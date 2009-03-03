Парламент может отправить в отставку Еханурова

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что в парламенте может быть рассмотрен вопрос об отставке Юрия ЕХАНУРОВА с поста министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в интервью журналистам.

По его словам, такая постановка вопроса возможна после заслушивания в парламенте отчета временной следственной комиссии парламента по поводу передачи в аренду вертолетов.

Как сообщал УНИАН, 15 января парламент принял постановление «Об образовании временной следственной комиссии Верховной Рады для расследования коррупционных действий должностных лиц, препятствующих возвращению 16 вертолетов Ми-8 МТ (МТВ) в состав Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, переданных в аренду частной компании ЗАО «Украинские вертолеты».