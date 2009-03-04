Анонс на 4 марта 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко проведет совещание с главами районных госадминистраций г.Киева, на котором планирует заслушать отчет руководства КГГА. Цель совещания - обсуждение актуальных вопросов жизни столицы и решение неотложных проблем города. В работе примут участие представители силовых структур столицы, и.о.министра финансов, министр ЖКХ и министр регионального развития и строительства.

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Президент Украины Виктор Ющенко проведет совещание по вопросам дальнейшей судебной реформы в государстве. Принять участие в совещании приглашены: Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, председатель Конституционного Суда Андрей Стрижак, а также председатель Верховного Суда Василий Онопенко, председатель Совета судей Петр Пилипчук и корпус председателей апелляционных судов Украины.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО осуществит однодневный рабочий визит во Францию. В ходе визита глава украинского правительства проведет встречи с Президентом Французской Республики Николя САРКОЗИ и премьер-министром Франции Франсуа ФИЙОНОМ, встретится с министром экономики, промышленности и занятости Кристин ЛАГАРД.

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Пресс-конференция Ассоциации участников коллекторного бизнеса Украины, во время которой руководители крупнейших компаний расскажут о своих планах по совершенствованию отрасли и ответят на вопросы журналистов. Участники: Андрей Ладановский, директор компании «Укрборг»; Вадим Фесенко, ген. директор компании «Служба исполнения обязательств»; Валерий Светлов, ген.директор компании eCall; Александр Ильчук, ген.директор компании Европейское агентство по возвращению долгов и др..

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Состоится брифинг председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко на тему: “Выполнение бюджета таможни в феврале 2009 г.”.

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Состоится официальное открытие Пятой международной специализированной выставки мототехники и аксессуаров «Мотобайк009», организаторами которой является компании International Exhibition Group Ukraine (IEG Ukraine) и «Мотоэкспо».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция, на которой прозвучит заявление шахтеров Минуглепрома относительно призыва Профсоюза работников угольной промышленности провести акцию протеста горняков 25 марта с.г. в Киеве и областных центрах угольных регионов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится заседание Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда.

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Парламентский Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства проведет слушания на тему: «О состоянии выполнения Закона Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

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Круглый стол на тему: «Обсуждение предложений местных органов исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам законодательного урегулирования последствий финансового кризиса». Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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