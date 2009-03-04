Днепропетровщина выделит на дороги 45 млн. грн.

Из областного бюджета Днепропетровской области в текущем году планируется выделить 45 млн. грн. на строительство и капремонт автодорог в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника управления транспорта, связи и дорожного строительства Днепропетровской областной госадминистрации Алексей РУДВОЛЬГА в интервью журналистам.

По его словам, из указанной суммы около 30 млн. грн. будет потрачено на строительство северной транспортной развязки на въезде в Днепропетровск с Криворожской трассы, что позволит ограничить транзитный поток грузового автотранспорта через центр Днепропетровска. Северная транспортная развязка будет совмещена с автомобильной дорогой государственного значения «Знаменка – Луганск – Изварино».

А.РУДВОЛЬГА отметил, что данный объект планируется сдать в эксплуатацию в конце августа 2009 г.

По его словам, средства облбюджета также выделяются на социально значимые дорожные объекты - на реконструкцию подъездных путей к районным больницам Павлограда, Верхнеднепровска, Новомосковска.

Напомним, в 2008 году из областного бюджета Днепропетровщины на реконструкцию, ремонт и содержание дорог региона было выделено 61,27 млн. грн.