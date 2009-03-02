Будет ли Черновецкий уволен?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уклонился от ответа на вопрос, планирует ли он освободить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге на вопрос журналиста, планирует ли он по результатам совещания 4 марта принять решение об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Президент сказал, что целью совещания является выработка собственного антикризисного плана для столицы.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на прошлой неделе договорился с Ассоциацией городов Украины подписать документ, где будут изложены 10-15 шагов, которые власть на всех уровнях должна совместно реализовывать для выведения страны из кризиса и улучшения ситуации в регионах.

В то же время В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что Киев, учитывая свою специфику, в частности выполнение функций столицы, должен иметь собственный план урегулирования существующих кризисных процессов в городе.

В.ЮЩЕНКО также сказал, что хочет собрать экспертов, специалистов, чтобы разработать соответствующий план.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 марта, Президент проведет совещание с председателями районных госадминистраций города Киева, на котором планирует заслушать отчет руководства Киевской городской государственной администрации.

Ранее В.ЮЩЕНКО обещал принять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА заявила, что В.ЮЩЕНКО считает провальными действия киевской власти в экономической, бюджетной и тарифной политике.