Симоненко предлагает отправить Огрызко в отставку

Симоненко предлагает парламенту завтра отправить Огрызко в отставку

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО предлагает Верховной Раде завтра рассмотреть вопрос об отставке министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета руководства парламента.

«Я призываю всех более принципиальным образом рассмотреть и завтра принять решение об отставке министра иностранных дел», - сказал лидер коммунистов.

П.СИМОНЕНКО заметил, что отставкой В.ОГРЫЗКО Верховная Рада должна продемонстрировать свою принципиальность, поскольку «уже посягнули на целостность государства».

Как сообщалось ранее, 6 февраля депутат ВР от Блока Литвина Игорь Шаров подал депутатский запрос генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО по поводу оценки действий должностных лиц государства по отстаиванию интересов Украины в Международном суде ООН в Гааге при рассмотрении дела о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических прав Украины и Румынии.

И.ШАРОВ напоминает, что 3 февраля 2009 года Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических прав Украины и Румынии (относительно острова Змеиного).

«В соответствии с этим решением, остров Змеиный не был определен частью береговой линии Украины, – говорится в запросе И.ШАРОВА. – С учетом этого, суд определил новую линию разграничения континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в северо-западной части Черного моря. По мнению экспертов, это приведет к потере нашей страной значительных (по некоторым оценкам – более 10 тысяч квадратных километров) морских территорий с разведанными залежами нефти и газа. Между тем, как свидетельствует анализ отдельных публикаций в СМИ, ранее представители Министерства иностранных дел Украины утверждали, что государственная принадлежность острова Змеиного не является предметом судебного рассмотрения».

Ввиду того, что решение Международного суда ООН в Гааге от 3 февраля 2009 года по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических прав Украины и Румынии (относительно острова Змеиного) непосредственно касается вопросов экономической и национальной безопасности нашего государства, И.ШАРОВ просит генпрокурора дать оценку действиям соответствующих должностных лиц по отстаиванию интересов Украины в Гаагском суде.