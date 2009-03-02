Балога: Пинчук профинансировал освобождение моряков “Фаины”

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что львиную долю расходов на освобождение моряков “Фаины” профинансировал предприниматель и меценат Виктор ПИНЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.БАЛОГА отметил, что за освобождение моряков и судна “Фаина” из пиратского плена не было потрачено ни одной гривни из государственного бюджета. Все финансирование операции, в том числе и выкуп пиратам, осуществлен за личные средства частных лиц.

По его словам, «в бюджете нет статьи «деньги на освобождение заложников», поэтому надо было аккумулировать необходимую сумму из внебюджетных источников. Как руководитель Секретариата Президента и координатор спецоперации я официально обратился за помощью, в первую очередь, к тем отечественным бизнесменам, кто хорошо известный своими благотворительными проектами. В итоге львиную долю расходов - а это несколько миллионов долларов - на освобождение украинских моряков профинансировал предприниматель и меценат Виктор ПИНЧУК. Это были его личные средства, которые он как учредитель благотворительного фонда решил предоставить для того, чтобы освободить экипаж «Фаины».

В.БАЛОГА подчеркнул, что государство отдало должное уважение и почет всем, кто помог вернуть украинских моряков на Родину. Президент Украины лично поблагодарил В.ПИНЧУКА за понимание, гражданскую позицию и значительный вклад в операцию по освобождению «Фаины».

По его словам, также Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом отметил государственными наградами четырех старших офицеров Службы внешней разведки Украины, принимавших непосредственное участие в специальной операции по освобождению из пиратского плена экипажа «Фаины». Государство высоко оценило мужество и профессионализм сотрудников спецслужбы, которые добились освобождения украинских моряков из четырехмесячного плена, заметил В.БАЛОГА.

«Глава государства лично контролировал весь комплекс оперативных мер, наименьшие детали переговоров с пиратами. Все практические шаги для осуществления успешной операции координировались Секретариатом Президента, точнее, очень узким кругом его руководителей. Конечно, эта ежедневная работа не афишировалась, чтобы не допустить хотя бы наименьшего риска срыва плана по освобождению моряков и судна. Ведь даже незначительная утечка информации о том, кто реально занимается планированием и финансированием операции, могла изменить ее ход в нежелательном направлении. Именно хаотические внешние вмешательства в это дело различных посредников, политиков и других посторонних персонажей, которые ничего не понимают в таких специфических вопросах, зато очень хотели засветиться перед журналистами, добавили экипажу «Фаины» по крайней мере два месяца пребывания под прицелом автоматов», отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, теплоход «Фаина» с грузом военной техники и боеприпасов был захвачен сомалийскими пиратами 25 сентября 2008 года. Кроме 17 украинцев, в команде сухогруза были латыш и трое россиян, один из которых – 48-летний капитан – умер от сердечного приступа.

5 февраля пираты, получив 3,2 млн. дол. выкупа, покинули судно. После этого «Фаина» в сопровождении американского военного корабля прибыла в порт Момбаса (Кения).

13 февраля экипаж «Фаины» специальным рейсом Момбаса (Кения) – Киев прибыл в Украину.