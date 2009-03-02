Киевское метро внедрит новую систему контроля льготников

На двух линиях Киевского метрополитена установлена новая система «Индексация проходов льготных категорий пассажиров» по контролю за проходом льготников, которая помогает обнаруживать проездные документы у лиц, не имеющих права на бесплатный или льготный проезд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП “Киевский метрополитен”.

Так, с 10 февраля по 27 февраля система смонтирована на двух линиях метро: Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской. Сейчас идет монтаж на третьей линии - Сырецко-Печерской.

В данный момент система функционирует в режиме тестовой эксплуатации.

Как информирует метрополитен, по данным отряда оперативного контроля Службы военизированной охраны предприятия, с начала текущего года у пассажиров изъято около 1 тыс. документов, которые не дают права на бесплатный или льготный проезд, из них 395 студенческих бесконтактных карточек, 178 пенсионных удостоверений, 113 удостоверений ветерана труда и т. п.

Внедрение новой системы контроля позволило только на протяжении недели, с 20 по 26 февраля, изъять 123 студенческих проездных у лиц, которые не имели права пользоваться этими билетами.

В пресс-службе заметили, что среди изъятых документов отсутствуют такие категории проездных как поддельные и перезаписанные бесконтактные карточки, что свидетельствует о невозможности их подделки.