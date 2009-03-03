Главное на 3 марта (вечер)

Ни одно произнесенное слово не принесло столько пользы, сколько множество несказанных. Плутарх

Хроника дня

Украина официально отправила письмо МВФ

Сегодня, 3 марта, Международному валютному фонду официально отправлен проект письма о намерениях, которое является согласованной позицией украинской власти. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на пресс-секретаря Президента Украины Ирину ВАННИКОВУ.

Это - результат договоренностей двух совещаний, которые состоялись в Секретариате Президента под председательством Виктора ЮЩЕНКО, отметила пресс-секретарь.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО отметил конструктивную работу спикера парламента и представителя оппозиции в достигнутом компромиссе, подписи которых не предусмотрены регламентом подготовки подобных документов.

Глава государства подчеркнул, что подписание и отправка письма о намерениях МВФ выводит Украину на финишную прямую в получении второго транша кредита от МВФ. По его словам, согласованная позиция высших государственных должностных лиц позволяет Украине оптимистически оценивать дальнейшие перспективы сотрудничества с международными финансовыми институтами.

И.ВАННИКОВА также отметила, что участники круглых столов в составе Президента Украины, премьер-министра, главы Нацбанка и представителя оппозиции договорились продолжить системное сотрудничество в определенном формате. В частности, на заседании в следующий понедельник предполагается рассмотреть особенности политики приватизации в Украине на 2009 год.

ВР сократила вдвое зарплату Президенту, премьеру и нардепам Верховная Рада Украины постановила вдвое уменьшить зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и другим высококоставленным должностным лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления «О мерах по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» проголосовали 374 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, принятие постановления поддержал 151 депутат от фракции Партии регионов, 142 – от БЮТ, 34 – от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, 27 – от КПУ и 20 – от Блока Литвина.

В постановлении указывается, что с целью сокращения в период финансово-экономического кризиса расходов Государственного бюджета Украины на материально-техническое обеспечение органов государственной власти, оплату труда, социально-бытовое обеспечение должностных лиц этих органов Верховная Рада поручила Кабинету министров упорядочить заработную плату Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, вице-премьер-министров, народных депутатов, руководящего состава СНБО, Секретариата Президента, Государственного управления делами, аппарата ВР, Секретариата Кабинета министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти, председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций временно до 1 января 2010 года. При этом предусматривается, что зарплата уменьшится вдвое от максимального размера оклада этих должностных лиц.

Верховная Рада также поручила Кабинету министров срочно, до 16 марта 2009 года, подать ей на рассмотрение предложения о внесении изменений в законодательные акты, направленные на упорядочение оплаты труда работников НБУ, соответствующих государственных учреждений и организаций, предусмотрев при этом уменьшение максимального размера их заработной платы не менее чем вдвое.

Кроме того, ВР постановила обеспечить упорядочение окладов руководителей и заместителей руководителей судов, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, уменьшив вдвое на соответствующий период максимальный размер зарплаты отмеченных лиц.

Также Кабмин должен принять решение относительно уменьшения вдвое фонда оплаты труда государственных предприятий-монополистов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Счетная палата прогнозирует снижение ВВП Украины

Счетная палата Украины прогнозирует снижение валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2009 году на 15-18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в Счетной палате считают утвержденные государственным бюджетом прогнозные макропоказатели на 2009 год нереальными.

"Я не понимаю, как можно закладывать рост ВВП на 0,4%, тогда как будем иметь снижение на 15-18%", - сказал В.СИМОНЕНКО.

Он также отметил, что уровень инфляции по итогам 2009 года будет значительно выше, чем прогнозирует правительство.

Премьер предлагает плохо работающие ЧП передать государству

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует разработку проекта закона о передаче неэффективно работающих частных предприятий в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с представителями профсоюза и трудового коллектива Херсонского машиностроительного завода.

«Я не исключаю, что мы будем специальный закон вносить в парламент о возвращении государству, если собственники предприятий не способны управлять предприятием», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предположила, что Верховная Рада поддержит этот закон.

В то же время, по ее словам, правительство не намерено предпринимать никаких действий по национализации неэффективных частных предприятий без согласия трудового коллектива.

Правительство займется машиностроительной отраслью Тимошенко поручила Минпромполитики подготовить программу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству промышленной политики подготовить минимальную программу по обеспечению функционирования всей машиностроительной отрасли в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время совещания в Кабинете Министров по вопросам функционирования Херсонского машиностроительного завода.

«Сделайте, пожалуйста, программу, которая позволит обеспечить производство, обеспечить зарплатой трудовые коллективы», – поручила она министру промышленной политики Владимиру НОВИЦКОМУ.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, программа должна предусматривать поддержку машиностроительной отрасли за счет средств как государственного, так и местных бюджетов.

«Государственный бюджет все предприятия самостоятельно не потянет. Должны быть какие-то пропорции. Бюджеты сейчас в большинстве областей перевыполняются, и нужно предусмотреть возможность поддержки из местных бюджетов», – считает премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила изучить возможность перераспределения средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в размере 2 млрд. грн. на поддержку сельхозпроизводителей.

НБУ будет наказывать банки за нарушения со спецвалютой Национальный банк Украины обещает ограничивать действие валютных лицензий банков, которые будут с нарушениями использовать приобретенную на спецаукционах валюту. Об этом говорится в телеграмме НБУ № 13-121/1291-3147 от 3 марта т.г.

«При наличии информации, которая может свидетельствовать о нарушении уполномоченным банком установленного Национальным банком порядка организации и проведения операций по покупке иностранной валюты на валютном аукционе и дальнейшего использования этой валюты, Национальный банк Украины будет принимать решение об ограничении для таких банков лицензий в части осуществления банковских операций с валютными ценностями», - говорится в письме Нацбанка.

Как сообщалось, Национальный банк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В письме Нацбанка подчеркивается, что руководители уполномоченных банков должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2 процента от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

НБУ также указывает на то, что в случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, которая куплена на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Напомним, в первом спецаукционе приняло участие 12 банков, которым НБУ продал по курсу 7,8 грн/дол 34,530 млн. дол. На текущей неделе Нацбанк заявил о намерении провести спецаукцион 4 и 6 марта.

ВБ может выделить 750 млн. долл. банковскому сектору Украины Банк рассматривает возможность

Всемирный банк (ВБ) рассматривает возможность выделения 750 млн. долл. банковскому сектору Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор ВБ по делам Украины, Белоруссии и Моловы Мартин РАЙЗЕР.

По его словам, средства планируется выделить двумя траншами, в том числе для рекапитализации банков, помощи в ликвидации проблемных банков и для защиты прав вкладчиков.

Помимо этого, отметил М. РАЙЗЕР, банк рассматривает возможность прямой поддержки Государственного бюджета Украины. При этом он не уточнил возможный объем такой поддержки.

М. РАЙЗЕР не исключил, что общий объем финансирования ВБ для Украины в 2009 г. превысит 1 млрд. долл.

Валютный рынок

На межбанке сегодня торги по доллару США открылись котировками 8,3450/8,5100, к 11:00 цены снизились до 8,3200/8,4850, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 8,3800/8,4200. К закрытию ценовые уровни выросли до 8,4200/8,4650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2280/0,2345, к 11:00 сузился спрэд – 0,2280/0,2340, а к 12:00 цены установились на уровне 0,2290/0,2320. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 0,2310/0,2340. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,2900 (+0,1300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2663/1,2664, а к 15:00 упали до 1,2603/1,2604. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5650/10,7800, к 11:00 цены ушли вниз – 10,5235/10,7380, а к 12:00 установились на значениях 10,5810/10,6375. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривня поднялись до 10,6045/10,6755.

Официальный курс НБУ на 4 марта 100 USD США – 770.0000 (на 3 марта – 770.0000)

100 EUR – 971.3550 (на 3 марта – 969.8920)

10 RUR – 2.1268 (на 3 марта – 2.1292)

Fitch поместил рейтинги Нафтогаза под наблюдение

Сегодня рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «B-» (B минус) НАК «Нафтогаз Украины» под наблюдение в список Rating Watch «Негативный». Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном УНИАН.

Помещение рейтингов в список Rating Watch «Негативный» отражает обеспокоенность Fitch в краткосрочном плане в отношении сочетания следующих факторов: неадекватный уровень государственных субсидий для «Нафтогаза», аккумулируемая задолженность по платежам от компаний коммунального теплоснабжения, спад в сегменте поставок промышленным предприятиям, доступность валюты для оплаты в будущем долларовых обязательств с наступающими сроками погашения и неопределенность результатов текущих переговоров между МВФ и Украиной (рейтинг «B»/прогноз «Негативный»).

Если эти вопросы не будут решены в ближайшие месяцы, это может отрицательно сказаться на способности компании осуществить значительные погашения долга во втором полугодии 2009 года. В то же время помещение рейтингов в список Rating Watch «Негативный» не означает наличия у Fitch обеспокоенности по поводу способности «Нафтогаза» осуществить выплаты, сроки которых наступают в ближайшее время (держателям еврооблигаций 3 марта и «Газпрому» 7 марта).

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «B» до «B-» (B минус). Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте понижен с уровня «B+»/«RR4» до «B»/«RR4» и находится на том же уровне, что и суверенный рейтинг, за счет наличия государственной гарантии.

13 февраля Fitch понизил суверенные рейтинги Украины с уровня «B+» до «B». Прогноз по суверенным рейтингам – «Негативный».

Проезд в плацкартных, купейных и СВ вагонах подорожает

С 9 марта 2009 года повышается стоимость проезда пассажиров на железнодорожном транспорте во внутреннем сообщении. В частности, в плацкартных вагонах стоимость проезда вырастет на 4,7%, в купейных и СВ — на 7,4%.

Как сообщила сегодня УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом говорится в приказе Министерства транспорта и связи Украины от 23 февраля №205.

К примеру, стоимость проезда на расстояние 500 км увеличится в плацкартном вагоне на 1 грн. 72 коп., купейном — 4 грн. 25 коп., СВ — 19 грн. 8 коп. (без комиссионного сбора).

Согласно приказу министерства, с 1 июня 2009 года предусмотрен следующий этап индексации тарифов: в плацкартных вагонах — на 4,7%, в купейных и СВ — на 7,4%.

Общее повышение стоимости проезда составит 9,5% для плацкартных вагонов и 15% — для купейных и СВ. Таким образом, общая стоимость проезда в 2009 г. на расстояние 500 км увеличится в плацкартном вагоне на 3 грн. 44 коп., купейном — на 8 грн. 50 коп., СВ — на 38 грн. 16 коп. (без комиссионного сбора). В ведомстве отмечают, что тарифы в общих вагонах остаются без изменений, с учетом интересов менее платежеспособных граждан.

В «Укрзализныце» подчеркивают, что тарифы все равно остаются ниже, чем в соседних государствах, - стоимость проезда в зависимости от фирмовости поезда в плацкартном вагоне российских железных дорог выше на 3-64%, в купейном и СВ — на 17-209%. К примеру, сегодня стоимость билета в купейном вагоне поезда Москва—Санкт-Петербург (формированием РЖД) составляет от 179 до 729 грн. Проезд в купейном вагоне поезда Киев—Одесса (формированием «Укрзализныци») стоит от 95 до 105 грн. в зависимости от фирмовости поезда.

В Киеве появится городская электричка

Власти Киева обещают, что первую очередь городской электрички запустят уже в этом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил сегодня и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО во время очередного совещания по вопросам подготовки столичной инфраструктуры к пуску городской электрички.

«В этом году, в рамках запуска городской электрички, будет открыта первая очередь движения между станциями «Огородная» и «Киев-Петровка». Сейчас Юго-Западная железная дорога активно работает над обустройством объектов транспортной железнодорожной инфраструктуры – станций, платформ, путей. А город начинает работу по благоустройству прилегающих к станциям территорий: подъездов, дорог, мостов», – сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он заметил, что в проекте бюджета города на 2009 год заложено 45 млн. грн. на инфраструктуру города под запуск городской электрички.

А.ГОЛУБЧЕНКО также сообщил, что для реализации проекта Юго-Западная железная дорога выделила три собственных электропоезда, один из которых уже переоборудуется под городское движение. Это трехдверный электропоезд на 1 тыс. 263 места, из них 461 место для сидения.

Начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН сообщил, что поезда будут ходить с интервалом в 12 минут.

“Работа таких транспортных средств даст возможность за 12 минут, фактически в режиме метрополитена, в часы пик утром из спальных районов до метро и вечером в обратном направлении обеспечивать стабильную перевозку пассажиров», - добавил он.

«Дальше, в рамках второй очереди, планируется оборудовать южное полукольцо и продлить маршрут до «Дарницы» и «Борщаговки». А после введения в эксплуатацию автомобильно-железнодорожного моста полностью запустить железнодорожное кольцо по Киеву», - сообщил также руководитель Юго-Западной железной дороги.

В КГГА напоминают, что городская электричка первой очереди соединит станции «Борщаговка», «Рубежовская», «Сырец», «Вышгородская», «Зенит», «Киев-Петровка», «Огородная», «Киев-Днепровский», «Левобережная», «Русановка», «Дарница» (пересадочные узлы на станциях метрополитена «Дарница», «Берестейская», «Петровка», «Левобережная», «Сырец»). В целом предусмотрено оборудовать и задействовать 14 железнодорожных станций, на линии которых есть 6 станций метрополитена. Уже завершено строительство береговых платформ на станции «Левобережная».

Вторичное жилье Киева продолжает дешеветь

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 23 февраля по 2 марта т.г. снизилась на 1,8% (37 долл.) – до 2 001 долл./кв. м. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

В компании отметили, что цены на столичное жилье, в среднем, опустились до уровня цен осени 2006 года.

По мнению аналитиков компании, дальнейшее падение стоимости квартир неизбежно. Ведь в настоящее время предложение на рынке продолжает формироваться за счёт срочных продаж. «Реальные сделки присутствуют, но в основном это касается дешевых «единичек» от 45 до 60 тыс. долларов, которые покупаются без привлечения кредита теми людьми, которые накопили нужные суммы, либо сумели забрать банковские вклады», - говорится в сообщении.

По итогам недели индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева понизился на 1,4%. Текущее значение индекса ожидания находится в отрицательной области и составляет - 1,8%.

Индекс доходности вторичного жилья столицы за февраль 2009 года повысился на 4,6%. Не смотря на это, он по-прежнему находится в отрицательной области и составляет -4,5%.