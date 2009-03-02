Банки, в которые НБУ назначил куратора. Обновлено 17 апреля
Для контроля за использованием средств, выделенных на рефинансирование, Национальный банк Украины назначил кураторов в следующие банки:
1) АБ «Банк регионального развития» - с 23 февраля 2009 г.
2) ОАО АБ "Укргазбанк" - с 28 февраля 2009 г.
3) «Финансы и Кредит» (Киев) - с 16 апреля 2009 г. Куратор - Ольга Александровна Галянт.
4) «Имэксбанке» (Одесса) - с 16 апреля 2009 г. Куратор - Михаил Владимирович Азаров.
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Согласно постановлению Нацбанка, на куратора возлагаются следующие полномочия:
- контроль за проведением банком различных операций,
- инициирование совещаний с руководством банка, присутствие на собраниях акционеров, заседаниях Правления и Набсовета банка,
- согласование связанных с движением средств решений руководства банка,
- вынос за пределы банка копий документов, свидетельствующих о нарушениях банком нормативно-правовых актов НБУ.
В течение 7 дней после назначения куратор обязан совместно с руководством банка составить комплексный план по погашению просроченной задолженности банка, по прекращению оттока депозитов, по возвращению в банк наличных средств, по увеличению ресурсной базы банка.
Срок полномочий куратора не может превышать 1 года со дня его назначения.