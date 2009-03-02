Будет ли Черновецкий уволен?
Ющенко не ответил на этот вопрос
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уклонился от ответа на вопрос, планирует ли он освободить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге на вопрос журналиста, планирует ли он по результатам совещания 4 марта принять решение об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Президент сказал, что целью совещания является выработка собственного антикризисного плана для столицы.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что на прошлой неделе договорился с Ассоциацией городов Украины подписать документ, где будут изложены 10-15 шагов, которые власть на всех уровнях должна совместно реализовывать для выведения страны из кризиса и улучшения ситуации в регионах.
В то же время В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что Киев, учитывая свою специфику, в частности выполнение функций столицы, должен иметь собственный план урегулирования существующих кризисных процессов в городе.
В.ЮЩЕНКО также сказал, что хочет собрать экспертов, специалистов, чтобы разработать соответствующий план.
Как сообщал УНИАН, в среду, 4 марта, Президент проведет совещание с председателями районных госадминистраций города Киева, на котором планирует заслушать отчет руководства Киевской городской государственной администрации.
Ранее В.ЮЩЕНКО обещал принять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Сегодня пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА заявила, что В.ЮЩЕНКО считает провальными действия киевской власти в экономической, бюджетной и тарифной политике.