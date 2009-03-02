Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает провальными действия киевской власти в экономической, бюджетной и тарифной политике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

И.ВАННИКОВА напомнила, что 4 марта Президент планирует провести совещание с председателями районных государственных администраций города Киева, где будет заслушан отчет Киевской городской государственной администрации. «Цель совещания - обсуждение актуальных вопросов жизни столицы и решение неотложных проблем», - сказала она.

Также И.ВАННИКОВА сообщила, что в совещании примут участие представители силовых структур города Киева, исполняющий обязанностей министра финансов, министр ЖКХ, министр регионального развития и строительства.

«Глава государства обеспокоен кризисными явлениями в экономической, социальной и политической жизни Киева», - сказала И.ВАННИКОВА.