Баланс недели: зеленый свет из Нидерландов, стокгольмский проигрыш "Газпрома" и фокусы таможни

События уходящей недели, безусловно, войдут в историю Украины как очередное подтверждение европейского вектора развития нашей страны. Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза. Законодательный акт вступит в силу после подписи короля и публикации в Государственном журнале.

Решение Нидерландов является знаковым для Украины, поскольку завершает трехлетний процесс ратификации Соглашения об ассоциации законодательными органами всех стран Евросоюза. Вылившееся в 2014 году в украинскую революцию движение за ассоциацию с нашим стратегическим партнером – Евросоюзом, наконец-то, приобретает законченную юридическую форму.

Парламентарии Голландии дали «зеленый свет» углублению евроинтеграции Украины, несмотря на проведенный в апреле 2016 года по инициативе местных евроскептиков и агентов Кремля рекомендательный референдум, в ходе которого большая часть голландцев, пришедших на избирательные участки, высказалась против такого соглашения.

Проведенные тогда опросы говорили о том, что введенная в заблуждение о сути вопроса четверть взрослого населения Нидерландов своим «нет» малознакомой Украине на самом деле давала оценку процессам глобализации и действиям своих политиков.

Спасибо мудрым голландским парламентариям, которые не допустили историческую ошибку и не дали повод для радости врагам Украины и единой демократической Европы.

Вслед за Евросоюзом хорошая новость пришла из Канады, которая завершила процедуру ратификации Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

«С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, это решение имеет более чем символическое значение», - прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Канада и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути формирования треугольника свободной торговли Украина - Канада - ЕС.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская считает, что запуск зоны свободной торговли с Канадой возможен уже в августе этого года. И теперь дело за отечественными производителями – представить требовательным европейским и канадским потребителям качественную конкурентоспособную продукцию и услуги.

Порадовал на уходящей неделе и Европейский парламент, который по предложению Европейской комиссии одобрил перспективу переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, исключив из обсуждаемого списка томаты, мочевину и пшеницу.

Переговоры состоятся уже 12 июня в Страсбурге во время следующего пленарного заседания Европарламента.

По предварительным оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, экономический эффект от увеличения Европарламентом годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС может составить около 200 млн долл.

Не теряя времени, Украина активно воплощает в жизнь европейские правила. В частности, как заявила на уходящей неделе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, в нашей стране создана система контроля выполнения Соглашения об ассоциации, дающая возможность в открытом доступе отслеживать имплементацию, переводы актов законодательства ЕС на украинском языке и оценку результативности выполнения Соглашения, которую будет осуществлять Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Очевидно, что продолжение евроинтеграционных процессов является важным сигналом для иностранных инвесторов. К примеру, на уходящей неделе в СМИ появилась информация о намерениях шведской транснациональной корпорации IKEA, одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, выйти на украинский рынок. При этом сама компания в комментарии УНИАН конкретные сроки открытия своих магазинов в Украине не назвала.

«Мы постоянно изучаем возможности расширения по всему миру на рынках, где мы еще не присутствуем, а Украина - один из них. Inter IKEA Systems B.V. является владельцем IKEA Concept и всемирного франчайзера IKEA. Наша задача, как франчайзера, постоянно развивать концепцию IKEA и обеспечивать ее успешную реализацию на существующих и новых рынках», - говорится в комментарии компании.

Негласно присутствие IKEA, известной своей нулевой толерантностью к коррупции и неудачными в этой связи попытками войти в Украину, расценивается международными инвесторами как подтверждение здоровой рыночной среды в стране.

И на этом позитивные новости уходящей недели не заканчиваются.

Кукиш российскому «Газпрому» из Стокгольма

Исторической победой для Украины стало вынесенное на уходящей неделе Стокгольмским арбитражем решение в деле взаимных исков «Нафтогаза» и «Газпрома».

Так, арбитраж одобрил пересмотр цены газа по заключенному в 2009 году бывшей в то время главой правительства Юлией Тимошенко контракту с учетом рыночных условий, отменил принцип «бери или плати», предполагающий обязательство нашей страны покупать ежегодно 52 млрд кубометров газа или оплачивать его стоимость, а также снял запрет на реэкспорт голубого топлива. Другими словами, суд принял сторону Украины с претензиями к РФ на 30,3 млрд долл. и отклонил встречные требования российской стороны на 47,1 млрд долл.

Опомнившись от шока, «Газпром» только на следующий день выдал комментарий без уточнений, лишь назвав решение арбитража промежуточным.

Эксперты считают победу «Нафтогаза» абсолютной и пояснили УНИАН, что стокгольмский вердикт является окончательным, но, в то же время, неполным. Он уже не будет пересмотрен, хотя впереди – «финальные выводы», суд должен разъяснить сторонам конфликта, как следует выполнять его решение. «Сторонам растолковали, как правильно применять принципы контракта. Главное – ценообразование. И оно – впереди. Основное – активизировать формулу цены в правильном формате. С 2014 года Украина пыталась это сделать, но Россия отказывалась. Сейчас ей придется все рассчитать, и – задним числом. «Газпром» не сможет не исполнить решение арбитража», - отметил юрист по энергетическим вопросам Владислав Власюк.

Эксперты полагают, что шансы нашей страны возместить потери от используемой Москвой шесть лет экономической удавки очень высоки.

«В нашем случае идет речь о коммерческом имуществе, имуществе «Газпрома», даже несмотря на то, что это – государственная российская компания. То есть, распространяются правила ареста имущества, счетов, изъятия акций, в том случае, если «Газпром» рискнет не выполнять решение Стокгольмского арбитража. А у «Газпрома» огромное количество активов за рубежом, в отношении которых абсолютно применимы исполнительные решения», - пояснил УНИАН генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Но дело не только в деньгах. Комментируя решение Стокгольмского арбитража, президент Порошенко подчеркнул, что Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа на нашу страну.

«Это - важный шаг на пути к энергетической безопасности. Для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между «Нафтогазом» и «Газпромом» впервые регулируются цивилизованным юридическим способом», - подчеркнул глава государства.

Фокусы на таможне

Радужный новостной фон уходящей недели несколько подпортила украинская таможня. Во вторник, 30 мая, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot сообщил о блокировании украинскими таможенными органами ввоза в страну некоторых товаров из списка в более чем 1000 торговых марок, включенных в таможенный реестр. Среди них Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие известные бренды.

В ответ на общественный резонанс Государственная фискальная служба объяснила ужесточение ввоза товаров борьбой с контрафактом по требованию правообладателей или их представителей. При этом руководитель ГФС связал шквал сообщений в СМИ о блокировании импорта с текущими проверками ряда интернет-магазинов и почтовых сортировочных станций. «Я не понимаю, почему такой резонанс приобрела эта информация. Это - процедура, которая функционировала и продолжает функционировать, она предусмотрена как Таможенным кодексом, так и международными конвенциями», - недоумевал исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан в ходе заседания правительства.

Как впоследствии оказалось, в основу истории легла остановка импорта китайских смартфонов, поскольку представитель ТМ Meizu в Украине обратился с соответствующей просьбой в таможенные органы, заявляя о наличии контрафактного товара. Получается, что любой официальный дистрибутор, не желая мириться с убытками из-за стремительного развития интернет-торговли, может по сути запретить ввоз того или иного товара и монополизировать наш рынок. Согласно международному праву, купленный у производителя товар может свободно продаваться в любую страну, в то время как национальный принцип разрешает ввозить товар исключительно официальным дистрибуторам. В нашей стране, как оказалось, одновременно действуют эти два правила.

Уточнение макропрогнозов

На уходящей неделе Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП нашей страны в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%, а также прогноз по инфляции до 12,9% с 8,1%.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя решение правительства, назвал причинами пересмотра прогнозов введение нашей страной экономических санкций против страны агрессора, повышение уровня минимальной зарплаты и изменение прогноза динамики цен на ключевые товары украинского производства. Снижение темпов экономического роста также произошло из-за захвата российскими боевиками украинских промышленных активов на оккупированной части Донбасса.

Стоит отметить, что практически аналогичные прогнозы ранее озвучивали Национальный банк, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Поэтому решение Кабмина – не более, чем формальное подтверждение объективной реальности, а не очередной провал политики властей, как это преподносят популисты.

Несмотря на ухудшение прогнозов, премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге в Мариуполе заявил, что Украина найдет решения для ускорения экономического роста.

«Украина из-за угольной блокады потеряла 1% ВВП. Но мы найдем решения для продолжения роста», – сказал глава правительства.

Также на уходящей неделе украинские власти продолжали работать над домашним заданием Международного валютного фонда, включая земельную и пенсионную реформы, приватизацию. В частности, Фонд госимущества совместно с Минэкономразвития определили первые 90 объектов малой приватизации, которые будут выставлены на продажу через систему электронных аукционов «Prozorro.Продажи».

В то же время, общество пока так и не увидело концепцию земельной реформы. Хотя премьер Гройсман в очередной раз заверил, что выступает категорически против продажи земель сельхозназначения крупным агрохолдингам и иностранцам.

В отношении пенсионной реформы вице-премьер Павел Розенко заявил, что правительственный проект нуждается в существенной доработке, и пообещал привлечь к обсуждению широкий круг экспертов, включая представителей работодателей и профсоюзов.

Следующая неделя обещает быть не менее интересной. Глава правительства планирует представить проект пенсионной реформы на Нацсовете реформ при президенте, после чего документ должен направиться в Верховную Раду.

Предстоящая неделя по графику парламента является пленарной и, может быть, депутаты смогут порадовать избирателей активным рассмотрением критически важных для страны реформ, в том числе медицинской.

Кроме того, перед Радой стоит еще одна важная задача - после того, как президент определится с новым руководителем Нацбанка, проголосовать за смену главного банкира страны.

Ольга Гордиенко (УНИАН)