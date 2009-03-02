Провайдеры и операторы будут платить Киеву за использование инфраструктуры

Киевская городская государственная администрация намерена создать коммунальное предприятие «Киевтелеком».

Его основная задача - взимание с операторов связи и интернет-провайдеров арендной платы за использование принадлежащей городу инфраструктуры: кабельной канализации, мостов, коллекторов, тоннелей метро, стояков домов, по которым проложены их сети, сообщает издание «Деловая столица» (№9 (407)).

Операторы связи и интернет-провайдеры и раньше платили за использование городской инфраструктуры при прокладке или эксплуатации своих сетей. Однако соответствующие договоры они заключали с различными коммунальными предприятиями (например, «Киевавтодором» или «Киевметрополитеном»), а единой методики расчета арендной платы не существовало, вследствие чего тарифы устанавливались в индивидуальном порядке, пишет издание.

Теперь же, по словам первого заместителя начальника Главного управления связи, информатизации и защиты информации КГГА Василия ДОВЖЕНКО, все договоры аренды будут заключаться с единой структурой, а размер платы станут рассчитывать по утвержденной Киевсоветом методике, учитывающей оценочную стоимость кабельной канализации и других объектов инфраструктуры, диаметра прокладываемого кабеля, его длины, количества каналов и т. п.

Предполагается, что на баланс создаваемого КП передадут всю принадлежащую городу кабельную канализацию. «Кроме расчета и взимания арендной платы, «Киевтелеком» будет согласовывать прохождение сетей операторов по мостам, за которое ныне отвечает столичное управление архитектуры. Все это дополнительно принесет в местный бюджет несколько миллионов гривень», - заявил В.ДОВЖЕНКО.

Как сообщил «Деловой столице» начальник отдела по внешним связям ЗАО «Воля-кабель» Дмитрий ОНИЩЕНКО, операторы намерены обратиться к столичным властям с тем, чтобы методика платы была повторно разработана при их участии и согласована с Антимонопольным комитетом. Операторы связи и провайдеры считают, что разработанная КГГА методика расчета арендной платы взята «с потолка», а ее принятие пролоббировано компаниями, специализирующимися на беспроводной передаче данных. Некоторые бизнесмены не исключают и возможности оспаривания данного решения в судах.

«Пока что мы надеемся, что оно не пройдет регистрацию в городском управлении юстиции», - прокомментировал ситуацию президент «Адаманта» Иван ПЕТУХОВ.

Вместе с тем, как отмечает издание, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что платить арендную плату по утвержденной методике компании «будут с радостью». «Иначе мы перережем им кабеля», - цитирует еженедельник предупреждение мэра.