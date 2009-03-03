Реальная пенсия россиян сократилась на 2,3% янв/декаб

Реальный размер средней пенсии в РФ в январе с учетом инфляции снизился, по предварительным данным, на 2,3% к декабрю, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу госстатистики (Росстат).

Подобного месячного снижения реального размера пенсии, по данным Росстата, в 2008 году не наблюдалось.

Средний размер пенсий в январе 2009 года составил 4 тысячи 546 рублей, увеличившись по сравнению с январем 2008 года на 23,5%, в реальном выражении рост составил 8,9%.

В текущем году правительство запланировало три индексации пенсий. Одно из повышений состоялось 1 марта, в результате чего базовая часть пенсии по старости составила 1950 рублей. Следующие индексации назначены на апрель (страховая часть вырастет на 17,5%) и на декабрь (базовая часть увеличится на 30%). Но в правительстве уже заявили о том, что, возможно, в августе будет проведена дополнительная индексация пенсий, если инфляция превысит прогнозные показатели (13-14%).

Трудовая пенсия по старости в России состоит из трех частей: базовой (гарантируется государством, и ее размер устанавливается законодательно в виде фиксированной суммы), страховой (дифференцированная часть, зависит от результатов труда конкретного человека) и накопительной (образуется только у граждан 1967 года рождения и моложе).