 млрд. грн.

Согласно проекту финплана, прогнозная общая сумма расходов НАК «Нафтогаз України» составляет немногим более 102 млрд. грн.

В соответствии с планом антикризисных мер по стабилизации финансового состояния компании, для покрытия дефицита около 9,5 млрд. грн. предлагается увеличение компенсации из бюджета цен на газ для предприятий ТКЭ на сумму 10,4 млрд. грн.

При этом дефицит НАК «Нафтогаз Украины» складывается также из дефицитов бюджетов его основных дочерних компаний - ДК «Укртрансгаз» (газотранспортная компания) и ДК «Укргаздобыча» (газодобывающие предприятия). У ДК «Укртрансгаз» дефицит средств на 2009 год прогнозируется на уровне 941,109 млн. грн. У ДК «Укргаздобыча» прогнозируемый дефицит финансов - 3,214 млрд. грн.

Кроме того, компания имеет значительный портфель внешних кредитов. Так, при курсе 7,7 долл./грн. НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году должен был бы вернуть кредиторам около 23 млрд. грн.

Основные условия, из которых исходил НАК «Нафтогаз України» при формировании финансового плана в текущем году:

– объем импорта газа - 33 млрд. кубометров;

– аванс от «Газпрома» на приобретение прав требования долга от «РосУкрЭнерго» - 13,09 млрд. грн.;

– объем отбора из ПХГ газа, приобретенного у «РосУкрЭнерго», — 11 млрд. кубометров;

– отбор импортного газа, приобретенного в 2008 году, - 10,021 млрд. кубометров;

– отбор газа собственной добычи из ресурсов 2008 года - 3,512 млрд. кубометров;

- курс доллара к гривне, использованный при расчете, - 7,7 долларов за 1 гривню.

В текущем году НАК «Нафтогаз Украины» планирует реализовать всем категориям потребителей 52,377 миллиардов кубометров газа. Такие данные содержатся в переданном на утверждение в Кабинет министров проекте финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», текстом которого располагает «Зеркало недели» (№7 за 28 февраля – 6 марта 2009 г.).

По подсчетам «ЗН», запланированный НАК «Нафтогаз Украины» объем газа для реализации газопотребителям в текущем году почти на 22 млрд. кубометров меньше, чем традиционно потреблялось в Украине в последние годы.

Согласно прогнозному балансу распределения газа в проекте финплана, из 52,377 млрд. кубометров газа 17,3 млрд. кубометров будут направлены на потребности населения, чуть больше 1 млрд. кубометров - бюджетным организациям, почти 10 млрд. кубометров - предприятиям тепло-коммунальной энергетики, 10,83 млрд. кубометров - промышленности (еще 5 млрд. планирует поставить «Газпромсбыт Украина»), 505 млн. кубометров - металлургам и химикам, 5,12 млрд. кубометров - технический газ.

При этом за весь поставленный в течение года газ «Нафтогаз» намерен получить не менее 68,23 млрд. гривен. Кроме того, запланировано получение 1,6 млрд. гривен за транспортные услуги по доставке газа потребителям Украины, а также за другие услуги.

Финансовые новости

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО договорились оставить Владимира СТЕЛЬМАХА на посту главы Национального банка Украины, по меньшей мере, до окончания президентской избирательной кампании.

Об этом сообщает, ссылаясь на свои источники в Секретариате Президента, еженедельник «Зеркало недели», №7 от 28 февраля - 6 марта 2009 г.

Такое решение, по данным источника, было принято во время встречи В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, главы НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Николая АЗАРОВА и председателя парламента Владимира ЛИТВИНА, которая состоялась в Секретариате Президента в пятницу, 27 февраля, и была посвящена подписанию декларации о консолидации усилий по борьбе с финансовым кризисом.

По информации источника, взамен главе правительства пообещали, что Нацбанк будет контролировать колебания курса гривны и не допустит спекуляций на межбанковском рынке.

Стороны достигли также консенсуса относительно того, что все курсовые прогнозы теперь будет делать только В.СТЕЛЬМАХ, а НБУ при этом может скрыть от общественности оперативные данные о ситуации на денежно-кредитном рынке, динамике монетарных агрегатов и объемах рефинансировании коммерческих банков, сообщил источник.

По его данным, политики также договорились создать две рабочие группы, одна из которых сформирует совместную позицию всех отраслей власти по возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом, а другая — сконцентрируется на разработке совместного антикризисного пакета.

Дефицит Пенсионного фонда Украины сегодня составляет 17 миллиардов гривень.

Об этом сказал в эфире телеканала “Интер” народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция “Наша Украина – Народная самооборона” ).

По его словам, “если бы не Национальный банк Украины, если бы не дополнительные “источники” из единого казначейского счета, то я не знаю чем бы платили пенсии”. “Дай Бог, чтобы ситуация нормализовалась”, - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил: “Я двумя руками за то, чтобы правительство сделало максимум для стабилизации ситуации”. По его словам, “тут сейчас не до борьбы”. Он также считает, что сегодня “нет одного простого осознания того, что может произойти ситуация, когда придут к власти люди в такой ситуации, что власти не надо будет, поскольку они не будут знать, что с этим делать”. По его словам, важно, чтобы в Украине не произошло так, что будущему Президенту Украины надо уже сегодня читать радиообращение президента Рузвельта, когда во времена великой депрессии в 1933 году, он выводил страну из депрессии”.

Международные новости

Согласно обнародованным официальным данным, спад экономики США в последний квартал 2008 года составил 6,2%.

Это значительно больше, чем оценка в 3,8%, которую ранее озвучивали в правительстве США. Реальные цифры превысили также и негативные прогнозы аналитиков, сообщает Би-би-си.

За последние три месяца прошлого года потребительские расходы населения снизились на 4,3%. Это падение стало рекордным с 1980 года и также превысило прогнозы экспертов.

В условиях роста безработицы, падения стоимости недвижимости, роста числа заложенных домов и обесценивания инвестиций все больше американцев не торопится расставаться с имеющейся наличностью.

Обнародованные данные о состоянии американской экономики трейдер компании Tempus Consulting Мэтт ЭСТЕВ назвал "просто ужасными". По его словам, факты "показывают плачевное состояние самой крупной экономики в мире".

Рынок акций США в пятницу закрылся резким падением вслед за банковским сектором, устремившимся вниз после сообщения правительства США о намерении увеличить долю государства в Citigroup в обыкновенных акциях, сообщает Reuters.

Инвесторы забеспокоились, что государство захочет усилить свою роль в управлении прочими крупными банками. С начала 2009 года индекс S&P 500 еще ни разу не уходил так сильно в минус. Более того, уровень закрытия в пятницу стал для S&P 500 самым низким с декабря 1996 года.

Неудачная сессия пятницы завершила столь же безотрадный февраль, в течение которого основной "барометр" состояния американского фондового рынка , индекс Dow Jones industrial average падал в течение шести месяцев и коснулся самого низкого уровня с мая 1997 года.

В пятницу индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average снизился на 1,66% до 7.062,93 пункта. Более широкий индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 2,36% до 735,09 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite отдал 0,98% и оказался на уровне 1.377,84 пункта.

За неделю индекс Dow потерял 4%, S&P 500 - 4,5%, Nasdaq - 4,4%.

За минувший месяц S&P сбавил 11%, Nasdaq - 6,7%. Февральское падение индекса S&P 500 уступает только потери 18,4% в 1933 году, в разгар Великой депрессии.

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило рейтинги американской финансовой корпорации Citigroup Inc. после сообщений о планах Министерства финансов США увеличить свою долю в Citi до 36%, прередает РБК.

Агентство понизило рейтинги приоритетных долговых обязательств Citigroup на одну ступень - до A3 с A2.

Moody`s также понизило сразу на 10 ступеней рейтинг привилегированных акций Citigroup - с Baa3 (нижней границы инвестиционной категории) до Ca (предпоследнего уровня на рейтинговой шкале). Прогноз по рейтингам "стабильный", сообщается в пресс-релизе Moody`s.

Агентство объяснило понижение рейтингов по обязательствам Citigroup тем, что "несмотря на текущую государственную поддержку, Citigroup выйдет из экономического кризиса организацией меньшего размера, и его значимость для американской банковской системы с годами может снизиться". Резкое снижение рейтинга "префов" Citigroup связано с приостановкой дивидендов по ним, что вынудит владельцев этих бумаг обменивать их по курсу ниже номинальной стоимости.

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