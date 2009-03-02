«ФОКСТРОТ» - генпартнер турнира «Парад надежд»

ХХ Международные соревнования по спортивному танцу «Парад надежд-2009» состоялись 28 февраля – 1 марта т.г. в Киевском Дворце спорта, генеральным партнером турнира выступила управляющая группа компаний “ФОКСТРОТ”.

По словам заслуженного тренера Украины, главы коллегии судей Ассоциации спортивного танца Украины Валентины Федорчук, в этом году украинцы показали себя в латинских танцах. “Украинцы прогнозировано лучшие в латине: она прогрессирует там, где есть запал, энтузиазм, большое желание. А в этом украинцев тяжело обойти”, - добавила она.

Победителями кубка мира IDU (по версии Международного танцевального союза) стали Дмитрий Палей – Оксана Цикалюк («Орион», Киев) в возрастной категории юниоры-2 (стандарт), Александр Францен – Ольга Щучинская («Спутник», Харьков) в категории юниоры-2 (латина), Роман Редзюк – Мария Лукьянова («Орион», Киев) в категории юниоры-1 (стандарт), Ярослав Броварский – Ирина Швед («Альта», Киев) в категории ювеналы-2 (латина).

При этом в рамках «Парада надежд» состоялся Чемпионат Украины по спортивным танцам. В категории «Профессионалы, стандарт» победили киевляне Руслан и Елена Головащенко (клуб «Ассоданс»), а в программе по латине лучшими в Украины признаны Сергей и Елена Рыбак (клуб «Империя танца»). Победа в открытом кубке Украины в категории «взрослые» досталась россиянам Александру Воскальчуку и Марине Алешиной (клуб «Лидер-Данс»).

«Это один из наших любимых социальных проектов, который призывает к здоровому образу жизни», - отметил генеральный директор управляющей компании Группы компаний «ФОКСТРОТ» Владимир Шульмейстер.

В соревнованиях приняли участие около 1,5 тыс. спортивных пар из Украины, Германии, Канады, Литвы, России, Греции, Беларуси, Молдовы, Румынии, Польши.

Организатором соревнований выступили Детско-юношеский спортивно-танцевальный Центр “Спорт-Данс” при поддержке Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Главного управления по вопросам физической культуры и спорта КГГА, Всемирного совета танца, Ассоциации спортивного танца Украины.

Меценатом соревнования также выступила супружеская пара Тарас и Ольга Чекурда.

Судьями юбилейного “Парада надежд” стали известные в мире специалисты по спортивному танцу Линдсей Хиллер (Англия), Стивен Ханнах (Шотландия), Герд Вайзенберг (Германия), Стефан Осенкоп (Германия), Алаин Милеттэ (Канада), Эндрю Синкенсон (Англия), Ханнес Эмрич (Англия), Егор Вышегородцев (Россия), Сергей Рюпин (Россия), Владислав Бородинов (Россия).