Минюст предлагает ввести бесплатную правовую помощь

Министерство юстиции вынесло на рассмотрение Кабинета министров проект закона "О бесплатной правовой помощи".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сегодня проект будет рассмотрен правительственным комитетом по вопросам правовой политики, обороны и правоохранительной деятельности.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, законопроект "О бесплатной правовой помощи" разработан по исполнение положений статьи 59 Конституции Украины, частью первой которой закреплено право каждого на правовую помощь. Основной Закон определяет, что в случаях, предусмотренных законом, эта помощь должна оказываться безвозмездно.

Разработка законопроекта также предусмотрена выполнением обязанностей и обязательств Украины, которые вытекают из ее членства в Совете Европы. По словам министра юстиции, в 2008 году проект закона прошел экспертизу в Совете Европы и получил положительные рецензии.

Законом предлагается определить содержание права на правовую помощь, порядок его реализации, основания и порядок предоставления бесплатной правовой помощи, государственные гарантии по предоставлению бесплатной правовой помощи, полномочия органов исполнительной власти в указанной сфере, порядок обжалования решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц по вопросам предоставления бесплатной правовой помощи.

С принятием указанного закона в Украине предусматривается создать механизм реализации конституционного права граждан на правовую помощь за счет средств государства.