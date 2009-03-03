Глава КС: В зале Конституционного суда нет политики

Председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК заявляет, что ни одна из ветвей власти не имеет преимущества в Конституционном Суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СТРИЖАК заявил сегодня на пресс-конференции.

Он отверг обвинение в том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО якобы имеет большинство в КС. «У Президента нет большинства в Верховной Раде, не то, что в Конституционном Суде», - сказал А.СТРИЖАК.

Он заверил, что ни одна из ветвей власти, ни один государственный орган не имеет какого-то преимущества в КС. «Нет у нас политики в зале», - сказал А.СТРИЖАК.

В подтверждение своих слов он отметил, что на протяжении последнего времени Конституционный Суд признавал конституционными или неконституционными как указы Президента, так и законы, принятые Верховной Радой Украины.

По словам А.СТРИЖАКА, решения КС, как правило, принимаются подавляющим большинством голосов судей КС.