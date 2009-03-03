ВОЛЯ заявляет, что ее тарифы на кабельное ТВ ниже рыночных

Установленные сегодня тарифы на социальный пакет услуги кабельного ТВ компании ВОЛЯ ниже уровня экономически обоснованных.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА, комментируя открытое Антимонопольным комитетом Украины расследование в отношении ЗАО «Воля Кабель» по изменению тарифов.

По ее словам, еще в октябре 2008 года компания заявила, что при фактическом официальном уровне инфляции в Украине, который был определен Госкомстатом на уровне около 20%, социальный аналоговый пакет «Украина» должен был бы стоить 32 грн. +20% НДС, а уже к началу 2009 года экономически обоснованная цена должна была бы составить 41-42 грн. (без НДС). Аналогичная ситуация складывается и с тарифами на цифровые услуги.

По данным А.СИГДЫ, повышение тарифов на цифровые пакеты компании ВОЛЯ с 1 февраля связано с ростом себестоимости составляющих услуг. Хотя компания ВОЛЯ и здесь пошла навстречу пользователям, изменив стоимость пакетов на достаточно несущественную сумму, в среднем скорректировав стоимость таких пакетов на 8-9 гривень, сказала руководитель пресс-службы.

«Однако прогнозы компании, конечно же, не учитывали то, что произошло с ростом цен на комплектующие и с валютным курсом за последние месяцы 2008 года - поскольку это превзошло все самые негативные и пессимистические прогнозы экспертов компании, сделанные по результатам 1-го полугодия 2008 года», - отметила А.СИГДА. Кроме того, по ее словам, компания ВОЛЯ, несмотря на изменение цен, сохранила специальный тариф для отдельных категорий социально незащищенных граждан. С 1 февраля его величина составляет 12 грн, что на 50% ниже, чем регулярная цена на цифровой пакет "Украина" и на более чем 63% ниже, чем установленная цена на аналоговый социальный пакет "Украина".

«Данное изменение цен на пакеты ниже инфляционного индекса - рост официального курса доллара, по данным Нацбанка, составил только на конец 2008 года 38%, а сегодня еще больше», - отметила А.СИГДА.

По ее словам, компания ВОЛЯ, как крупная и стабильно работающая компания, приложила максимум усилий, чтобы избежать столь резких и быстрых изменений, и удержала стоимость в 2008 году без изменений до конца декабря.

«При этом мы заранее, честно и открыто, проинформировали наших абонентов о вынужденной корректировке стоимости услуг, и, с другой стороны, провели колоссальную работу и сократили все непроизводственные затраты, которые позволят избежать немедленного повышения цен», - отметила А.СИГДА.

Тем не менее, по ее словам, компания не приводила цену на аналоговый пакет программ к уровню 41-42 грн (без НДС), который соответствует экономически обоснованному фактическими затратами уровню, по причинам того, что компания рассчитывает, что после перехода на современную цифровую технологию стоимость аналогичного пакета в цифровом формате составит на 20% меньше, поскольку цифровая технология экономичнее.

«Возможно, в этом и есть нарушение компанией антиконкурентного законодательства, о чем вчера было заявлено на пресс-брифинге исполняющим обязанности главы АМК», - отметила А.СИГДА.

Поэтому, по ее словам, в компании ВОЛЯ вчера с удивлением восприняли информацию АМК о возбуждении дела в отношении нее в части изменения тарифов, хотя компания пока не может комментировать действия АМК, так как не получила еще официального уведомления о начале производства по указанному делу.

А.СИГДА также отметила, что компания ВОЛЯ неоднократно, в течение последних полутора лет (в конце 2007-го, в начале 2008-го, и в июле 2008 года), по собственной инициативе и по запросам АМК, предоставляла в Комитет расчеты экономически обоснованных тарифов. В частности, на запрос АМК в июле 2008 года, в котором Комитет потребовал предоставить информацию по ценообразованию по результатам 1-го полугодия 2008 года, компания ВОЛЯ предоставила детальный ответ в сроки, предусмотренные законодательством. Из предоставленного компанией анализа четко следовало, что уже по результатам 1-го полугодия 2008 года экономически обоснованная себестоимость услуги кабельного телевидения должна была бы быть выше на 30%, чем размер действующих тарифов.

«В сроки, предусмотренные законодательством, какой-либо информации в виде замечаний или рекомендаций со стороны АМК компании ВОЛЯ предоставлено не было», - отметила А.СИГДА.

По ее словам, вместо обоснованного заключения по расчетам компании ВОЛЯ, АМК, начиная с сентября 2008 года, начал усиленно рекомендовать перенести сроки перехода сети на цифровой формат не менее чем до начала мая, несмотря на то, что компания ВОЛЯ предупреждала, что отсрочка в свою очередь влечет повышение себестоимости услуги аналогового кабельного телевидения (из-за выросшей стоимости аналогового оборудования и др.). Но снова, идя навстречу АМК, компания ВОЛЯ согласилась с переносом сроков перевода своей телекоммуникационной сети на цифровой формат, и обратилась в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с соответствующим запросом о согласовании нового срока перевода сети на цифровой формат.

«В результате, АМК, осознавая, что выполнение его рекомендаций повлекло удорожание услуг, объявил, что открывает дело. При этом, не указав ни конкретных нарушений закона, ни приводя результатов анализа рынка, ни сравнительного анализа цен на услуги многочисленных конкурентов, ни имея заключения относительно уровня затрат, который он считал бы экономически обоснованным», - отметил руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ.

Как сообщалось, 2 марта на брифинге исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что АМК принял решение о возбуждении дела против компании ВОЛЯ.

По его словам, АМК “возбудил дело по признакам злоупотребления ЗАО “Воля-кабель” монопольным положением на рынке предоставления услуг кабельного телевидения.