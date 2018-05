Баланс недели: реформа рынка электроэнергии, фальшь "Газпрома" и укрепление гривни

Одной из самых важных новостей уходящей недели стало подписание президентом Петром Порошенко революционного для страны закона «О рынке электроэнергии», который 13 апреля 2017 года был принят Верховной Радой.

Закон предусматривает создание конкурентного и более эффективного рынка электроэнергии в Украине, а также отвечает требованиям Европейского Союза. Кроме того, принятие документа является одним из обязательных условий для выделения нашей стране третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.

Население при вступлении в силу этого закона получит возможность выбирать поставщика электроэнергии, начиная с 2020 года, что может снизить цену на рынке и повысить качество услуг, благодаря более высокому уровню конкуренции. Между тем, эксперты опасаются, что цены на электроэнергию могут вырасти в 2-3 раза.

«Что же произойдет с ценами после либерализации (увеличения уровня свободы для субъектов рынка, в том числе и за счет выбора поставщика - УНИАН)? Давайте будем откровенными... Цена электроэнергии и конечные тарифы для населения вырастут в 2, а может, и в 3 раза. Это плюс 150 грн, или плюс 250 грн к счету в месяц», - отметил бывший член Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус.

Кстати, полноценно закон заработает только при условии соблюдения графика выполнения его норм и своевременного принятия необходимых подзаконных нормативно-правовых актов.

По словам эксперта в сфере энергетики Ивана Плачкова, для полноценного запуска конкурентного рынка электроэнергии Украине еще предстоит решить следующие проблемы: высокий уровень взаимных долгов между участниками рынка (около 30 млрд грн), перекрестное субсидирование, наличие спецсчетов для компаний-поставщиков (облэнерго), а также необходимо провести монетизацию субсидий на оплату стоимости электроэнергии, водоснабжения и тепловой энергии и сделать более доступным подключение потребителей к локальным электросетям.

Примечательно, что глава государства подписал закон публично - во время посещения Трипольской ТЭС, находящейся под управлением госкомпании «Центрэнерго». Здесь же Порошенко сообщил, что Япония намерена выделить 40 млн долларов на модернизацию этой теплоэлектростанции. Кстати, «Центрэнерго» начало работы по переводу одного из блоков Трипольской ТЭС с дефицитного угля антрацитовой группы на уголь газовых марок, который добывается в Украине.

Генеральный директор «Центрэнерго» Олег Коземко также сообщил, что сейчас рассматривается возможность перевода двух энергоблоков Змиевской ТЭС с антрацита на газовый уголь при наличии ресурсной базы этой марки в Украине. Такие меры призваны усилить энергонезависимость страны. Украина из-за российской агрессии на Донбассе потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит, вследствие чего ощутила дефицит угля антрацитовой группы.

Порошенко также прокомментировал ситуацию в атомной энергетике, отметив положительные изменениях в этой сфере. По его словам, если три года назад Украина необходимое для работы атомных электростанций ядерное топливо 100% импортировала из России, то сейчас зависимость от агрессора сократилась до 55%. «Мы диверсифицировали поставки ядерного топлива. Сколько мы импортировали ядерного топлива (из России - УНИАН) три года назад? 100 процентов. Сколько мы получили в 2016 году? Уже 55%. Сколько я поставил задачу на 2017 год? Будет 45%», - сказал Порошенко, добавив, что остальное топливо Украина будет покупать у американо-японской компании Westinghouse.

«Газпром» в своем репертуаре

На уходящей неделе «Газпром», наконец-то, отошел от шока и стал комментировать решение Стокгольмского арбитража. Как и следовало ожидать, российский газовый монстр считает, что грабительское правило take or pay («бери или плати») в контракте с «Нафтогазом» никто не отменял. «Один вопрос только затронули, что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет», - сказал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Кроме того, в «Газпроме» утверждают, что решение арбитража является промежуточным, и согласно этому решению Украина все-таки будет за что-то платить.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев опроверг заявления российского газового монополиста: «Они некорректно используют термин. Это решение - не промежуточное. Это решение - отдельное. И это решение уже четко говорит, что за газ, который Украина не отбирала (но Россия настаивает, чтобы мы платили по принципу «бери или плати»), мы платить не будем».

По оценке «Нафтогаза», через два-три месяца станет известна сумма компенсации, которую «Газпром» должен ему выплатить. Ведь Стокгольмский арбитраж принял решение о пересмотре цены на газ, который Украина покупала у «Газпрома» в 2011-2015 годах по нерыночной стоимости, и определил, что пересмотр должен быть произведен, начиная с 2014 года.

В «Нафтогазе» прогнозируют, что компенсация, которую будет обязан выплатить «Газпром», позволит существенно снизить размер долга НАК перед российской компанией.

«Мы не рассчитались с «Газпромом» за газ, который мы брали в прошлых периодах на сумму приблизительно 2,2 млрд долл. Сейчас мы точно можем сказать, что получим компенсацию за те объемы газа, которые мы оплатили, начиная с 2014 года, когда цена была выше, чем та цена, которую сейчас принял трибунал», - сказал Коболев.

Но, как известно, Россия далеко не всегда выполняет предписания международных судов. Главный вопрос в том, как заставить ее это сделать. По мнению «Нафтогаза», выходом из ситуации может быть обращение в европейские страны, где есть активы «Газпрома», относительно принудительного выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Не оставил без внимания «газовую» тему и президент. Он заявил, что решение арбитража является убедительной победой Украины в защите своих интересов, а лица, которые в 2009 году подписали кабальный контракт с «Газпромом», должны понести политическую ответственность, обвинив их в сдаче интересов Украины.

Кстати, «Газпром» в сложившейся ситуации попытался сделать хитрый ход и позвал впервые за долгое время на переговоры в Москву делегацию Украины для обсуждения вопроса транзита газа в Европу после 2019 года, когда закончится действующий контракт «Нафтогаза» и «Газпрома». Но «Нафтогаз» отказался, заявив, что для него переговоры на территории России неприемлемы, они должны вестись в Брюсселе.

Следует отметить, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему за первые пять месяцев 2017 вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 38,26 млрд куб. м, что является рекордным объемом за последние пять лет. Это - позитивная динамика для Украины, так как в государственной компании-операторе газотранспортной системы «Укртрансгазе» подсчитали, что транзит российского газа через территорию нашей страны в ЕС объемом менее 30 млрд куб. м станет убыточным для Украины.

«В том состоянии, в котором сейчас находится «Укртрансгаз», мы просчитывали, что опасным уровнем будет падение меньше 30 млрд куб. м транзитной работы. Свыше 30 млрд куб. м - мы прибыльны. Но я говорил ранее, что мы работаем над модернизацией, оптимизацией, чтобы быть готовыми ко всем вызовам», - сказал заместитель министра энергетики Прокопив.

Спецоперация против земельных мошенников

Власть серьезно настроена на проведение еще одной ключевой реформы для Украины - земельной. Так, в рамках подготовке к ней на уходящей неделе премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову проверить на наличие злоупотреблений и коррупции сферу управления землями госсобственности.

«Арсен Борисович, я бы вас попросил дать отдельное поручение подразделениям национальной полиции, которые занимаются экономикой, по всей стране скрупулезно начать отрабатывать все сделки. Вы работаете в плановом режиме, но нужно сделать серьезную отработку, чтобы перевернуть там всех тех, кто позволяет себе нечестно, непрозрачно управлять земельными ресурсами на территориях», - сказал Гройсман на заседании правительства 7 июня.

Поднимался на заседании Кабмина и вопрос аренды земли. На эту тему звучало много нареканий, в итоге решили, что права аренды должны приобретаться на аукционе. Это должно сделать процесс прозрачным и минимизировать коррупцию со стороны чиновников. Правительство приняло соответствующее постановление - обязало Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра передавать украинские сельскохозяйственные земли в аренду исключительно через аукционы.

По словам первого заместителя аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, данным постановлением устанавливается, что аренда участков будет краткосрочной – на срок не более 7 лет, а стартовая стоимость земель будет установлена на уровне не ниже 8% от их нормативно-денежной оценки, а те земли, которые ранее были в аренде, повторно также будут передаваться в аренду через аукционы.

«Тем самым мы разрушим схему, когда земли делились по 2 га безоплатно и уходили из государственной собственности вообще», - отметил Мартынюк.

По прогнозу правительства, передача сельскохозяйственных земель государственной собственности в аренду приведет к росту поступлений в местные бюджеты более чем на 1 млрд грн к концу 2018 года, т.к. аренда госземель через открытые электронные аукционы будет способствовать росту стоимости земельных участков.

Кроме того, по словам Мартынюка, развитие механизма аренды государственных земель будет способствовать привлечению инвестиций в украинский аграрный сектор и развитию сельских территорий.

Премьер-министр поднял еще одна проблему села, заявив, что крупные аграрные холдинги, арендующие земли сельскохозяйственного назначения, не занимаются развитием сельских территорий и формированием инфраструктуры в сельской местности. «Большие холдинги фактически сегодня управляют землей, но не занимаются ни развитием сельской инфраструктуры, ни селом», - сказал он, добавив, что в связи с этим перед правительством стоит перезревшая задача - обеспечить создание рабочих мест и развитие бизнеса на сельских территориях Украины.

По словам премьера, именно малый и средний бизнес позволит гармонично развивать украинское село, которое сейчас находится в сложных условиях.

«Этот потенциал у нас абсолютно не развит. Холдинги делают свое дело, и это хорошо. Но я считаю, что нужно углублять переработку, развивать село. Это все требует решений, реформ и лидерства», - заявил Гройсман. Также премьер подчеркнул необходимость скорейшего проведения земельной реформы в Украине.

Согласно предложенной правительством модели реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина 200 га.

Гройсман неоднократно подчеркивал, что он выступает категорически против продажи сельхозземель агрохолдингам и иностранным лицам, отвечая на предложения аграрных ассоциаций установить менее жесткие ограничения при открытии рынка земли в Украине.

Спим спокойно – гривня укрепляется

На уходящей неделе курс гривни к доллару продолжил укрепляться и достиг максимального уровня за пять месяцев 2017 года - 26,11 грн/долл. За последнюю неделю национальная валюта по отношению к доллару укрепилась более чем на 10 копеек.

Такая тенденция позволила Национальному банку дважды на уходящей неделе выйти на межбанк с аукционами по покупке валюты и приобрести для увеличения золотовалютных резервов почти 92,2 млн долл.

Увеличение резервов до 17,618 млрд долл. (в эквиваленте), а это на 3% выше показателя на 1 мая, произошло благодаря благоприятной для отечественного экспорта ситуации на мировых сырьевых рынках, что позволило Нацбанку покупать валюту и вместе с тем не противодействовать тенденции по укреплению гривни. Так, чистая покупка валюты НБУ в мае составила 521,2 млн долл. Также рост резервов обеспечили поступления в пользу правительства от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма на 38,1 млн долл. и средств от Еврокомиссии в размере 8 млн евро.

Примечательно, что доверие к национальной валюте выразила Международная финансовая корпорация (IFC), которая предоставила первый кредит в гривне сроком на 8 лет на сумму 400 млн грн (около 15 млн долл.) компании «Ашан Ритейл» (Auchan Retail). «Теперь мы готовы развернуть программу предоставления индивидуализированных финансовых продуктов украинским клиентам из различных секторов экономики и помогать продлевать сроки финансирования в гривне, что является чрезвычайно важным для модернизации экономики и поддержания роста», - прокомментировал ситуацию глава регионального офиса IFC в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар.

Следом за Международной финансовой корпорацией Европейский банк реконструкции и развития выдал первый в своей истории работы в Украине гривневый кредит компании «ОТП Лизинг». В этом случае кредит предоставлен в эквиваленте 20 млн долл., или свыше 520 млн грн, сроком на 3 года для расширения программ «ОТП Лизинг» по финансированию агропроизводителей.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб поспешил сообщить, что регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки. «На будущее мы видим, что есть потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки. Но это должно согласовываться с достижением Национальным банком целей по инфляции», - сказал он.

Сологуб напомнил, что в этом году регулятор прогнозирует снижение инфляции до 8% плюс-минус 2 п.п., в 2018 году – до 6% плюс-минус 2 п.п.

Однако, Государственная служба статистики Украины внесла свою каплю дегтя, сообщив, что инфляция в Украине в мае ускорилась до 1,3% к предыдущему месяцу и до 13,5% в годовом выражении.

НБУ прокомментировал данные Госстата, заявив, что текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих свидетельствует об усилении рисков более высокой инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозом Национального банка на уровне 9,1% год к году.

Регулятор отметил, что фактическая инфляция в месячном и годовом выражении оказалась выше прогноза, что объясняется прежде всего высокими темпами роста цен на сырые продукты и усилением влияния административных факторов. В то же время, по уверению НБУ, давление фундаментальных факторов было слабее ожидаемого.

Александр Куницкий