ГЛАВНОЕ на 3 марта (день)

Хроника дня

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Главные новости первой половины дня: состояние рассчетов за газ (внутренних и внешних), отставка главы МИД Огрызко, решение КС о порядке назначения парламентом главы НБУ

Тимошенко называет критической ситуацию с внутренними расчетами за потребленный газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет критической ситуацию с внутренними расчетами за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании о состоянии расчетов за газ, потребленный в Украине с начала 2009 года.

«На сегодняшний день задолженность, в том числе и коммунальных предприятий, и частных предприятий, которыми являются облгазы, всех участников рынка составила в целом 10,7 млрд. грн., а с начала года, за два месяца, увеличилась почти на 5 млрд. Если это нежелание осуществлять функцию или если это политические указания, которые дали вам право не рассчитываться, то тогда имейте в виду, что вы уничтожаете страну, а не создаете сложные обстоятельства для правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такой крупной суммы задолженности еще никогда в стране не было. В частности, премьер-министр отметила, что уровень оплаты за использованный населением газ, бюджетными организациями и теплокоммунэнерго в Закарпатской области составляет 67,5%.

«Эта ситуация уже трагичная, потому что уровень оплаты составляет не 100%. Но на фоне неблагополучной Закарпатской области, которая, кстати, лучше всех рассчитывается за газ, Донецкая область, которая оплатила только 19,3%, Харьковская, которая оплатила 21,6%, Запорожская – 24,5%, Одесская – 25,5%, Днепропетровская – 29,1%, по сути дела, Закарпатская область выглядит просто островком благополучия», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что предприятия ТКЭ Донецкой области имеют самый низкий уровень оплаты за потребленный газ. «Кстати, теплокоммунэнерго – это коммунальная собственность, это ответственность местных органов власти. Донецкая область за использованный газ предприятиями теплокоммунэнерго с начала года оплатила 0,8%. Что это такое? Это сознательное поведение? Возможно, это реакция на «РосУкрЭнерго», чтобы таким образом их вернуть обратно на рынок: не платить за газ, создать кризис, а потом рассказывать, что их коррупционная структура была самым лучшим поставщиком природного газа в Украину?» - предположила глава правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, доля оплаты ТКЭ за потребленный газ в Николаевской и Харьковской областях составляет 2,8% и 4,5% соответственно. В то же время, премьер-министр отметила, что в этих областях доля населения в расчетах за газ составляет выше 50%. В частности, в Донецкой области – 60%.

«Я хочу у вас спросить – где, на ваш взгляд, НАК «Нафтогаз» должен брать деньги для расчетов с Россией при таком качестве расчетов? Может, эти деньги растут где-то в полях? И НАК «Нафтогаз» должен пойти, собрать там урожай и вместо вас рассчитаться? Это является уровнем защиты национальных интересов со стороны всех руководителей, которые сегодня сидят в этом зале, в том числе и глав областных государственных администраций, которые здесь отсутствуют», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, предприятия ТКЭ за период 2008-2009 гг. рассчитались с ДК «Газ Украины» (по состоянию на 18.02.09) лишь на 39% и задолжали компании 3,9 млрд. грн. Практически в каждой области есть несколько предприятия ТКЭ, задолженность которых перед ДК «Газ Украины» составляет львиную долю долгов предприятий ТКЭ региона.

Новость в тему: «Нафтогаз» рассчитается с «Газпромом» по факту и полностью – пресс-центр

«Нафтогаз » заявляет, что рассчитается с «Газпромом» по факту и вовремя Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в данное время осуществляется документальное оформление импортированных Украиной в феврале объемов газа и подготовка финансовых документов.

“Необходимый объем средств аккумулирован на счетах НАК «Нафтогаз Украины», часть которых уже конвертирована в доллары США”, отмечено в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины» считает целесообразным не нагнетать излишнего напряжения вокруг взаимоотношений между Компанией и ОАО «Газпром».

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" пообещал своевременно и в полном объеме оплатить ОАО "Газпром" газ, который был поставлен в феврале. Об этом вечером 2 марта сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ. По его словам, такие договоренности были достигнуты между председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ.

"В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора была достигнута договоренность о том, что украинская сторона в полном объеме и своевременно оплатит газ по факту поставки в феврале, а "Газпром" не будет применять штрафных санкций по условиям отбора в феврале", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Справка УНИАН. В 20-х числах февраля "Нафтогаз" известил "Газпром" о возможном ухудшении расчетов из-за роста задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики в размере 552 млн. долл.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.

250 народных депутатов проголосовали за отставку министра иностранных дел Огрызко Верховная Рада Украины 250-ю голосами “за” проголосовала за отставку Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины.

В частности, за отставку В.ОГРЫЗКО проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 0 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 0 – от Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада 247-ю голосами “за” освободила от должности тогдашнего министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

5 декабря Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать выполнять обязанности министра иностранных дел.

Справка УНИАН. в декабре 2007 года Конституционный Суд Украины по делу о представлении 46 народных депутатов вынес решение о том, что Верховная Рада Украины может освобождать от должностей премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел и без представления Президента Украины.

Депутаты просили КС официально разъяснить положения пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины в контексте положений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 Конституции Украины (дело о порядке прекращения полномочий членов Кабинета министров Украины).

Депутаты обосновывали необходимость в официальном разъяснении тем, что данными нормами не определен четкий порядок и процедура освобождения от должностей членов Кабмина и последствия такого освобождения, потому при применении этих положений возникают противоречия относительно их правильного понимания представителями разных политических сил, входящих в состав Кабинета министров.

Новости макроэкономики: в январе отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине сократилось на треть Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе 2009 года сократилось, по сравнению с январем 2008 года, на 337,5 млн. долл. и составило 637,8 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономики Украины.

Отрицательное сальдо в торговле возникло в результате декларирования природного газа на 1,3 млрд. долл., пояснили в министерстве.

По данным Государственной таможенной службы, в январе 2009 года внешнеторговый оборот товарами в Украине, по сравнению с январем 2008 года, сократился на 34,5% и составил 5,5 млрд. долл., в том числе экспорт сократился на 33,4% - до 2,4 млрд. долл., а импорт – на 33,7% - до 3,1 млрд. долл.

По данным Минэкономики, экспорт товаров сократился по всей товарной номенклатуре, за исключением продукции АПК и пищевой промышленности. Поставки этой продукции на внешний рынок увеличились в 1,3 раза.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного в 2007 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в 2008 году увеличился до 92 млрд. 181,2 млн. долл. (за 2007 год - 65 млрд. 794,6 млн. долл.), причем импорт товаров составил 85 млрд. 534,4 млн. долл. (за 2007 г. - 60 млрд. 618 млн. долл.), импорт услуг - 6 млрд. 646,8 млн. долл. (за 2007 год – 4 млрд. 980,6 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг составил 78 млрд. 696,7 млн. долл. (за 2007 год - 58 млрд. 335 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 67 млн. 002,5 млн. долл. (49 млрд. 296,1 млн. долл.), экспорт услуг - 11 млрд. 694,2 млн. долл. (9 млрд. 038,9 млн. долл.).

Новости от КС: ВР не может увольнять председателя НБУ без подачи Президента

Председатель Конституционного суда Андрей СТРИЖАК заявляет, что отмена Верховной Радой своего постановления о назначении председателя Национального банка Украины не является законным основанием для его увольнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СТРИЖАК сообщил журналистам на пресс-конференции после обнародования решения КС по представлению Президента о порядке увольнения председателя Нацбанка.

По словам А.СТРИЖАКА, только в нашей стране могли прийти к такому решению. Он отметил, что ни в Конституции, ни в законах нет такого основания для увольнения председателя НБУ. Председатель КС подчеркнул, что таким образом пытались «обойти» положения Конституции.

А.СТРИЖАК подчеркнул, что все органы власти должны действовать исключительно по закону, и не нужно искать в Конституции тех оснований, которые в ней не предусмотрены.

Он напомнил, что в пояснительной записке к проекту постановления об отмене постановления ВР о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА на должность председателя НБУ записано, что основанием для отмены этого постановления является то, что оно было принято с нарушениями регламента Верховной Рады.

Председатель КС объяснил, что в 2004 году В.СТЕЛЬМАХ был назначен председателем НБУ путем открытого голосования, а не тайного, как предусмотрено регламентом парламента.

А.СТРИЖАК зачитал несколько положений из пояснительной записки, в которых говорится о том, что председатель НБУ виноват в падении курса гривни, других финансовых проблемах, и, вместе с тем, основанием для его увольнения является нарушение процедуры при его назначении.

«Четыре года работал и об этом нарушении речь не шла, и здесь вдруг вспомнили», - сказал А.СТРИЖАК. По его словам, это демонстрирует, что соответствующий вопрос лежит не в правовой, а в политической плоскости.

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обжаловал это решение в Конституционном Суде.

Сегодня КС обнародовал принятое 26 февраля решение по представлению Президента, который просил разъяснить положение пункта 18 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины в таких аспектах: является ли основанием для освобождения от должности председателя НБУ решение Верховной Рады, принятое без представления Президента Украины, и допускается ли прекращение пребывания в должности председателя НБУ – увольнение другим способом, чем по предоставлению Президента Украины.

Конституционный Суд в своем решение отметил, что в Основном Законе установлен императивный порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя НБУ Верховной Радой только по предоставлению Президента Украины, и не предусмотрен другой способ прекращения пребывания в должности председателя НБУ, кроме закрепленного в п. 18 ч. 1 ст. 85, а именно – освобождение его ВР от этой должности по предоставлению Президента.

Новости банков: ими займется НБУ и…СБУ

Национальный банк Украины ужесточит контроль за соблюдением банковского законодательства.

В постановлении правления НБУ (от 30 января 2009 года №38), размещенном на официальном сайте Верховной Рады, отмечено, что для введения ежедневного надсмотра за деятельностью банков может устанавливаться особенный режим. Национальный банк применяет процедуру особенного режима контроля, который предусматривает: проведения всех начальных платежей от банка через ответственных исполнителей центрального аппарата или территориального управления НБУ с использованием специального программного обеспечения, а также ограничение относительно деятельности банка путем назначения куратора банка.

Особенный режим контроля используется в случае наличия таких нарушений: невыполнение руководителями банка требований НБУ относительно устранения обнаруженных нарушений; отстранение руководителей банков от должностей; выявление фактов проведения банком операций с высоким уровнем риска, нарушений банковского законодательства; получение доходов с нарушением требований законодательства, даже если эти нарушения не привели к ухудшению финансового состояния банка; возникновение реальной угрозы невыполнения банком своих обязательств перед клиентами и кредиторами; необходимость в усиленном контроле за деятельностью банка с целью избежания возможности невыполнением банком своих обязательств до принятия Нацбанком решения о назначении временной администрации или об отозвании лицензии и инициирования процедуры ликвидации.

Решение о назначении куратора банка принимается правлениям НБУ. Срок полномочий куратора банка не может превышать одного года со дня его назначения. В таком же порядке принимается решение о продолжении действия особенного режима контроля.

Если банк имеет филиалы, которым открыты корреспондентские счета в территориальных управлениях НБУ, то особенный режим контроля одновременно устанавливается и для всех филиалов.

Куратор контролирует проведение банком операций, и риски, связанные с ними, инициирует проведение совещания с руководством банка для получения объяснений и информации относительно мер банка по устранению нарушений и недостатков.

Банк по требованию куратора обязан предоставлять информацию о своей деятельности, в том числе, объяснения относительно проведения им отдельных операций.

Постановление вступит в силу с 6 марта.

СБУ начала проверку ряда банков, которые спекулируют на курсе валют Служба безопасности Украины начала проверку ряда банков, которые спекулируют на курсе валют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«СБУ начала проверку этих банков. СБУ принимает все меры, предусмотренные законом, чтобы банки, которые дискредитируют банковскую систему, не спекулировали на завышенном курсе иностранных валют. А, наоборот, защищали национальную валюту», - сказала она.

При этом М.ОСТАПЕНКО заверила, что СБУ сделает все возможное для того, чтобы прекратить эти спекуляции.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил проверить деятельность некоторых банков относительно валютного регулирования. Об этом сообщила 2 марта во время брифинга пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, глава государства инициировал встречу 4 марта с руководством 25 банков, которые, согласно оперативной информации, осуществляли валютные операции мелкими суммами по повышенному курсу и тем самым предоставляли неверные ориентиры для рынка.

Она напомнила, что на минувшей неделе Президент Украины детально анализировал ситуацию на валютном рынке. На очередном совещании с руководством Национального банка и 10 крупнейших банков 27 февраля было рассмотрено ряд проблем, в том числе связанных с рефинансированием, увеличением груза на заемщиков в иностранной валюте из-за повышения ставки и тому подобное. На встрече присутствовали руководители Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины и налоговой милиции.

«По результатам совещания Президент Украины поручил обобщить антикризисный план действий в банковской сфере», - сообщила И.ВАННИКОВА.

Кроме того, по ее словам, Президент Украины обратил внимание, что обменный курс срывается банками, которые не выполняют требований валютного контроля, рекомендаций НБУ, а также банковской этики.

«Президент Украины жестко предупредил эти банки о недопустимости такой практики в дальнейшем, раскритиковал деятельность валютного контроля в Национальном банке и поручил ему при участии вышеупомянутых силовых ведомств провести в течение 10 дней проверку всех аспектов деятельности этих банков, связанных с валютным регулированием», - сказала пресс-секретарь.

Результаты этой проверки после ее завершения будут предоставлены Президенту Украины для средств массовой информации и граждан, отмечает пресс-служба главы государства.

ВР постановила вдвое уменьшить зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и др.

Верховная Рада Украины постановила вдвое уменьшить зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и другим высоким должностным лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления «О мерах по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» проголосовали 374 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, принятие постановления поддержал 151 депутат от фракции Партии регионов, 142 – от БЮТ, 34 – от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, 27 – от КПУ и 20 – от Блока Литвина.

В постановлении указывается, что с целью сокращения в период финансово-экономического кризиса расходов Государственного бюджета Украины на материально-техническое обеспечение органов государственной власти, оплату труда, социально-бытовое обеспечение должностных лиц этих органов Верховная Рада поручила Кабинету министров упорядочить заработную плату Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, вице-премьер-министров, народных депутатов, руководящего состава СНБО, Секретариата Президента, Государственного управления делами, аппарата ВР, Секретариата Кабинета министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти, председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций временно до 1 января 2010 года. При этом предусматривается, что зарплата уменьшится вдвое от максимального размера оклада этих должностных лиц.

Верховная Рада также поручила Кабинету министров срочно, до 16 марта 2009 года, подать ей на рассмотрение предложения о внесении изменений в законодательные акты, направленные на упорядочение оплаты труда работников НБУ, соответствующих государственных учреждений и организаций, предусмотрев при этом уменьшение максимального размера их заработной платы не менее чем вдвое.

Кроме того, ВР постановила обеспечить упорядочение окладов руководителей и заместителей руководителей судов, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, уменьшив вдвое на соответствующий период максимальный размер зарплаты отмеченных лиц.

Также Кабмин должен принять решение относительно уменьшения вдвое фонда оплаты труда государственных предприятий-монополистов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Письмо о намерениях повышает возможность предоставления Украине второго транша МВФ - директор-распорядитель фонда

Письмо о намерениях повышает возможность предоставления Украине второго транша МВФ.

Об этом сказал директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН во время телефонного разговора с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Разговор состоялся по инициативе Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО проинформировал Д.СТРОСС-КАНА о результатах совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики, на котором был согласован проект письма о намерениях к Международного валютному фонду.

Директор-распорядитель МВФ приветствовал единую общую позицию украинской власти и стремление осуществлять мероприятия для развития украинской экономики в условиях всемирного финансового кризиса.

Д.СТРОСС-КАН заверил: как только письмо поступит в Международный валютный фонд, оно будет рассмотрено.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президент, премьер-министр и председатель ВР договорились подготовить общий документ к Международному валютному фонду относительно дальнейшего сотрудничества.

Согласно договоренности, этот документ, который сформирует единую политическую волю и конкретные шаги по преодолению экономического кризиса, должен был 2 марта согласован и парафирован.

В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН 2 марта заявил, что может подписать обращение к МВФ относительно сотрудничества только после решения украинского парламента.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже при ощутимо большем дефиците Госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

В понедельник, 2 марта, В.ЮЩЕНКО по итогам совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики заявил, что в ближайшие часы согласованное письмо намерений относительно последующего сотрудничества будет направлено в Международный валютный фонд, его подпишут Президент, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на протяжении двух часов участники совещания – Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН, председатель НБУ, представитель оппозиции Николай АЗАРОВ прорабатывали базовый, комплексный документ, который формирует новые отношения Украины с Международным валютным фондом и другими мировыми финансовыми организациями в 2009 году.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в размере 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и для помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

9 февраля глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая существенный дефицит Государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

2 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на брифинге для прессы, рассказывая об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики, сообщил, что он и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО договорились об уменьшении дефицита Госбюджета.

Президент ВБ высоко оценил действия Ющенко по консолидации усилий власти для преодоления кризисных явлений в экономике

Президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК высоко оценил действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, направленные на консолидацию усилий всех органов власти для быстрого и эффективного преодоления кризисных явлений в украинской экономике.

Как сообщает пресс-служба Президента, об он сказал в телефонном разговоре с В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО проинформировал Р.ЗЕЛЛИКА о результатах совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики, на котором был согласован проект письма о намерениях к Международному валютному фонду. Глава Украинского государства выразил уверенность, что миссия МВФ продолжит свою работу в Украине уже до конца текущей недели.

Также стороны обсудили вопрос двух ссуд, которые находятся на рассмотрении во Всемирном банке.

В.ЮЩЕНКО пригласил президента Всемирного банка посетить Украину с визитом.

«Нафтогаз» рассчитается с «Газпромом» по факту потребленных объемов газа в установленные контрактом сроки – пресс-центр

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что рассчитается с ОАО «Газпром» по факту потребленных объемов газа в установленные контрактом сроки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в данное время осуществляется документальное оформление импортированных Украиной в феврале объемов газа и подготовка финансовых документов.

“Необходимый объем средств аккумулирован на счетах НАК «Нафтогаз Украины», часть которых уже конвертирована в доллары США”, отмечено в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины» считает целесообразным не нагнетать излишнего напряжения вокруг взаимоотношений между Компанией и ОАО «Газпром».

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" пообещал своевременно и в полном объеме оплатить ОАО "Газпром" газ, который был поставлен в феврале. Об этом вечером 2 марта сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ. По его словам, такие договоренности были достигнуты между председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ.

"В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора была достигнута договоренность о том, что украинская сторона в полном объеме и своевременно оплатит газ по факту поставки в феврале, а "Газпром" не будет применять штрафных санкций по условиям отбора в феврале", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Справка УНИАН. В 20-х числах февраля "Нафтогаз" известил "Газпром" о возможном ухудшении расчетов из-за роста задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики в размере 552 млн. долл.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.

Обвинение в адрес Ющенко и МИДа относительно решения суда по о. Змеиный является «политически мотивированным и безосновательным» - Огрызко

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что обвинение в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Министерства иностранных дел Украины относительно решения Международного суда ООН по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море является «политически мотивированным и безосновательным».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на заседании парламента относительно решения Международного суда ООН .

В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что призывы некоторых украинских политиков не выполнять решение суда - «это тотальный правовой нигилизм». Он отметил, что такой подход «является неприемлемым и недопустимым» и может привести к применению против Украины санкций со стороны Совета безопасности ООН.

В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что Международный суд ООН всегда «проводил компромиссную линию». По его словам, решение, принятое судом, фактически совпало с той позицией Украины, от которой в свое время отказалась Румыния. По его словам, несмотря на это, в Румынии это решение «было объявлено большой победой». «Имеем очередной пример того, как нужно заботиться о реноме своего государства», - отметил В.ОГРЫЗКО.

По его словам, в Румынии президентские выборы «еще раньше, чем у нас, но ни власть, ни оппозиция не позволили себе разыгрывать так называемую гаагскую карту». «Мы, к сожалению, до этого еще не доросли», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Кроме того, министр иностранных дел Украины отметил, что «Украина не потеряла ни одного сантиметра своей государственной территории». По его словам, благодаря решению суда «раз и навсегда прекращены разговоры о принадлежности острова Змеиный». В.ОГРЫЗКО отметил, что, признав Змеиный островом, Международный суд ООН «тем самым полностью проигнорировал историческую претензию Румынии на остров Змеиный». По его словам, поставлена «точка на многолетнем споре двух держав, а на западной границе Украины нет ни одного нерешенного вопроса».

Говоря о разведанных и перспективных запасах углеводородов на шельфе, В.ОГРЫЗКО отметил, что на украинской части - до 800 млрд. кубометров газа, нефти – до 52 млн. тонн, в то время как у Румынии газа – до 70 млрд. кубометров, а нефти 12 млн. тонн. По его словам, Украине на спорной территории принадлежит 21 разведанное месторождение, а Румынии – 4.

Справка УНИАН. 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, в котором отметил, что о. Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

После вынесения этого решения многие политики и политологи обвиняли МИД и действующую власть в том, что они не смогли отстоять интересы государства в этом вопросе, поскольку Украина в результате решения суда якобы утратила часть своей территории.