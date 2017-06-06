Рейтинг самых дорогих мировых брендов возглавили американские компании

Американские компании Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook вошли в пятерку самых дорогих брендов в мире, сообщает Росбалт со ссылкой на обнародованный ежегодный совместный доклад британских компаний WPP и Kantar Millward Brown с названием The BrandZ Global Top 100.

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"В ходе исследования аналитики опросили более трех миллионов покупателей по всему миру об их отношении к около 120 тысяч брендов, представленным на 50 рынках мира. Кроме того, учитывались различные финансовые и бизнес показатели компаний", - сообщает издание.

Отмечается, что тройка лидеров в этом году осталась неизменной, Amazon удалось улучшить свои показатели и подняться с седьмого до четвертого места, а Facebook сохранил свои позиции.

Выручка вышеназванных компаний составляет 25% доходов всех 100 предприятий, вошедших в рейтинг. Совокупная стоимость участвовавших в исследовании брендов выросла на 8%, с 3,4 триллиона долларов в 2016 году до 3,6 триллиона долларов в 2017 году.

"В рейтинге The BrandZ Global Top 100 доминирующие позиции занимают интернет-гиганты, которые функционируют на мировой арене с первого дня и которые построены на мощных и инновационных платформах", - заявил руководитель BrandZ в Kantar Millward Brown Питер Волш.