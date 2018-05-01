Уходящая неделя ознаменовалась значимыми новостями / www.onehourtranslation.com

Баланс недели: зеленый свет из Нидерландов, стокгольмский проигрыш "Газпрома" и фокусы таможни

Ольга Гордиенко
09:05, 03 июня 2017
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Нидерланды одобрили Соглашение об ассоциации «Украина - ЕС», завершив долгий процесс ратификации этого ключевого для модернизации нашей страны документа, «Нафтогаз» одержал историческую победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, а таможня напугала украинцев запретом на ввоз брендовых товаров - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя ознаменовалась значимыми новостями / www.onehourtranslation.com

События уходящей недели, безусловно, войдут в историю Украины как очередное подтверждение европейского вектора развития нашей страны. Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза. Законодательный акт вступит в силу после подписи короля и публикации в Государственном журнале.

Решение Нидерландов является знаковым для Украины, поскольку завершает трехлетний процесс ратификации Соглашения об ассоциации законодательными органами всех стран Евросоюза. Вылившееся в 2014 году в украинскую революцию движение за ассоциацию с нашим стратегическим партнером – Евросоюзом, наконец-то, приобретает законченную юридическую форму.

Парламентарии Голландии дали «зеленый свет» углублению евроинтеграции Украины, несмотря на проведенный в апреле 2016 года по инициативе местных евроскептиков и агентов Кремля рекомендательный референдум, в ходе которого большая часть голландцев, пришедших на избирательные участки, высказалась против такого соглашения.

Проведенные тогда опросы говорили о том, что введенная в заблуждение о сути вопроса четверть взрослого населения Нидерландов своим «нет» малознакомой Украине на самом деле давала оценку процессам глобализации и действиям своих политиков.

Спасибо мудрым голландским парламентариям, которые не допустили историческую ошибку и не дали повод для радости врагам Украины и единой демократической Европы.

Нидерланды поддержали ассоциацию Украины и ЕС / Фото УНИАН

Вслед за Евросоюзом хорошая новость пришла из Канады, которая завершила процедуру ратификации Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

«С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, это решение имеет более чем символическое значение», - прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Канада и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути формирования треугольника свободной торговли Украина - Канада - ЕС.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская считает, что запуск зоны свободной торговли с Канадой возможен уже в августе этого года. И теперь дело за отечественными производителями – представить требовательным европейским и канадским потребителям качественную конкурентоспособную продукцию и услуги.

Порадовал на уходящей неделе и Европейский парламент, который по предложению Европейской комиссии одобрил перспективу переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, исключив из обсуждаемого списка томаты, мочевину и пшеницу.

Переговоры состоятся уже 12 июня в Страсбурге во время следующего пленарного заседания Европарламента.

По предварительным оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, экономический эффект от увеличения Европарламентом годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС может составить около 200 млн долл.

Не теряя времени, Украина активно воплощает в жизнь европейские правила. В частности, как заявила на уходящей неделе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, в нашей стране создана система контроля выполнения Соглашения об ассоциации, дающая возможность в открытом доступе отслеживать имплементацию, переводы актов законодательства ЕС на украинском языке и оценку результативности выполнения Соглашения, которую будет осуществлять Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Очевидно, что продолжение евроинтеграционных процессов является важным сигналом для иностранных инвесторов. К примеру, на уходящей неделе в СМИ появилась информация о намерениях шведской транснациональной корпорации IKEA, одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, выйти на украинский рынок. При этом сама компания в комментарии УНИАН конкретные сроки открытия своих магазинов в Украине не назвала.

«Мы постоянно изучаем возможности расширения по всему миру на рынках, где мы еще не присутствуем, а Украина - один из них. Inter IKEA Systems B.V. является владельцем IKEA Concept и всемирного франчайзера IKEA. Наша задача, как франчайзера, постоянно развивать концепцию IKEA и обеспечивать ее успешную реализацию на существующих и новых рынках», - говорится в комментарии компании.

Негласно присутствие IKEA, известной своей нулевой толерантностью к коррупции и неудачными в этой связи попытками войти в Украину, расценивается международными инвесторами как подтверждение здоровой рыночной среды в стране.

И на этом позитивные новости уходящей недели не заканчиваются.

Кукиш российскому «Газпрому» из Стокгольма

Исторической победой для Украины стало вынесенное на уходящей неделе Стокгольмским арбитражем решение в деле взаимных исков «Нафтогаза» и «Газпрома».

Так, арбитраж одобрил пересмотр цены газа по заключенному в 2009 году бывшей в то время главой правительства Юлией Тимошенко контракту с учетом рыночных условий, отменил принцип «бери или плати», предполагающий обязательство нашей страны покупать ежегодно 52 млрд кубометров газа или оплачивать его стоимость, а также снял запрет на реэкспорт голубого топлива. Другими словами, суд принял сторону Украины с претензиями к РФ на 30,3 млрд долл. и отклонил встречные требования российской стороны на 47,1 млрд долл. 

Опомнившись от шока, «Газпром» только на следующий день выдал комментарий без уточнений, лишь назвав решение арбитража промежуточным.

Иллюстрация / REUTERS

Эксперты считают победу «Нафтогаза» абсолютной и пояснили УНИАН, что стокгольмский вердикт является окончательным, но, в то же время, неполным. Он уже не будет пересмотрен, хотя впереди – «финальные выводы», суд должен разъяснить сторонам конфликта, как следует выполнять его решение. «Сторонам растолковали, как правильно применять принципы контракта. Главное – ценообразование. И оно – впереди. Основное – активизировать формулу цены в правильном формате. С 2014 года Украина пыталась это сделать, но Россия отказывалась. Сейчас ей придется все рассчитать, и – задним числом. «Газпром» не сможет не исполнить решение арбитража», - отметил юрист по энергетическим вопросам Владислав Власюк.

Эксперты полагают, что шансы нашей страны возместить потери от используемой Москвой шесть лет экономической удавки очень высоки.

«В нашем случае идет речь о коммерческом имуществе, имуществе «Газпрома», даже несмотря на то, что это – государственная российская компания. То есть, распространяются правила ареста имущества, счетов, изъятия акций, в том случае, если «Газпром» рискнет не выполнять решение Стокгольмского арбитража. А у «Газпрома» огромное количество активов за рубежом, в отношении которых абсолютно применимы исполнительные решения», - пояснил УНИАН генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. 

Но дело не только в деньгах. Комментируя решение Стокгольмского арбитража, президент Порошенко подчеркнул, что Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа на нашу страну.

«Это - важный шаг на пути к энергетической безопасности. Для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между «Нафтогазом» и «Газпромом» впервые регулируются цивилизованным юридическим способом», - подчеркнул глава государства.

Фокусы на таможне

Радужный новостной фон уходящей недели несколько подпортила украинская таможня. Во вторник, 30 мая, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot сообщил о блокировании украинскими таможенными органами ввоза в страну некоторых товаров из списка в более чем 1000 торговых марок, включенных в таможенный реестр. Среди них Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие известные бренды.

В ответ на общественный резонанс Государственная фискальная служба объяснила ужесточение ввоза товаров борьбой с контрафактом по требованию правообладателей или их представителей. При этом руководитель ГФС связал шквал сообщений в СМИ о блокировании импорта с текущими проверками ряда интернет-магазинов и почтовых сортировочных станций. «Я не понимаю, почему такой резонанс приобрела эта информация. Это - процедура, которая функционировала и продолжает функционировать, она предусмотрена как Таможенным кодексом, так и международными конвенциями», - недоумевал исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан в ходе заседания правительства.

Продан прокомментировал ситуацию с ввозом в Украину брендового товара

Как впоследствии оказалось, в основу истории легла остановка импорта китайских смартфонов, поскольку представитель ТМ Meizu в Украине обратился с соответствующей просьбой в таможенные органы, заявляя о наличии контрафактного товара. Получается, что любой официальный дистрибутор, не желая мириться с убытками из-за стремительного развития интернет-торговли, может по сути запретить ввоз того или иного товара и монополизировать наш рынок. Согласно международному праву, купленный у производителя товар может свободно продаваться в любую страну, в то время как национальный принцип разрешает ввозить товар исключительно официальным дистрибуторам. В нашей стране, как оказалось, одновременно действуют эти два правила.

Уточнение макропрогнозов

На уходящей неделе Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП нашей страны в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%, а также прогноз по инфляции до 12,9% с 8,1%.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя решение правительства, назвал причинами пересмотра прогнозов введение нашей страной экономических санкций против страны агрессора, повышение уровня минимальной зарплаты и изменение прогноза динамики цен на ключевые товары украинского производства. Снижение темпов экономического роста также произошло из-за захвата российскими боевиками украинских промышленных активов на оккупированной части Донбасса.

Стоит отметить, что практически аналогичные прогнозы ранее озвучивали Национальный банк, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Поэтому решение Кабмина – не более, чем формальное подтверждение объективной реальности, а не очередной провал политики властей, как это преподносят популисты. 

Несмотря на ухудшение прогнозов, премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге в Мариуполе заявил, что Украина найдет решения для ускорения экономического роста.

«Украина из-за угольной блокады потеряла 1% ВВП. Но мы найдем решения для продолжения роста», – сказал глава правительства.

Гройсман об ухудшении прогноза развития экономики:

Также на уходящей неделе украинские власти продолжали работать над домашним заданием Международного валютного фонда, включая земельную и пенсионную реформы, приватизацию. В частности, Фонд госимущества совместно с Минэкономразвития определили первые 90 объектов малой приватизации, которые будут выставлены на продажу через систему электронных аукционов «Prozorro.Продажи».

В то же время, общество пока так и не увидело концепцию земельной реформы. Хотя премьер Гройсман в очередной раз заверил, что выступает категорически против продажи земель сельхозназначения крупным агрохолдингам и иностранцам.

В отношении пенсионной реформы вице-премьер Павел Розенко заявил, что правительственный проект нуждается в существенной доработке, и пообещал привлечь к обсуждению широкий круг экспертов, включая представителей работодателей и профсоюзов.

Следующая неделя обещает быть не менее интересной. Глава правительства планирует представить проект пенсионной реформы на Нацсовете реформ при президенте, после чего документ должен направиться в Верховную Раду. 

Предстоящая неделя по графику парламента является пленарной и, может быть, депутаты смогут порадовать избирателей активным рассмотрением критически важных для страны реформ, в том числе медицинской.

Кроме того, перед Радой стоит еще одна важная задача - после того, как президент определится с новым руководителем Нацбанка, проголосовать за смену главного банкира страны.

Ольга Гордиенко (УНИАН)

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Теги: #Евросоюз Газпром таможня