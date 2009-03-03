Тимошенко опровергла обвинения Кириленко в отставке Огрызко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает обвинения народного депутата, лидера группы «За Украину!» Вячеслава КИРИЛЕНКО в организации отставки Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Как министр, ОГРЫЗКО меня радикально не устраивал. Это непрофессиональный человек, человек, который системно занимался провокациями против правительства. Но, в то же время, понимая настроение фракции, которая хотела всеми 155-ю голосами поддержать отставку ОГРЫЗКО, мы обратились к фракции, чтобы сейчас ради спокойствия ситуации не голосовать. Но наша фракция, хотя ее критикуют, является демократической, депутаты не сдержали своих эмоций и все-таки уволили ОГРЫЗКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, если бы не кризисные условия, то В.ОГРЫЗКО нужно было отправить в отставку раньше. «Я считаю, что все вопросы провалены, и системная работа по дискредитации правительства велась непосредственно господином ОГРЫЗКО», - добавила премьер.

Она также заявила, что не нарушила никаких договоренностей с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о политическом перемирии.

«Никаких договоренностей – категорически - на эту тему у нас не было. Без договоренностей я обращалась к фракции, к руководству фракции и просила не голосовать ради того, чтобы усугублять ситуацию. Но демократия есть демократия, и иногда нужно принимать и позицию отдельных депутатов», - пояснила она.

«Я считаю, что первый заместитель министра иностранных дел, господин ХАНДОГИЙ будет работать значительно лучше, значительно эффективнее и даст возможность правительству работать согласованно», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали 250 народных депутатов, в частности, 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ.

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что 49 депутатов-«бютовцев» проголосовали за отставку В.ОГРЫЗКО вопреки решению фракции.

В свою очередь, народный депутат Украины, лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что решение о поддержке фракцией БЮТ постановления об отставке В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел было принято премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.