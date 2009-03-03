В Москве слушают второе уголовное дело Ходорковского и Лебедева

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский по прибытии в Хамовнический суд Москвы, где во вторник состоятся предварительные слушания по его второму уголовному делу, крикнул "Позор!", через металлические ворота ему бросили несколько гвоздик, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ходорковскому и Лебедеву вменяют хищение чужого имущества в крупном и особо крупном размерах с использованием служебного положения. Подсудимых доставили в суд за час до начала заседания на бронированных микроавтобусах. Ходорковский был одет в черное пальто и синие джинсы, а глава МФО "Менатеп"Платон Лебедев - в куртку "аляску"и спортивные штаны. Около Хамовнического суда правопорядок обеспечивают около 300 милиционеров. Движение по 7-му Ростовскому переулку не ограничено, но на улицу не пускают пешеходов.