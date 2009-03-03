Проект бюджета Киева не решает основных проблем города

Блок Виталия Кличко заявляет, что в доработанном проекте бюджета Киева не предусмотрены средства на решение основных проблем города.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении фракции Блока Кличко, депутаты фракции внесли наибольшее количество предложений и требований к проекту бюджета, и в результате в документе появились расходы на муниципальные доплаты к заработным платам учителям, медикам, работникам сфер культуры, спорта, социальной защиты.

Кроме того, отмечается в сообщении, благодаря действиям оппозиции в проекте городской сметы предусмотрят средства на молодежное ипотечное кредитование, строительство новых станций метро, погашение долгов за предыдущий год.

“Впрочем, бюджет столицы до сих пор не отвечает основным проблемам города. Остались неизменными такие пункты, как повышение тарифов на услуги ЖКХ для киевлян, взыскание платы за услуги медицинских учреждений и ЖЭКов, увеличение давления на малый и средний бизнес. До сих пор неизвестно, как столица будет готовиться к отопительному сезону, не имея на это средств и не реформируя хозяйство”, - отмечают в Блоке Кличко.

Представители блока утверждают, что в бюджете столицы до сих пор не предусмотрены средства на приоритетные отрасли городского хозяйства, вместо этого они выводятся на “второстепенные меры”.

Фракция Блока Кличко также выражает удивление позицией городских властей по постоянному перенесению бюджетного пленарного заседания Киевсовета.

“Городские власти оттягивает бюджетные слушания, не собираются председатели фракции, не заседает бюджетная комиссия. Такое в истории Киева впервые, когда на дворе - март, а город до сих пор без бюджета”, - отмечается в сообщении.

По данным блока, Киевский городской председатель и заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета до сих пор не издали распоряжение о проведении сессии, в котором будет утверждаться бюджет столицы. Неучтенной осталась и позиция четырех депутатских фракций, которые требовали срочного проведения сессии Киевского городского совета.

“Создается впечатление, что напуганные последними событиями в Киевсовете, городские кормчие готовы пожертвовать даже главной сметой города, чтобы сберечь свое призрачное большинство”, - считают во фракции Блока Кличко.