Промышленность Днепропетровска сократит потребление газа на 15%
17:17, 03 марта 2009Разное
0
Электричества - увеличит на 5%
Промышленные предприятия Днепропетровска в 2009 г. планируют сократить потребление газа на 15%, или на 42 млн. кубометров.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского головы Днепропетровска со ссылкой на управление промышленности и энергетики горсовета.
При этом потребление электроэнергии промпредприятиями города в текущем году возрастет на 5% за счет замены старого газового оборудования на работающее на электроэнергии.
В 2008 г. промпредприятия Днепропетровска сократили потребление газа на 47 млн. кубометров, электроэнергии - 28 млн. кВт/час. Общая экономия энергоресурсов составила 62 млн. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter