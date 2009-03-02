Украина заплатила более 1 млн. долл. в регулярный бюджет ООН

Украина полностью выполнила свои финансовые обязательства перед Организацией Объединенных Наций на 2009 год, заплатив более 1 млн. долл. в регулярный бюджет организации.

Об этом сообщает Центр новостей ООН, отметив, что в целом на сегодняшний день лишь 43 государства выполнили свои финансовые обязательства перед Объединенными Нациями.

И это несмотря на то, что финансовые правила ООН требуют, чтобы взносы за текущий год были уплачены к 31 января.

Размер взноса каждого государства в регулярный бюджет определяется как доля от общих расходов организации. Шкалу взносов каждые три года устанавливает Генеральная Ассамблея ООН. При этом учитываются уровень развития экономики и численность населения стран-членов. Так, Россия внесла в регулярный бюджет более 29 млн. долл., Грузия – чуть больше 73 тыс., Армения – около 49 тыс., Украина – 1,096 млн. долл.

В ООН отмечают, что финансовые обязательства стран-членов состоят из трех частей: взнос в регулярный бюджет, выплаты на миротворчество и расходы на содержание международных трибуналов. Недавно также была принята отдельная смета расходов на капитальный ремонт здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.