Ющенко будет отстаивать Огрызко

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет настаивать на том, чтобы Владимир ОГРЫЗКО был исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил в интервью журналистам, комментируя решение парламента отправить В.ОГРЫЗКО в отставку.

По словам депутата, реакцию Президента на решение Верховной Рады относительно увольнения В.ОГРЫЗКО можно спрогнозировать как негативную, поскольку он поддерживает тех людей, «которые безоговорочно выполняли все его указания, даже глупые указания, что и сделал министр иностранных дел».

«Поэтому Президент, наверное, будет отстаивать министра в ранге исполняющего обязанности, но это будет не самое умное решение, которое он может принять», - считает А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, В.ЮЩЕНКО нужно искать новую кандидатуру на должность главы внешнеполитического ведомства, назначение которой поддержат народные депутаты.

При этом А.ЕФРЕМОВ отрицает, что между Партией регионов и БЮТ велись переговоры по поводу отставки В.ОГРЫЗКО.

«По всей видимости, его работа привела к тому, что он получил закономерный результат голосов в зале Верховной Рады», - убежден зампредседателя фракции ПР..

По его словам, «один проигранный судебный процесс по острову Змеиный взбудоражил, по-моему, всех здравомыслящих людей в нашем государстве».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что также поводом для отставки В.ОГРЫЗКО стало «глупое письмо, которое министр иностранных дел направил в наши дипломатические представительства за рубежом, где рекомендовал послам поставить в известность руководителей зарубежных государств о неэффективной работе правительства». По его мнению, в любом цивилизованном государстве «такой министр не проработал бы и дня».

А.ЕФРЕМОВ считает, что Верховная Рада не нарушила законодательство Украины, проголосовав за отставку В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 250 голосами высказалась за отставку В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины. В частности, за отставку В.ОГРЫЗКО проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 0 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 0 – от Блока Литвина.