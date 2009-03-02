Банки, в которые НБУ назначил куратора. Обновлено 17 апреля

Для контроля за использованием средств, выделенных на рефинансирование, Национальный банк Украины назначил кураторов в следующие банки:

1) АБ «Банк регионального развития» - с 23 февраля 2009 г.

2) ОАО АБ "Укргазбанк" - с 28 февраля 2009 г.

3) «Финансы и Кредит» (Киев) - с 16 апреля 2009 г. Куратор - Ольга Александровна Галянт.

4) «Имэксбанке» (Одесса) - с 16 апреля 2009 г. Куратор - Михаил Владимирович Азаров.

***

Согласно постановлению Нацбанка, на куратора возлагаются следующие полномочия :

- контроль за проведением банком различных операций,

- инициирование совещаний с руководством банка, присутствие на собраниях акционеров, заседаниях Правления и Набсовета банка,

- согласование связанных с движением средств решений руководства банка,

- вынос за пределы банка копий документов, свидетельствующих о нарушениях банком нормативно-правовых актов НБУ.

В течение 7 дней после назначения куратор обязан совместно с руководством банка составить комплексный план по погашению просроченной задолженности банка, по прекращению оттока депозитов, по возвращению в банк наличных средств, по увеличению ресурсной базы банка.

Срок полномочий куратора не может превышать 1 года со дня его назначения.