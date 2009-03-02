В четверг ВР может уволить нескольких министров

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не исключает, что в четверг, 5 марта, парламент может рассмотреть вопрос об освобождении ряда министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Н.ТОМЕНКО заметил, что на сегодня есть ряд министров, к работе которых выдвигаются серьезные претензии. «Есть претензии ко многим министрам, и, возможно, в четверг будут первые кадровые решения», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, он является сторонником того, чтобы все кадровые вопросы решались по мере поступления. В частности, он напомнил, что сейчас вакантными являются должности председателя Антимонопольного комитета, Гостелерадио, министра финансов и председателя Фонда государственного имущества.

Он выразил надежду, что если на протяжении вторника и среды будут найдены компромиссы в этом вопросе, то в четверг можно будет рассмотреть и вопрос о назначении на эти должности.

Но, заметил заместитель председателя ВР, необходимо в четверг рассмотреть вопрос об освобождении некоторых министров. «Если некоторых министров еще на пару месяцев оставить, то они станут мародерами, поскольку они чувствуют, что скоро их освободят, и поэтому они зачищают все вокруг себя. Я думаю, нескольких министров в четверг можно будет снять», - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО не уточнил, кого именно ждет освобождение.