ВР уволила Огрызко

Верховная Рада Украины 250-ма голосами проголосовала за отставку Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

В частности, за отставку В.ОГРЫЗКО проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 0 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 0 – от Блока Литвина.Верховная Рада Украины 250-ю голосами “за” проголосовала за отставку Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины.

В декабре 2007 года Конституционный Суд Украины по делу о представлении 46 народных депутатов вынес решение о том, что Верховная Рада Украины может освобождать от должностей премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел и без представления Президента Украины.

Депутаты просили КС официально разъяснить положения пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины в контексте положений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 Конституции Украины (дело о порядке прекращения полномочий членов Кабинета министров Украины).

Депутаты обосновывали необходимость в официальном разъяснении тем, что данными нормами не определен четкий порядок и процедура освобождения от должностей членов Кабмина и последствия такого освобождения, потому при применении этих положений возникают противоречия относительно их правильного понимания представителями разных политических сил, входящих в состав Кабинета министров.