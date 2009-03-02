Кабмин Тимошенко не способен преодолеть кризис

74% украинцев считают, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО не способно преодолеть экономический кризис в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией GFK Ukraine совместно с Национальным институтом стратегических исследований, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

12% украинцев считают, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО способно преодолеть кризис в ближайшее время, 11% думают “скорее да”, 19% - “скорее нет”, 55% убеждены, что правительство не способно побороть кризис в ближайшее время. 3% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

При этом 39% опрошенных выразили убеждение, что замена нескольких министров не поможет преодолеть кризис, 18% считают “скорее нет”, 20% - “скорее да”, 16% украинцев думают, что это поможет в борьбе с кризисом. 7% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился 24-26 февраля, опрошены 600 респондентов, погрешность составляет 4%.