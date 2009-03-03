В «Артеке» проведут инвентаризацию земель

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об инвентаризации земель государственных предприятий «Международный детский центр «Артек» и «Молодая гвардия».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 392 народных депутата из 441 зарегистрированного в зале.

Постановлением предусмотрено, что правительство и парламент Крыма должны обеспечить проведение в трехмесячный срок инвентаризации земель, которые принадлежали детским центрам «Артек» и «Молодая гвардия» на день введения в действие Земельного кодекса УССР от 15 марта 1991 года.

Также постановлением предусмотрено, что Кабмин на основании материалов инвентаризации земель должен подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений по уточнению площадей земель «Артека» и «Молодой гвардии».

Это постановление вступает в силу с момента его принятия.