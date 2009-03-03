Промышленность Днепропетровска сократит потребление газа на 15%

Промышленные предприятия Днепропетровска в 2009 г. планируют сократить потребление газа на 15%, или на 42 млн. кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского головы Днепропетровска со ссылкой на управление промышленности и энергетики горсовета.

При этом потребление электроэнергии промпредприятиями города в текущем году возрастет на 5% за счет замены старого газового оборудования на работающее на электроэнергии.

В 2008 г. промпредприятия Днепропетровска сократили потребление газа на 47 млн. кубометров, электроэнергии - 28 млн. кВт/час. Общая экономия энергоресурсов составила 62 млн. грн.