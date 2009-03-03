ВР сократила зарплату Президенту, премьеру и нардепам

Верховная Рада Украины постановила вдвое уменьшить зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и другим высококоставленным должностным лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления «О мерах по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» проголосовали 374 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, принятие постановления поддержал 151 депутат от фракции Партии регионов, 142 – от БЮТ, 34 – от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, 27 – от КПУ и 20 – от Блока Литвина.

В постановлении указывается, что с целью сокращения в период финансово-экономического кризиса расходов Государственного бюджета Украины на материально-техническое обеспечение органов государственной власти, оплату труда, социально-бытовое обеспечение должностных лиц этих органов Верховная Рада поручила Кабинету министров упорядочить заработную плату Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, вице-премьер-министров, народных депутатов, руководящего состава СНБО, Секретариата Президента, Государственного управления делами, аппарата ВР, Секретариата Кабинета министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти, председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций временно до 1 января 2010 года. При этом предусматривается, что зарплата уменьшится вдвое от максимального размера оклада этих должностных лиц.

Верховная Рада также поручила Кабинету министров срочно, до 16 марта 2009 года, подать ей на рассмотрение предложения о внесении изменений в законодательные акты, направленные на упорядочение оплаты труда работников НБУ, соответствующих государственных учреждений и организаций, предусмотрев при этом уменьшение максимального размера их заработной платы не менее чем вдвое.

Кроме того, ВР постановила обеспечить упорядочение окладов руководителей и заместителей руководителей судов, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, уменьшив вдвое на соответствующий период максимальный размер зарплаты отмеченных лиц.

Также Кабмин должен принять решение относительно уменьшения вдвое фонда оплаты труда государственных предприятий-монополистов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.