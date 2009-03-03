АНОНС на 3 марта 2009г.

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал)

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11-00 - Под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам расчетов за использованный природный газ.

Также 3 марта в 16.00 Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с представителями профсоюза и забастовочного комитета Херсонского машиностроительного завода.

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10-00- Конституционный Суд Украины обнародует принятое 26 февраля Решение по делу по конституционному представлению Президента Украины об официальном толковании положения пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины о порядке освобождения от должности Верховной Радой Украины председателя Национального банка Украины. После обнародования состоится пресс-конференция председателя Конституционного Суда Украины Андрея Стрижака (ул..Жилянская, 14).

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9-00 - При участии и.о. председателя КГГА Анатолия Голубченко и начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина состоится объезд по вопросам подготовки инфраструктуры столицы к внедрению городской электрички. Участие в мероприятии также примут руководители профильных управлений КГГА и Юго-Западной железной дороги.Сбор участников в 8.40 (Центральный железнодорожный вокзал г. Киева, депутатский зал).

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10-00- В Представительстве Всемирного банка в Украине состоится пресс-конференция, посвященная началу реализации Проекта по передаче электроэнергии (займа в 200 миллионов долларов США). Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Юрий Продан, министр топлива и энергетики Украины ; Григорий Гримуд, первый зам.директора НЭК Укрэнерго; Деян Остоич, ведущий специалист по энергетике, Сектор устойчивого развития, Регион Европы и Средней Азии ( Днепровский спуск, 1).

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11-00 - Национальной банк Украины презентует юбилейную монету, посвященную 150-летию со дня рождения всемирно известного писателя Шолом-Алейхема. На презентации, кроме руководства Национального банка Украины и авторов монеты, будут присутствовать представители художественных кругов (НБУ, ул. Институтская, 9).

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11-00 - Состоится заседание Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса на замещение вакантных должностей председателя правления - президента ОАО «Украинское Дунайское пароходство» и директора Государственного предприятия водных путей «Устьдунайводшлях» директора ГП «Устьдунайводшлях» (Минтранссвязи Украины, посп.Перемоги,14, к. 603).

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11-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам здравоохранения и социальной защиты (ул..Крещатик, 36, 4-й этаж, фойе

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11-00 - Пресс-конференция президента кондитерской корпорации ROSHEN Вячеслава Москалевского на тему: "Сладкая жизнь: оценка ситуации от лидера кондитерского рынка Украины корпорации ROSHEN" («Интрефакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5-А).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Федерация работодателей Украины требует от властей прекратить политические спекуляции вокруг Херсонского машиностроительного завода и срочно принять меры по поддержке отечественного сельскохозяйственного машиностроения". Учасники: Владимир Грищенко, генеральный директор ФРУ; Александр Олийнык, акционер предприятия, председатель правления ТОО "Херсонский машиностроительный завод”; Владимир Харченко, зам.председателя центрального совета профсоюзов автомобильного сельхозмашиностроения Украины (“Українські новини”, ул.Эспланадная, 20).

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12-00 - В Пресс-центре Службы безопасности Украины состоится брифинг (ул. Владимирская, 35).

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12-00 - На информационном ресурсе «ГАРТ» http://www.gart.org.ua/ состоится чат-интервью с руководителем Центра энергетических исследований Константином Бородиным. Тема: “Нефтегаз на краю бездны. Угрожает ли Украине энергетическая кабала?”.

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12-30 - Круглый стол на тему: “Фанаты украинских клубов - предтеча волонтерского движения на ЕВРО - 2012». В мероприятии примут участие: зам.министра КМУ, директор Координационного бюро Илья Шевляк, представители Министерств молодежи и спорта, науки и культуры, внутренних дел, Федерации футбола Украины, официальных и неофициальных фан-клубов Украины, известные спортивные журналисты, деятели культуры, известные спортсмены (“Укринформ”, ул..Б.Хмельницкого, 8/16).

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13-00 - Пресс-конференция председателя Счетной палаты Валентина Симоненко на тему: «Уроки и последствия нормативно-правового обеспечения выполнения государственного бюджета 2008 года» (Счетная палата Украины, ул. Коцюбинского, 7).

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14-00 - Круглый стол на тему: «Эффективность взаимодействия банков и реального сектора экономики в условиях экономического кризиса». Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Андрей Шульга, президент Ассоциации «Украинские инвестиции» Игорь Никитин, представители банков и др. (УСПП, ул.. Крещатик, 34).

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14-30 - Состоится брифинг главы ГНА Сергея Буряка на тему: ”Выполнение налоговиками плана бюджетных поступлений в феврале 2009 г”. Вход в дом Правительства с улицы Грушевского, 12/2, І-й, 3-й подъезды, 7 этаж, Пресс-центр.

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14-00 - Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра юстиции Николая Онищука. Телефон горячей линии: 254-05-65. В 13-40 состоится брифинг Н.Онищука для представителей СМИ (ул. Институтская, 7, к. 206).

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14-30 - Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: Проект Закона о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля в сфере хозяйственной деятельности"; О проекте Закона об охране имущества и физических лиц; О проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" (относительно усиления ответственности за нарушение прав потребителей) и другие (ул. Садовая, 3а, к.1034-а). Вход по карточкам аккредитации.

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- В Одессе состоится круглый стол на тему: „Проблемы социально-экономического развития Украинского Причерноморья в условиях финансово-экономического кризиса”. К участию приглашены научные работники и эксперты из Одессы, Николаева, Херсона, Донецка, Киева. Организаторы - Национальный институт стратегических исследований (Одесский филиал) и Региональное представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси (гостиница „Чорное море”, ул. Ришельевская, 59). Телефон: 8-048-728-05-09.