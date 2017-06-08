Китай стал основным партнером Казахстана в экономике - Назарбаев

Китай стал основным партнером Казахстана в экономике по объему прямых иностранных инвестиций, выданных кредитов и совместных предприятий, заявил на встрече в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Kapital.kz.

«Мы решили вопросы энергетического сотрудничества, 25% добываемой нефти в Казахстане производится китайскими компаниями. Сейчас они (китайские нефтяные компании — ред.) ставят вопрос о продлении контрактов. Мы будем очень внимательно это изучать, потому что они наши хорошие партнеры по совместной работе. За эти годы поставлено более 100 млн тонн нефти через Казахстан, более 180 млрд кубометров газа», — отметил президент.

Кроме того, по словам Назарбаева, между странами идет активная работа по двустороннему развитию отношений в сфере энергетики, транспорта и логистики.

«Особо хотим отметить вашу идею развития Великого шелкового пути „Один пояс — один путь“. Казахстан знает, что этот проект вы объявили здесь, у нас, впервые. И мы активно поддержали сопряжение „Шелковый путь“ — „Нурлы жол“, мы подписали (договора. — Ред.). За это время Казахстан проложил новую железную дорогу от границ Китая к Каспийскому морю, соединил Хоргос с Алматы. Таким образом, вопрос обеспечения Казахстана и всей Центральной Азии связью с Китаем решен», — подчеркнул глава государства.

При этом, по мнению Нурсултана Назарбаева, между Китаем и Казахстаном нет нерешенных вопросов, и отношения двух стран можно назвать «образцовыми».

«Мы в официальном порядке за последний календарный год встречаемся в третий раз (с председателем КНР Си Цзиньпином — ред.). Это говорит о самом высоком уровне сотрудничества между нашими странами. Наши встречи, доверительные отношения влияют на весь спектр взаимоотношений между нашими правительствами, министерствами и ведомствами», — подчеркнул президент Казахстана.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о переносе 6 китайских предприятий в Казахстан.

«Сейчас мы осуществляем, как мы договорились, перенос 51 предприятия в Казахстан, уже 3 работают, по 6 идет работа, и дальше мы продолжаем», - сообщил президент, добавив, что товарооборот между странами, по данным Китая, вырос на 46%, а по данным РК - на 30%.