ГЛАВНОЕ на 2 марта (день)

Главные новости первой половины дня касались финасовой сферы: премьер потребовала от отраслевых министерств в марте погасить 341 млн. задолженности по зарплате в госсекторе, Пенсионый фонд отчитался о поступлениях, подписание официального письма в МВФ, как всегда приняло политический оборот.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании по вопросам выплаты заработной платы на государственных предприятиях.

«Этот объем задолженности абсолютно недопустим, и я хотела бы, чтобы мы с сегодняшнего дня начали активную работу не просто по сокращению этой задолженности, а по ее полному устранению», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что за ликвидацию задолженности по выплате зарплаты персонально будет отвечать каждый министр.

«Март. Я выставляю тот срок, за который я буду шкуру спускать с каждого министра, запомните. Меня не интересует, ни от каких политических сил вы прибыли в правительство, меня не интересует, какие у вас сложности, связанные с кризисом. Первое, что я буду делать, если не рассчитались по заработной плате, – все министерство будет лишено заработной платы. Если это не поможет, следующим будет представление на министра в Верховную Раду на освобождение от должности. Я больше играть с министрами не буду», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что каждое заседание правительства будет начинаться с отчета каждого министерства о своевременности выплаты зарплат. «Если заседание правительства нужно будет по 24 часа вести, пока каждый министр не отчитается за каждое предприятие, где есть задолженность по государственным предприятиям, значит, будем вести 24 часа. И не буду даже выпускать на перекуры», - пообещала руководитель Кабмина.

«То, что сегодня происходит с ростом задолженности по заработной плате, – это персональный фол каждого министра, это персональный фол каждой команды министра», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, самая большая задолженность по выплате зарплаты сложилась в авиационной промышленности – 56 млн. грн., в судостроении – 52 млн. грн. и оборонно-промышленном секторе – 140 млн. грн.

Тимошенко также заявила, что правительство намерено составить ТОП-100 частных предприятий, на которых наибольшие задолженности по зарплате и увольняемость сотрудников Такое поручение Министерству экономики дано сегодня в ходе совещания по ситуации с выплатами задолженностей по зарплатам на государственных предприятиях.

"Кроме того, мы вводим антирейтинг ТОП-100 по частным предприятиям, на которых частные “эффективные собственники”, - предприятий, которые больше всего уволили людей. И мы этот антирейтинг будем оглашать – эта информация будет публичной”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в случае, если правительство обнаружит предприятия, которые не выполняют обязательств, взятых на себя после приватизации, то государство должно будет возвратить эти предприятия в свою систему управления.

По информации Государственного комитета статистики, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года увеличилась на 36% или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составила 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

Глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ утверждает, что бюджет Пенсионного фонда является сбалансированным и не вызывает опасений в связи с возможным возникновением дефицита средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЗАРУДНЫЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На сегодняшний день все, что запланировано и по государственному бюджету, и по собственным поступлениям, пополняется в полном объеме. Сегодня полностью сбалансирован бюджет Пенсионного фонда», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.

В тоже время глава правления Пенсионного фонда отказался назвать конкретные цифры полученных Пенсионным фондом бюджетных ссуд для обеспечения выплат пенсий. Кроме того, А.ЗАРУДНЫЙ не ответил на вопрос, погашает ли Пенсионный фонд бюджетные ссуды, выделенные государственным бюджетом в январе-феврале 2009 года. «Я бы не хотел, чтобы мы сейчас манипулировали какими-либо цифрами, что, к сожалению, происходит вокруг Пенсионного фонда в последнее время», - подчеркнул глава правления Фонда.

Он отметил, что в феврале в бюджет Пенсионного фонда поступило собственных средств в размере 900 млн. грн., что на 12,9% больше плана.

“Есть увеличения поступлений по сравнению с февралем 2008 года”, - отметил он.

А.ЗАРУДНЫЙ сообщил, что пенсии за февраль выплачены всем пенсионерам вовремя и в полном объеме.

Вместе с этим, по его словам, для выплат мартовских пенсий, которые начнутся с 4 числа, уже направлено около 850 млн. грн.

“И в январе, и в феврале, и в марте будут выполнены все обязательства перед пенсионерами – они будут выполнены за счет плановых поступлений в Пенсионный фонд... И плановых поступлений из Госбюджета. На сегодня никаких дополнительных источников финансирования или каких-то сложностей с балансом Пенсионного фонда нет”, - отметил он.

Задолженность предприятий по взносам в Пенсионный фонд Украины, которая сложилась на уровне 2 млрд. грн., не является критичной и не влияет на возможность обеспечения выплаты пенсий в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Задолженность предприятий по пенсионным взносам была всегда. Эта сумма задолженности составляет 2 млрд. грн. при том, что выплачивается 13 млрд. грн. каждый месяц в виде пенсий», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.

Глава правления ПФУ убежден, что существующая задолженность по пенсионным взносам не представляет угрозы для гарантий по обеспечению пенсионных выплат.

По его словам, сокращение рабочих мест также может отразиться на поступлениях в Пенсионный фонд. «Но я еще раз хочу подчеркнуть, что выплаты всех пенсий осуществляются в полном объеме. И это главное. Сегодня, к сожалению, много говорят о том, что возможны сложности с выплатами пенсий, звучат также предложения по увеличению пенсионного возраста… Но этот вопрос абсолютно не ко времени, позиция правительства в этом вопросе категорична – мы не будем повышать пенсионный возраст. Сегодня работа должна быть направлена на то, чтобы работали наши предприятия, выплачивалась заработная плата, и тогда будет наполнение Пенсионного фонда», - добавил он.

Глава правления ПФУ также отметил, что наибольшую задолженность по пенсионным взносам имеют промышленные и металлургические предприятия.

Ющенко надеется, что уже завтра Украина направит письмо в МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что уже завтра Украина направит в Международный валютный фонд письмо о намерениях по дальнейшему сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

Она напомнила, что в соответствии с предварительными договоренностями, сегодня состоится очередная встреча с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, Председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, на этом заседании участники продолжат обсуждение единой украинской позиции на переговорах с МВФ.

«Президент Украины рассчитывает, что те небольшие разногласия, которые остались после обсуждения в пятницу, будут согласованы, и уже во вторник письмо о намерениях украинской стороны будет направлено в Вашингтон», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она отметила, что сегодня на встрече будут также обсуждаться итоги работы рабочей группы, которая работала над проектом совместного письма руководства Украины в МВФ. «Документом, который должен демонстрировать общую политическую волю всех ветвей власти, реальный план действий по обеспечению реализации конкретных экономических вопросов», - сказала она.

Председатель ВРУ ЛИТВИН заявляет, что подпишет обращение к МВФ только после решения украинского парламента.

Об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что первым шагом должно стать подписание «соответствующего заявления». Затем, по его словам, должен быть подписан меморандум, где предусмотрена очередность действий власти. Он подчеркнул, что передал руководителям фракций проект письма-заявления.

В.ЛИТВИН отметил, что когда будет решение парламента, которое уполномочит Председателя ВР или других лиц к подписанию данного заявления, тогда такое подписание может состояться. При этом спикер подчеркнул, что «совершенно очевидно, что кредиты нам нужны». По его словам, на сегодняшний день в предоставлении кредита «больше заинтересован Международный валютный фонд, поскольку речь идет об обслуживании корпоративных долгов».

В ответ представитель фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН отметила, что позитивным является то, что В.ЛИТВИН не подписывает без согласия парламента заявление к МВФ, «как это предшественник делал» (речь идет о письме, которое было подписано прежним Председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ – УНИАН).

Она отметила, что меморандум, который необходимо подписать вместе с письмом к МВФ, содержит позиции о принятии закона о пенсионной реформе, где речь идет об увеличении ежегодно пенсионного возраста на 6 месяцев, а также приведении цен на газ для населения к мировым.

«Мне трудно поверить, что Владимир ЛИТВИН может подписать что-то подобное, и мне трудно поверить, что что-то подобное может подписать украинский парламент», - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что Партия регионов поддерживает то, что В.ЛИТВИН не хочет сам «подписывать подковрово все это», и что такое подписание возможно лишь после решения ВР.

А.ГЕРМАН отметила, что оппозиция не поддержит «ухудшения для граждан Украины жизни только ради того, чтобы получить зарубежные деньги».

В ответ В.ЛИТВИН подчеркнул, что МВФ предлагает Президенту Украины и премьер-министру Украины только подписать меморандум об очередности действий власти в экономической сфере.

Партия регионов уже заявила, что не будет подписывать официальное письмо к руководству Международного валютного фонда о возобновлении сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ отметил: “Оппозиция не подпишет письмо к МВФ, поскольку никогда не согласится на то, чтобы ради заграничных денег было допущено резкое ухудшение жизни украинских граждан”.

В Партии регионов отмечают, что, ставя целью получить очередной заем МВФ, “власть готова подписать гарантии” ухудшения жизни украинских граждан. В частности, по информации партии, власть соглашается на то, чтобы каждый год на шесть месяцев поднимать пенсионный возраст украинцев. “Это значит, что при той средней продолжительности жизни в Украине, которая есть, многие наши соотечественники вообще не дождутся пенсии”, - подчеркивает Партия регионов.

Кроме того, по данным Партии регионов, власть готова согласиться на увеличение до мирового уровня цены на газ для населения и именно такую гарантию хочет дать в письме к МВФ.

“Мы также выступаем категорически против отмены упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, а именно это сделать обещает власть в своем письме к МВФ”, - заявляют в Партии регионов.

Оппозиция требует немедленного пересмотра бюджета Украины и сохранения в нем социальной защиты для каждого человека, страдающего от кризиса.

Новости банков: Нацбанк назначил куратора в "Укргазбанк" Как объяснили в пресс-службе, куратор введен в связи со значительным увеличением объемов рефинансирования, предоставленного Национальным банком финансовому учреждению. Соответствующие решения были приняты правлением НБУ в субботу, 28 февраля.

По данным пресс-службы, руководство "Укргазбанка" «считает, что практика назначения куратора от национального регулятора должна стать повсеместной и обычной мерой в условиях поддержки ликвидности за счет средств Национального банка. Тем более что сам по себе институт кураторства, усиливая транспарентность действий банка, позитивно воздействует на четкость проведения повседневных банковских операций, поднимая тем самым эффективность выполнения банком своих обязательств».

При этом в пресс-службе "Укргазбанка" не смогли уточнить ни объемов предоставленного рефинансирования, ни кто именно назначен куратором в банк.

НБУ уже ввел кураторов в банках "Надра" и банке регионального развития. Как сообщалось, согласно постановлению Нацбанка, на куратора возлагаются следующие полномочия: контроль за проведением банком различных операций, инициирование совещаний с руководством банка, присутствие на собраниях акционеров, заседаниях Правления и Набсовета банка, согласование связанных с движением средств решений руководства банка, вынос за пределы банка копий документов, свидетельствующих о нарушениях банком нормативно-правовых актов НБУ.

В течение 7 дней после назначения куратор обязан совместно с руководством банка составить комплексный план по погашению просроченной задолженности банка, по прекращению оттока депозитов, по возвращению в банк наличных средств, по увеличению ресурсной базы банка.

Срок полномочий куратора не может превышать 1 года со дня его назначения.

Новости ТЭк: парламент 6 марта заслушает отчет ВСК о газовой ситуации в Украине

Верховная Рада Украины в пятницу, 6 марта, планирует заслушать отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

Ооб этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он обратился с просьбой к руководителям фракций обеспечить участие народных депутатов в работе ВСК, несмотря на существующие определенные разногласия во взглядах относительно этой ситуации.

Всего на протяжении этой пленарной недели на рассмотрение парламента будет вынесено более 80 вопросов.

13 января т.г. Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

Председателем комиссии является народный депутат от фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ, аее заместителем - депутат от фракции БЮТ Александр ГУДЫМА. В ВСК вошли 11 народных депутатов. Комиссия будет действовать на протяжении двух месяцев.

На пленарном заседании ВР 6 февраля был обнародован предварительный отчет ВСК.

Однако 6 февраля Верховная Рада Украины не утвердила проект постановления “О предварительном отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах”.

Евро 2012: Ющенко заявляет, что Украина не допустит непаритетности при выборе городов-хозяев чемпионата

Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина не допустит непаритетности при выборе городов для проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года вместе с Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины является принципиальным то, чтобы «фундаментальный паритет, заложенный в концепцию совместной подготовки к Евро-2012 Украины и Польши, сохранился до последней точки».

В.ЮЩЕНКО пообещал, что до 8 мая текущего года в Украине уже 4 города будут соответствовать критериям программы подготовки к Евро.

«Это я говорю с одной целью - чтобы ни внутри Украины, ни в международных дискуссиях мы не допускали обстоятельств для ревизии базовых договоренностей паритетного проведения футбольного чемпионата в Украине и Польше», - сказал Президент, подчеркнув, что в Украине есть все возможности обеспечить своевременную нормальную подготовку.

Как сообщали некоторые польские СМИ, УЕФА якобы может решить провести матчи Евро-2012 в шести польских и двух украинских городах из-за того, что украинские города, кроме Киева и Донецкая, не смогут своевременно и должным образом подготовиться из-за экономического кризиса.

Начальный план предусматривает проведение матчей в четырех украинских и четырех польских городах. Также в каждой стране есть по два резервных города на случай, если какой-то из основных принимающих городов не успеет подготовиться к чемпионату.

Новости от АМК: принято решение о возбуждении дела против компании ВОЛЯ

Антимонопольный комитет Украины принял решение о возбуждении дела против компании ВОЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге.

По его словам, АМК “возбудил дело по признакам злоупотребления ЗАО “Воля-кабель” монопольным положением на рынке предоставления услуг кабельного телевидения.

“АМК провел углубленное исследование экономической деятельности ЗАО “Воля-кабель” и выяснил, что провайдер установил необоснованные тарифы на услуги кабельного телевидения, которые предоставляются в цифровом и аналоговом форматах”, - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, по его данным, компания подняла услуги на социальный пакет с 18 до 24 грн., на пакет “Україна и світ” – с 33 до 42 грн., на пакет “Всесвіт” – с 59 до 69 грн., и на аренду декодера – с 9.90 грн. до 12,9 грн.

Отвечая на вопрос УНИАН, насколько экономически необоснованны тарифы компании “Воля”, А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что сегодня эту информацию разглашать нельзя, так дело находится в стадии расследования.

Он отметил, что в течение 10 дней материалы будут предоставлены компании “Воля”. Решение по данному вопросу будет принято в начале апреля этого года, сообщил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг - кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

АМК продолжает расследование на рынке лекарств Украины

Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование на рынке лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге.

Он отметил, что сегодня вопрос относительно цен на лекарства в Украине находится на этапе расследования.

По его данным, АМК «проводит расследование относительно согласованных действий субъектов в виде повышения цены на лекарства». «Мы видим конечную цель расследования в виде повышения цен на лекарства», - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Пока речь, по его данным, идет об обоснованности повышения цен на зарубежные лекарства, количество которых составляет 80% рынка лекарств в Украине.

При этом он отметил, что не ставит под сомнение, что свою лепту в повышение цен на лекарства в Украине внесла ситуация с курсом гривни по отношению к доллару.

В то же время, по его словам, валютная составляющая стоимости лекарств не должна была привести к такому повышению цен, которое сегодня произошло.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что АМК в настоящее время достаточно эффективно сотрудничает с 15 крупнейшими поставщиками лекарств на рынок в Украину.

По его словам, «мы обращаемся к поставщикам, что уже сегодня цены на лекарства должны быть экономически обоснованны, и поставщики не должны ждать конца расследования».

А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что расследование по рынку лекарств должно завершиться в апреле.

Как сообщалось, в декабре 2008 года АМК привлек 7 оптовых поставщиков лекарств в качестве ответчиков по делу. В частности, ООО «БаДМ» (г. Днепропетровск), СП "Оптима-фарм Лтд» (г. Киев), ООО ВВС-ЛТД (с. Хостов, Киево-Святошинский район), ЗАО «Альба Украина» (г. Борисполь), ООО «Вента» (г. Днепропетровск), ООО «Аптека «Биокон» (г. Киев), ООО «Интерфарм» (г. Киев).

Предварительный экономический анализ АМК обоснованности повышения цен на медикаменты показал отсутствие объективных причин для такого повышения.

В результате возбуждения АМК 16.10.2008 г. соответствующего дела отдельные игроки фармацевтического рынка отреагировали на требования и снизили цены.

АМК исследовал динамику цен на 18 наиболее употребляемых лекарственных средств, что подтвердило наличие синхронного поведения операторов рынка во время резкого повышения цен на медикаменты. В частности, исследовались цены на такие медикаменты, как амизон, арбидол, афлубин, доларен, эссенсеале, тарфил, кетанов, корвалмент, но-шпа, сезам и др.

В феврале Антимонопольный комитет Украины дополнительно привлек к делу о расследовании повышения цен на медикаменты 8 компаний.

В частности, АМК дополнительно привлек к данному делу ООО «Донфармхолдинг» (г. Донецк), ООО «ФРА-М» (г. Донецк), ООО «Фармако» (г. Киев), ООО «Фалби» (г. Киев), ООО «Галафарм» (г. Киев), ООО «Интерфарма-Киев» (г. Киев), ООО «Фито-Лек» (г. Харьков) и частное торгово-посредническое малое предприятие "Фирма «Эдельвейс» (г. Львов).

АМК считает, что цены на бензин в Украине сегодня завышены УНИАН. Антимонопольный комитет Украины считает, что цены на бензин в Украине сегодня завышены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге.

По его словам, сегодня ситуация на рынке бензина такая, что до 15 декабря 2008 года цены снижались, впоследствии началось повышение цен на бензин.

«АМК видит в этом нарушение антиконкурентного законодательства», - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в настоящее время комитетом проводится расследование в отношении ряда компаний, работающих на этом рынке, - "Укртатнафта", ЛУКОЙЛ, ЗАО "ЛИНИК" и другие.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что решением правительства создана рабочая группа, в которой считают, что цены на бензин завышены от 40 коп. до 1 грн.

В настоящее время рабочая группа пришла к такому же выводу, что цены завышены и должны быть снижены, сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля на брифинге после совещания у премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что динамика снижения оптовых и розничных цен на нефтепродукты не соответствует тенденциям мирового рынка.

«К сожалению, наша динамика по снижению цен, - а вы знаете, что цены на нефть в мире снижаются... - наша динамика отстает от среднеевропейской», - сказал Ю.ПРОДАН. Он отметил, что, к примеру, если сравнить цены января 2008 и 2009 годов, то в Европе цены на бензин А-95 снизились более чем на 51%, а в Украине лишь на 35%, по дизельному топливу: в Европе на 46,5%, в Украине – на 31%.

Новости столицы: КГГА намерена взимать плату с провайдеров и операторов за пользование инфраструктурой города.

Киевская городская государственная администрация намерена создать коммунальное предприятие «Киевтелеком».

Его основная задача - взимание с операторов связи и интернет-провайдеров арендной платы за использование принадлежащей городу инфраструктуры: кабельной канализации, мостов, коллекторов, тоннелей метро, стояков домов, по которым проложены их сети, сообщает издание «Деловая столица» (№9 (407)).

Операторы связи и интернет-провайдеры и раньше платили за использование городской инфраструктуры при прокладке или эксплуатации своих сетей. Однако соответствующие договоры они заключали с различными коммунальными предприятиями (например, «Киевавтодором» или «Киевметрополитеном»), а единой методики расчета арендной платы не существовало, вследствие чего тарифы устанавливались в индивидуальном порядке, пишет издание.

Теперь же, по словам первого заместителя начальника Главного управления связи, информатизации и защиты информации КГГА Василия ДОВЖЕНКО, все договоры аренды будут заключаться с единой структурой, а размер платы станут рассчитывать по утвержденной Киевсоветом методике, учитывающей оценочную стоимость кабельной канализации и других объектов инфраструктуры, диаметра прокладываемого кабеля, его длины, количества каналов и т. п.

Предполагается, что на баланс создаваемого КП передадут всю принадлежащую городу кабельную канализацию. «Кроме расчета и взимания арендной платы, «Киевтелеком» будет согласовывать прохождение сетей операторов по мостам, за которое ныне отвечает столичное управление архитектуры. Все это дополнительно принесет в местный бюджет несколько миллионов гривень», - заявил В.ДОВЖЕНКО.

Как сообщил «Деловой столице» начальник отдела по внешним связям ЗАО «Воля-кабель» Дмитрий ОНИЩЕНКО, операторы намерены обратиться к столичным властям с тем, чтобы методика платы была повторно разработана при их участии и согласована с Антимонопольным комитетом. Операторы связи и провайдеры считают, что разработанная КГГА методика расчета арендной платы взята «с потолка», а ее принятие пролоббировано компаниями, специализирующимися на беспроводной передаче данных. Некоторые бизнесмены не исключают и возможности оспаривания данного решения в судах.

«Пока что мы надеемся, что оно не пройдет регистрацию в городском управлении юстиции», - прокомментировал ситуацию президент «Адаманта» Иван ПЕТУХОВ.

Вместе с тем, как отмечает издание, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что платить арендную плату по утвержденной методике компании «будут с радостью». «Иначе мы перережем им кабеля», - цитирует еженедельник предупреждение мэра.

Прокуратура опротестовала внедрение платной телефонной линии “Call-центра” при КГГА

Прокуратура города Киева опротестовала введение платной линии телефонной связи “Call-центра” при Киевской городской государственной администрации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Пресс-служба напоминает, что в июле 2006 года при КГГА была создана информационно-справочная служба “Звонковый центр”, или “Call-центр”, позвонив по телефону в который, граждане имели возможность получить бесплатные информационно-справочные услуги, сообщить об аварийной ситуации или жилищно-коммунальных проблемах, пожаловаться на бездеятельность должностных лиц и т. п.

Однако уже с февраля 2009 года в “Сall-центре” за номером 89001025000 введена платная телефонная линия для граждан, которые намерены получить консультации или подать жалобы.

В прокуратуре отмечают, что такими действиями КГГА нарушила конституционные права граждан, а также требования ст. 21 Закона Украины “Об обращениях граждан”, которыми определено, что органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности, объединения граждан и должностные лица рассматривают обращение граждан, не взимая платы.

Прокуратура столицы в своем протесте требует прекратить деятельность платной телефонной линии “Call-центра” при КГГА и рассмотрение обращений привести в соответствии с требованиями Закона Украины “Об обращении граждан”.

Ющенко считает провальными действия киевской власти в экономической, бюджетной и тарифной политике

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает провальными действия киевской власти в экономической, бюджетной и тарифной политике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

И.ВАННИКОВА напомнила, что 4 марта Президент планирует провести совещание с председателями районных государственных администраций города Киева, где будет заслушан отчет Киевской городской государственной администрации. «Цель совещания - обсуждение актуальных вопросов жизни столицы и решение неотложных проблем», - сказала она.

Также И.ВАННИКОВА сообщила, что в совещании примут участие представители силовых структур города Киева, исполняющий обязанностей министра финансов, министр ЖКХ, министр регионального развития и строительства.

«Глава государства обеспокоен кризисными явлениями в экономической, социальной и политической жизни Киева», - сказала И.ВАННИКОВА.