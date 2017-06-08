Экономическое положение двух третей украинских семей ухудшилось за последние полгода - опрос

За последние шесть месяцев экономическое положение семей ухудшилось у 66% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI).

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В частности, 34% респондентов ответили, что экономическое положение их семей несколько ухудшилось, а 32% сказали, что намного ухудшилось.

В то же время 28% ответили, что экономическое положение их семей осталось на прежнем уровне, а 4% респондентов ответили, что оно несколько улучшилось.

Справка. Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 21 апреля по 5 мая 2017 года. Всего были опрошены 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Дополнительно были опрошены 1378 респондентов в Донецкой и Луганской областях. Допустимая погрешность не превышает 2%. Коэффициент достижимости респондентов - 64,2%. Исследование финансировалось правительством Канады.