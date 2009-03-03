Европарламент иницирует повышение акциза на сигареты

Комитет по экономическим и монетарным делам Европарламента предлагает до 2014 года увеличить акциз на сигареты до 1,5 евро за пачку.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте доклада Золта Ласло БЕКШИ (группа народных партий, Венгрия), одобренном 2 марта на заседании Комитета.

Главная цель предложения, представленного Еврокомиссией, заключается в выравнивании стоимости акциза на сигареты в странах-членах ЕС, который на сегодня существенно варьируется в разных странах-членах.

Комитет Европарламента выступил за установление минимального акциза в 64 евро за тысячу сигарет с 2012 года и 75 евро за тысячу сигарет с 2014 года, что будет составлять 1,5 евро за пачку с 20 сигарет. Своим решением Комитет не поддержал предложение Еврокомиссии об установлении ставки акциза с 2014 года на уровне в 90 евро за тысячу сигарет.

Комитет Европарламента также выступил за установление акциза на сигаретный табак в размере 43 евро за килограмм с 2012 года и 50 евро за килограмм – с 2014 года.

Для сигар и сигарет Комитет выступил за установление минимальной ставки в 12 евро за килограмм с 2012 года и 22 евро за килограмм – с 2014 года.

Комитет также не согласился с предложением Еврокомиссии по поводу того, что первое повышение должно состояться с 2010 года, и предложил отсрочить его на 2012 год.

Голосование проекта доклада в сессионном зале должно состояться еще в этом месяце.

В вопросах налогообложения Европарламент имеет совещательный голос, а окончательное решение одобряет Совет ЕС.