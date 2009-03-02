ГЛАВНОЕ на 2 марта (вечер)

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После анализа ситуации с финансовым кризисом эксперты пришли к выводу - экономика в своем падении достигла дна и теперь активно роет вниз.

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Хроника дня

Сотрудничество Украины и МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова возобновить работу в Украине после получения письма о согласованных действиях украинских властей при дальнейшем сотрудничестве с МВФ в период экономического кризиса.

Об этом говорится в сообщении МВФ, переданном УНИАН, со ссылкой на заявление главы миссии фонда в Украине Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ в ходе телефонной конференции, которая состоялась 27 февраля.

В ближайшие часы согласованное письмо намерений относительно последующего сотрудничества будет направлено в Международный валютный фонд, его подпишут Президент Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

Об этом заявил В.ЮЩЕНКО на брифинге для прессы, информируя об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на протяжении двух часов участники совещания – премьер-министр Украины, председатель ВР Владимир ЛИТВИН, председатель НБУ, представитель оппозиции Николай АЗАРОВ прорабатывали базовый, комплексный документ, который формирует новые отношения Украины с Международным валютным фондом и другими мировыми финансовыми организациями в 2009 году.

По словам В.ЮЩЕНКО, в ходе совещания было 7 ключевых проблемных вопросов, но их удалось согласовать и найти компромисс. «И считаю, что в ближайшие два часа Украина подпишет соответствующее письмо намерений к руководству Международного валютного фонда», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что на сегодня у него запланирован телефонный разговор с президентом Всемирного банка. «Таким образом, мы выходим на фундаментальную работу с международными финансовыми организациями в контексте бюджета 2009 года и всех секторных и экономических вопросов, которые бы мы хотели преодолеть как проблемы совместно с международными финансовыми институтами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что в ходе дискуссии удалось решить все разногласия между правительством и Национальным банком. «И мне как Президенту сегодня приятно об этом заявить», - сказал он, добавив, что встреча проходила конструктивно.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ничего не мешает направлению до конца дня письма в Международный валютный фонд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, Ю.ТИМОШЕНКО расценила как конструктивный разговор, который сегодня состоялся с участием Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и руководителей НБУ и Министерства финансов вокруг позиции руководства страны относительно сотрудничества с МВФ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «вопросы и разногласия сняты, обсуждение документа проходило в конструктивном русле и ничего не мешает, чтобы до конца дня письмо с согласованной позицией о сотрудничестве с МВФ было подписано Президентом, премьер-министром и исполняющими обязанностей председателя НБУ и министра финансов и направлено МВФ».

«Нет сомнения, что Украина получит второй транш МВФ», - подчеркнула премьер.

Президент и премьер-министр договорились об уменьшении дефицита государственного бюджета.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на брифинге для прессы, рассказывая об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

По словам В.ЮЩЕНКО, дефицит бюджета будет предусмотрен в пределах тех договоренностей, которые были достигнуты с Международным валютным фондом. При этом он отметил, что Украина приняла бюджет, предусмотрев дефицит в размере 31 млрд. грн., что составляет приблизительно 3,1% от ВВП. В то же время эксперты говорили о том, что фактический дефицит бюджета – в пределах 50 млрд. грн. Потому сегодня обсуждался вопрос о том, как компенсировать через уменьшение расходов и расширение налоговой базы нереальные показатели бюджета, чтобы страна вышла на предусмотренный 3-процентный дефицит.

«Уровень эластичности (позиции – УНИАН) МВФ позволяет надеяться, что уровень дефицита украинского бюджета в районе 3% – это тот уровень, вокруг которого можно искать понимание с МВФ. За скобки мы выносим средства финансирования рекапитализации и капитализации банковской системы где-то в районе 4-5% ВВП. Таким образом, вокруг этих двух параметров и начинается дискуссия с будущей миссией МВФ», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Правительство Украины предлагает внести более 20 поправок в проект меморандума об экономической и финансовой политики в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, предложенный этой организацией.

Согласно документам, копиями которых располагает УНИАН, в частности, правительство считает неприемлемым, предложенный МВФ вариант сокращения в 2009 году дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины» на 5 млрд. грн. путем поквартальной корректировки цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и населения. Вместо этого правительство предлагает принять меры по улучшению налоговой дисциплины НАК «Нафтогаз Украины», а также платежной дисциплины со стороны населения и предприятий теплокоммунэнерго.

Правительство не согласно с предложением МВФ о сокращении в два раза субсидий на оплату газа для населения, при этом считает возможным приведение цен на газ в соответствие с его стоимостью на мировом рынке.

В результате повышения акцизных сборов на алкогольные напитки, табачные изделия, топливо и автомобили правительство может сгенерировать в 2009 году дополнительные доходы в размере 6 млрд. грн, а не 9 млрд, как предлагает МВФ.

Кроме того, правительство готово принять меры для того, чтобы все жизнеспособные банки на конец июня придерживались коэффициента адекватности капитала (показывает обеспеченность активов собственными средствами – УНИАН) на уровне, как минимум, 8%. Этим пунктом предлагается заменить предложение МВФ о необходимости до июля решить проблемы всех проблемных банков и так, чтобы регуляторный капитал жизнеспособных банков соответствовал минимальным значениям, а нежизнеспособные банки были ликвидированы.

Кроме того, правительство предлагает отменить налог на операции с иностранной валютой с 2010 года, а не с конца апреля, как предлагает МВФ.

Правительство в документе фактически подтверждает, что с момента принятия госбюджета темпы роста экономики и поступлений доходов «существенно затормозились», что может привести к белее высокому, чем планировалось, дефициту госбюджета.

Также правительство не согласно с пунктом, предложенным МВФ, предусматривающим внесение изменений в госбюджет до конца апреля. «Мы тщательно следим за развитием событий в фискальном секторе, и готовы, в случае необходимости, оперативно внести необходимые поправки в бюджет. В случае недополучения финансирования, эти поправки будут включать меры, направленные на экономию фискальных средств, для того, чтобы привести дефицит сектора государственного управления в соответствие с имеющимся финансированием и удерживать его в 2009 году на уровне 30 млрд. грн (3% ВВП). Такие меры могут предусматривать дальнейшее повышение цены на газ, а также принятие дополнительных законопроектов, направленных на улучшение финансового состояния Пенсионного фонда (без отмены льгот по уплате НДС)», - говорится в правительственной редакции меморандума.

Правительство планирует в 2009 году принять меры по недопущению попадания средств, направленных на рефинансирование банков, на валютный рынок. Основной целью монетарной политики в 2009 году правительство будет считать снижение уровня инфляции ниже 16% для чего, в частности, планируется минимизировать монетизацию фискального дефицита.

Правительство планирует в 2009 году по двусторонним соглашениям получить заем DPL от Всемирного банка в размере 500 млн. долл. А так же из других источников в размере 2 млрд. долл. Кроме того, правительство согласно с отменой статьи 84 госбюджета с целью обеспечения независимости Национального банка.

Правительство также согласно с условием о повышении пенсионного возраста ежегодно на шесть месяцев и приведением специальных пенсий в соответствие с общей системной формулой определения пенсий. Соответствующие нормы, согласно требованиям МВФ, должны войти в действие в декабре 2009 года.

Новости финансового рынка

Национальный банк Украины со 2 марта т.г. ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк».

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

По его словам, временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев.

Временным администратором назначен Михаил БЕРДИЙ.

На сегодня временные администрации введены Нацбанком в девяти украинских банках: банке "Надра", банке "Киев", банке "Национальный кредит", банке "Причерноморье", «Укрпромбанке», «Захидинкомбанке», «Проминвестбанке», «Одесса-банке» и «Трансбанке».

Министерство юстиции, представители Национального банка Украины и коллекторских организаций создадут совместную рабочую группу для разработки проектов нормативно-правовых актов, призванных законодательно урегулировать деятельность коллекторов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующая договоренность была достигнута сегодня в ходе встречи министра юстиции Николая ОНИЩУКА с представителями коллекторских организаций. Встреча состоялась по инициативе Министерства юстиции и Национального банка Украины.

Как отметил Н.ОНИЩУК, целью рабочей группы является разработка законодательных механизмов деятельности коллекторских организаций, что позволит отделить профессиональную деятельность от злоупотреблений, которые уже появляются на этом рынке.

«Мы должны поставить законодательные преграды на пути тех, кто в условиях кризиса хотел бы вернуться к ситуации, существовавшей в стране в 90-е годы, когда имело место неправовое принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств», - подчеркнул министр юстиции.

Учитывая общественную значимость вопроса, достигнута договоренность о максимальной оперативности взаимодействия. В частности, состав рабочей группы планируется утвердить уже до 5 марта текущего года.

Предусматривается, что в течение месяца рабочая группа разработает проект закона о коллекторской деятельности и коллекторских организациях, который может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады в качестве правительственной инициативы. Предварительно проект закона планируется также вынести на общественное обсуждение.

В ходе первого заседания группы, которое должно состояться 4 марта, предусматривается выработать концептуальные подходы относительно принципов посреднической деятельности в сфере урегулирования неплатежей по кредитным заимствованиям и другой дебиторской задолженности. Планируется также осуществить сравнительно-правовой анализ законодательства других стран в части профессионально-корпоративной регуляции деятельности коллекторских организаций.

Кроме того, до конца текущей недели предусматривается разработать проект изменений к постановлению правления Нацбанка от 9 ноября 2006 года №428 относительно оснований и ограничений передачи третьим лицам информации, которая содержит банковскую тайну. Таким образом планируется нормативно урегулировать отдельные вопросы деятельности коллекторских организаций до их законодательного урегулирования.

По этому же вопросу до конца недели планируется издать совместное разъяснение НБУ и Министерства юстиции относительно подзаконной правовой регуляции деятельности коллекторских компаний.

Александр КИРЕЕВ уволен с должности исполнительного директора – директора Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины.

Как сообщили УНИАН в Нацбанке, на указанную должность назначен Василий ПАСИЧНИК, который до этого был директором юридического департамента Нацбанка.

А.КИРЕЕВ с сегодняшнего дня назначен руководителем Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

Указанную информацию УНИАН подтвердил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК. По его словам, решения были приняты правлением Национального банка Украины в прошлую субботу.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка "Надра" с "СС" до "SD" в связи с пропущенными выплатами по обязательствам и резким ухудшением ликвидности, что указывает на выборочный дефолт.

Об этом говорится в сообщении S&P, обнародованном в понедельник.

Согласно предоставленной информации, S&P вывело все рейтинги банка из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с прогнозом "негативный", куда они были помещены 13 февраля 2009 года.

В соответствии с определением Standard & Poor`s, выборочный дефолт означает, что «заемщик не выполняет обязательства выборочно, то есть по данному долговому обязательству при продолжении своевременных и полных выплат по другим долговым обязательствам. Наши определения дефолта относятся как к отрейтингованным, так и к неотрейтингованным обязательствам».

Как сообщает пресс-служба агентства со ссылкой на кредитного аналитика Standard & Poor`s Аннет ЭСС, банк "Надра" пропустил ряд платежей по депозитам и кредитным письмам. Сильное негативное влияние на ликвидность банка оказали очень сложные рыночные условия в Украине, а также продолжающаяся политическая критика банка.

«Мы полагаем, что текущая ликвидность банка резко ухудшается», – подчеркнула А.ЭСС.

По данным S&P, кредитные линии банка "Надра" составляют менее 150 млн. грн., что значительно меньше объема обязательств перед иностранными контрагентами со сроками погашения, наступающими в 2009 году, объемом 261 млн. долл. Вместе с тем, продолжается отток вкладов клиентов банка – как физических, так и юридических лиц. Банк "Надра" до сих пор не получил финансирование по кредитной линии объемом 3 млрд. грн., которую должен был предоставить Национальный банк Украины (НБУ).

Как известно, соглашение было подписано 20 января 2009 года, но его реализация отложена вследствие разногласий, которые должны быть разрешены в судебном порядке.

«Качество активов банка "Надра" быстро ухудшается, доля проблемных ссуд оценивается банком на уровне 15-20%, во многом вследствие ухудшения ипотечного портфеля. В 2009 году мы ожидаем дальнейшего ухудшения качества активов, учитывая ухудшение макроэкономических перспектив. Ситуация может быть усугублена дальнейшей девальвацией гривни. Кредиты, номинированные в иностранной валюте, в настоящее время составляют 60% от общего кредитного портфеля банка "Надра". Поскольку многие физические лица и предприятия малого и среднего бизнеса не имеют доходов в иностранной валюте, резкая девальвация гривни и рост безработицы могут ухудшить возможности многих заемщиков погашать кредиты», – говорится в сообщении S&P.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил проверить деятельность некоторых банков относительно валютного регулирования. Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, глава государства инициировал встречу 4 марта с руководством 25 банков, которые, согласно оперативной информации, осуществляли валютные операции мелкими суммами по повышенному курсу и тем самым предоставляли неверные ориентиры для рынка.

Она напомнила, что на минувшей неделе Президент Украины детально анализировал ситуацию на валютном рынке. На очередном совещании с руководством Национального банка и 10 крупнейших банков 27 февраля было рассмотрено ряд проблем, в том числе связанных с рефинансированием, увеличением груза на заемщиков в иностранной валюте из-за повышения ставки и тому подобное. На встрече присутствовали руководители Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины и налоговой милиции.

«По результатам совещания Президент Украины поручил обобщить антикризисный план действий в банковской сфере», - сообщила И.ВАННИКОВА.

Кроме того, по ее словам, Президент Украины обратил внимание, что обменный курс срывается банками, которые не выполняют требований валютного контроля, рекомендаций НБУ, а также банковской этики.

«Президент Украины жестко предупредил эти банки о недопустимости такой практики в дальнейшем, раскритиковал деятельность валютного контроля в Национальном банке и поручил ему при участии вышеупомянутых силовых ведомств провести в течение 10 дней проверку всех аспектов деятельности этих банков, связанных с валютным регулированием», - сказала пресс-секретарь.

Результаты этой проверки после ее завершения будут предоставлены Президенту Украины для средств массовой информации и граждан, отмечает пресс-служба главы государства.

В течение 2008 года банки приобрели почти 17,5 млрд. долл. США с целью незаконного выведения валюты за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном УНИАН.

В ГНАУ отметили, что речь идет о приобретении валюты банками на межбанковском валютном рынке как по поручению клиентов, так и для формирования собственной открытой валютной позиции.

В 2008 году по схеме расчетов за импорт продукции (услуг), которая фактически не была ввезена из-за границы, перечислено 2,7 млрд. долл. США из Украины, по схеме возвращения портфельных инвестиций и прямых инвестиций – 4,6 млрд. долл. США, по покупке валюты для формирования валютной позиции банков приобретено 9,8 млрд. долл. США (из них 7,5 млрд. долл. США – в 4-м квартале 2008 года).

Ситуация на «Квазаре»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой ускорить реагирование на противозаконные действия относительно ОАО «Квазар».

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, соответствующее письмо было направлено сегодня.

Пресс-секретарь напомнила, что Президент держит под контролем ситуацию с рейдерским захватом ОАО «Квазар».

И.ВАННИКОВА также напомнила, что была создана комиссия под руководством заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО для проведения служебного расследования относительно невыполнения руководителем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Евгением РОМАНЕНКО служебных обязанностей. Комиссия отстранила последнего от исполнения полномочий.

Также было принято решение об обращении в Генпрокуратуру относительно реагирования на противозаконные действия.

По словам пресс-секретаря, комиссия в ежедневном режиме исследует ситуацию с ОАО «Квазар», и через две недели планируется объявить о результатах ее деятельности и о принятых мерах.

Информация для киевлян

Подавляющее большинство киевлян - 86,5% - придерживаются мнения, что в целом все, что происходит на сегодняшний день в Киеве, идет в неправильном направлении. При этом, только 5,5% считает, что все идет в правильном направлении, а 8% отмечают, что им “тяжело сказать”.

Таковы данные переданного агентству УНИАН репрезентативного выборочного опроса взрослого населения города Киева, проведенного «Українським демократичним колом» по заказу Института политики 20–26 февраля 2009 г.

Согласно исследованию, при ответе на вопрос об отношении к украинским и местным органам власти наиболее негативную оценку получил мэр Киева. В частности, деятельность Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности киевского городского председателя одобряют только 8,2% киевлян, тогда как подавляющее большинство - 86,2% - не одобряют его деятельности, тяжело сказать – 5,6% респондентов.

Относительно же высших должностных лиц, то деятельность Виктора ЮЩЕНКО в должности Президента Украины одобряют 8,2% киевлян, не одобряют - 78,4%, тяжело сказать – 13,4%.

В то же время, деятельность Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины одобряют 29,6% киевлян, не одобряют - 53,4%, тяжело сказать – 17%.

Всего “Українським демократичним колом” по месту жительства опрошены 1250 респондентов, старше 18 годов. Выборочная совокупность формировалась таким образом, чтобы население десяти киевских районов было пропорционально представленным. На завершающем этапе происходил квотный отбор респондентов в домохозяйствах по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает ±2,8%.

В то же время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уклонился от ответа на вопрос, планирует ли он освободить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

В частности, сегодня на брифинге на вопрос журналиста, планирует ли он по результатам совещания 4 марта принять решение об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Президент сказал, что целью совещания является выработка собственного антикризисного плана для столицы.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на прошлой неделе договорился с Ассоциацией городов Украины подписать документ, где будут изложены 10-15 шагов, которые власть на всех уровнях должна совместно реализовывать для выведения страны из кризиса и улучшения ситуации в регионах.

В то же время В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что Киев, учитывая свою специфику, в частности выполнение функций столицы, должен иметь собственный план урегулирования существующих кризисных процессов в городе.

В.ЮЩЕНКО также сказал, что хочет собрать экспертов, специалистов, чтобы разработать соответствующий план.

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