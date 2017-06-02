Украинским банкам запретили обслуживать российские компании из санкционного списка
Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, осуществляемым для увеличения уставного капитала банков Украины.
Национальный банк Украины утвердил порядок выполнения банками решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических санкций в отношении ряда российских компаний, включая российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсы Yandex, Mail.ru и бухгалтерскую программу 1С.
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Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №46, с 3 июня банкам запрещено выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции по приостановке исполнения экономических и финансовых обязательств.
Кроме того, запрещается инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции по приостановке исполнения экономических и финансовых обязательств, или на собственные счета банка, открытые в организациях, к которым применены такие санкции.
Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, осуществляемым для увеличения уставного капитала банков Украины.
Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетам "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.
Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и СБУ с участием Нацбанка.
Указ о блокировании российских веб-ресурсов и социальных сетей вступил в силу 17 мая.