Свыше 80% киевлян готовы выразить недоверие Черновецкому

81% на референдуме готовы выразить недоверие мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, а доверие выразили бы 9,5% опрошенных, “сложно сказать” – 9,5%.

Такими являются результаты репрезентативного выборочного опроса взрослого населения Киева, проведенного 20–26 февраля 2009 года „Українським демократичним колом” по заказу Института политики.

При этом 75,4% киевлян поддержали бы решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об отстранении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения полномочий главы Киевской городской государственной администрации. В то же время, не поддержали бы такое президентское решение 12,6% респондентов, “сложно сказать” - 12%.

В то же время более половины киевлян - 58,4% - считают, что методы руководства городом Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО приведут к банкротству Киева. Противоположного мнения придерживаются 10,4% опрошенных, сложно было сказать 31,2% респондентам.

Всего по месту жительства были опрошены 1250 респондентов в возрасте от 18 лет.

Выборочная совокупность формировалась таким образом, чтобы население десяти киевских районов было представлено пропорционально. На завершающем этапе проходил квотный отбор респондентов в домохозяйствах по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки с достоверностью 0,95 не превышает ±2,8%.