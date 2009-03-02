АНОНС на 2 марта 2009 г.

11-00 - Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится совещание по вопросам урегулирования задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий государственной и не государственной форм собственности (Дом Правительства)

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11-00 - Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет председательствовать на заседании Координационного совета по подготовке и проведению в Украине Евро-2012.

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11).

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11-00 - Состоится пресс-конференция Европейской Арбитражной Палаты на тему: "Готова ли Украина и ее бизнес в условиях кризиса к защите своих интересов в международных арбитражах". (Пресс-центр Информационного агентства ЛІГА БізнесІнформ, ул. Шамрыло, 23).

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12-00 - Состоится брифинг председателя правления Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного на тему: “Выполнение бюджета Пенсионного фонда в феврале в 2009 г.” (Вход в дом Правительства - с улицы Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7 этаж, Пресс-центр).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Законодательное обеспечение антикризисных мероприятий Правительства Украины». Участник - народный депутат Украины - фракция БЮТ - Андрей Сенченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-00 - На http://chat.glavred.info состоится чат с Ирэной Кильчицкой, заместителем мэра Киева Леонида Черновецкого. Вопрос: Приняла ли Ирэна Кильчицкая решение баллотироваться на пост мэра Киева в связи с возможным досрочным прекращением полномочий действующего главы города и учитывая состояние здоровья Л.Черновецкого?

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14-00 - Конституционный Суд Украины обнародует принятое 25 февраля Решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны». После обнародования состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Анатолия Головина (ул. Жилянская, 14).

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16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция представителей аграрного комплекса на тему: “Об острой необходимости преодоления Президентского вето на антикризисный закон об АПК” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.