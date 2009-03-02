Россия игнорирует права Украины на зарубежную собственность СССР

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Россия игнорирует имущественные права Украины на зарубежную собственность бывшего СССР.

Комментируя агентству УНИАН заявление управляющего делами Президента РФ Владимира КОЖИНА о том, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом, руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ отметил, что одним из первых международных многосторонних договоров Украины, заключенных с государствами-участниками СНГ, стал договор о правопреемстве относительно государственного долга и активов бывшего Советского Союза от 4 декабря 1991 года.

Доля Украины в общей сумме активов и пассивов, к которым относится и зарубежная собственность бывшего СССР, составляет свыше 16%.

В.КИРИЛИЧ напомнил, что по этой проблематике был заключен ряд соглашений и договоров, которые четко и однозначно подтвердили право Украины на упомянутую долю этой собственности. В 1994 году между Украиной и Россией было подписано соглашение об урегулировании вопросов правопреемства относительно внешнего долга и активов бывшего Советского Союза, но соглашение не было ратифицировано парламентом Украины и поэтому не является действующим.

В.КИРИЛИЧ отметил, что это определенным образом связано с тем, что РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, не предоставляет Украине информации о размерах советского золотовалютного запаса, Алмазного фонда, зарубежной собственности и банковские счета.

«Таким образом, заявления о якобы принадлежности всей зарубежной собственности бывшего СССР только России являются далекими от истины и свидетельствуют о попытке игнорировать имущественные права Украины, в том числе и на зарубежную собственность бывшего СССР», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля управляющий делами президента РФ В.КОЖИН заявил, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом.

«Наша позиция была и остается неизменной: Россия - правопреемник Советского Союза. Все долги бывших республик Россия взяла на себя, при этом вся зарубежная собственность отошла Российской Федерации. Все с этим согласились, кроме одной бывшей республики, а сейчас независимой страны Украины», - сказал В.КОЖИН.

По его словам, такая позиция Украины является абсолютно деструктивной и наносит Россию прямой политический и экономический вред.

В.КОЖИН подчеркнул, что в ряде стран из-за позиции Украины в РФ возникают проблемы с перерегистрацией собственности бывшего СССР.

«Стоит дом или комплекс зданий и они числятся за страной, которой не существует, то есть за Советским Союзом», - сказал он, добавив, что эта проблема есть в Японии и в ряде европейских стран.

«Где-то мы эту юридическую проблему закрыли и полностью перерегистрировали, благодаря позиции той или другой страны. Где-то из-за колебания властей страны, это не удается – они советуют договориться с Украиной», - подчеркнул В.КОЖИН.

По его словам, часто украинские коллеги «ведут себя, мягко говоря, недипломатично» и подают в местные суды для определения принадлежности этой собственности.

Он подчеркнул, что решения этой проблемы с Украиной не наблюдается.

"Переговоры идут, но они идут ни хорошо, ни плохо. Наша позиция четкая и последовательная, и отступать мы не считаем нужным. Украинская сторона в свое время предлагала какие-то компромиссы, но сейчас все находится в той же стадии", - сказал В.КОЖИН.

Он отметил, что речь идет об «очень большом» количестве спорных объектов.