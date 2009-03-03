Президент может предложить Хандогия пост главы МИДа

Политолог Вадим КАРАСЕВ допускает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может предложить Верховной Раде назначить на должность министра иностранных дел кандидатуру первого заместителя министра Владимира ХАНДОГИЯ.

Такое мнение политолог высказал в комментарии УНИАН.

В.КАРАСЕВ считает, что в нынешней ситуации на должность министра должен был бы прийти настоящий профессионал, менеджер высокого уровня в своей сфере. Политолог отметил, что политика МИД Украины должна стать более прагматичной и прогнозируемой.

Вместе с тем он исключает возможность повторного представления на эту должность кандидатуры Владимира ОГРЫЗКО. По словамВ.КАРАСЕВА, эта кандидатура снова получит негативные результаты голосования, что станет психологическим поражением Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку В.Огрызко с должности министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали 250 народных депутатов, в частности, 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ.